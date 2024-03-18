Strona głównaRynkiStopy procentowe

Handel stopami procentowymi i kontraktami terminowymi na stopy procentowe

Zajmij pozycję na instrumentach powiązanych ze zmianami światowych stóp procentowych, korzystając z kontraktów CFD i wybranych opcji typu knock-out. Poznaj wszystkie rynki – od indeksów i surowców po obligacje i nie tylko – bezpośrednio na platformie internetowej lub w aplikacji Capital.com.

Czym jest handel na podstawie stóp procentowych?

Handel instrumentami stóp procentowych polega na spekulowaniu instrumentami powiązanymi z przyszłymi zmianami stóp procentowych banków centralnych, takimi jak stopa funduszy federalnych w Stanach Zjednoczonych, podstawowa stopa procentowa Banku Anglii czy stopa depozytowa EBC.

Interest-rate-linked markets can move in response to central bank decisions, inflation data, employment figures and broader macroeconomic sentiment.

Zamiast handlować bezpośrednio stopami procentowymi, można handlować kontraktami CFD na rynkach kasowych stóp procentowych lub kontraktami terminowymi na stopy procentowe.

  • Kontrakty CFD typu spot na stopy procentowe odzwierciedlają aktualne notowania rynkowe powiązane z oczekiwaniami dotyczącymi stóp krótkoterminowych. Możesz również handlować na wybranych rynkach stóp procentowych, korzystając z opcji typu knock-out.
  • Kontrakty terminowe na stopy procentowe (CFD) odzwierciedlają notowania kontraktów terminowych, takich jak 3-miesięczny SONIA lub Euribor, odzwierciedlając oczekiwania rynkowe dotyczące stóp procentowych do ustalonego terminu wygaśnięcia. Opcje typu knock-out nie są dostępne w przypadku kontraktów terminowych na stopę procentową.

Oba formaty pozwalają spekulować na zmianach stóp procentowych bez konieczności posiadania instrumentu bazowego.

Dlaczego warto handlować stopami procentowymi?

Stopy procentowe odgrywają kluczową rolę w światowej gospodarce, wpływając na wszystko – od kosztów kredytów po wyceny aktywów. Kiedy banki centralne podnoszą lub obniżają stopy procentowe, może to mieć wpływ na rynki forex, akcji, towarów, a zwłaszcza rynki obligacji.

Handel instrumentami stóp procentowych pozwala reagować na prognozy dotyczące zmian stóp – niezależnie od tego, czy spodziewasz się zacieśnienia, złagodzenia polityki pieniężnej, czy po prostu zmienności w związku z kluczowymi komunikatami.

W przypadku handlu CFD możesz zajmować pozycje długie lub krótkie w oparciu o te zmiany, bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Masz również możliwość dostosowania ekspozycji za pomocą dźwigni finansowej – pamiętaj jednak, że dźwignia finansowa zwiększa zarówno ryzyko, jak i potencjalny zysk. Opcje typu knock-out oferują inne podejście: umożliwiają prowadzenie transakcji na rynkach kasowych z wbudowanymi limitami ryzyka i z góry ustalonymi kosztami, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ekspozycji rynkowej.

Dlaczego warto handlować na rynkach stóp procentowych z Capital.com?

Niezależnie od tego, czy handlujesz wokół posiedzeń banków centralnych, reagujesz na nieoczekiwane zmiany inflacji, czy zabezpieczasz się przed ryzykiem związanym ze stopami procentowymi, nasza platforma zapewnia Ci narzędzia, które Ci to umożliwią.

  • Wejdź na rynki takie jak 3-miesięczna stopa SONIA i Euribor
  • Ceny i wiadomości na bieżąco, wszystko w ramach jednej platformy – dzięki czemu możesz wyprzedzać najważniejsze publikacje danych
  • Zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów i zarządzania ryzykiem, w tym powiadomienia o zmianach cen i zlecenia stop-loss*

Bądź na bieżąco z rynkami dzięki naszej intuicyjnej platformie i sprawnej obsłudze klienta – i handluj kluczowymi instrumentami stóp procentowych, opierając się na rzetelnych informacjach.

*Realizacja zleceń stop-loss nie jest gwarantowana. W przypadku uruchomienia zleceń z gwarantowanym zamknięciem pobierana jest opłata.

Dlaczego warto wybrać Capital.com?

Przystępna platforma

Handluj na ponad 5,500 rynków na przejrzystej platformie i w aplikacji, w których znajdziesz wszystkie potrzebne informacje i żadnych zbędnych.
Odkryj nasze platformy

Zaufany broker o światowym zasięgu

Dołącz do społeczności ponad 845,000 inwestorów z całego świata. Nasi klienci doceniają nas tak bardzo, że wykonali transakcje na kwotę ponad 1 tln USD na naszej platformie.1
Dowiedz się więcej o nas

Przejrzyste, konkurencyjne opłaty

0% prowizji bez wyjątków. 0% opłaty overnight za kontrakty CFD na akcje i kryptowaluty. Sprawdź inne obowiązujące opłaty w naszej przejrzystej strukturze.
Sprawdź opłaty

Wszystko, co potrzebne do handlu

Porównuj rynki na szybkich wykresach. Znajduj formacje i schematy z pomocą ponad 100 wskaźników. Handluj na bazie aktualności bezpośrednio na platformie. Płynna integracja z TradingView i MT4. I wiele innych zalet, na które zabrakło nam tu miejsca! 
Pomoc w handlu na wiele sposobów

Twoje rynki, twoja dźwignia finansowa

Handluj na France 40, EUR/USD, złocie, akcjach i tysiącach innych instrumentów. Wybierz kontrakty CFD, aby skorzystać z dźwigni finansowej, oraz opcje knock-out, aby zapewnić sobie wbudowane zarządzanie ryzykiem.2
Sprawdź, na czym handlować

Zostań lepszym inwestorem

Odkryj szeroki zbiór materiałów edukacyjnych do szlifowania Twoich umiejętności: przewodniki po rynkach, strategie handlu i inne.
Więcej informacji

Przeczytaj recenzje, aby dowiedzieć się o nas więcej

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

Wyświetlanie naszych 4 i 5-gwiazdkowych recenzji. Konkretne dane użytkownika pozostały celowo anonimowe, aby chronić jego prywatność zgodnie z wymogami RODO.

4.8
Oceny i recenzje
4.7
Oceny i recenzje
4.7
4.6

Dlaczego warto wybrać Capital.com? Nasze statystyki mówią same za siebie.

Grupa Capital.com
840K+
Inwestorzy na całym świecie
125K+
Aktywni klienci miesięcznie
24/7
Obsługa klienta
100
Wskaźników technicznych
Zaufany partner
Zaufany partner
Wyróżniony partner
Wyróżniony partner

Przedstawione informacje dotyczą Capital Com Group.

2 Dźwignia finansowa zwiększa zarówno zyski, jak i straty.