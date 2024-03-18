Czym jest handel na podstawie stóp procentowych?

Handel instrumentami stóp procentowych polega na spekulowaniu instrumentami powiązanymi z przyszłymi zmianami stóp procentowych banków centralnych, takimi jak stopa funduszy federalnych w Stanach Zjednoczonych, podstawowa stopa procentowa Banku Anglii czy stopa depozytowa EBC.

Interest-rate-linked markets can move in response to central bank decisions, inflation data, employment figures and broader macroeconomic sentiment.

Zamiast handlować bezpośrednio stopami procentowymi, można handlować kontraktami CFD na rynkach kasowych stóp procentowych lub kontraktami terminowymi na stopy procentowe.

Kontrakty CFD typu spot na stopy procentowe odzwierciedlają aktualne notowania rynkowe powiązane z oczekiwaniami dotyczącymi stóp krótkoterminowych. Możesz również handlować na wybranych rynkach stóp procentowych, korzystając z opcji typu knock-out.

Kontrakty terminowe na stopy procentowe (CFD) odzwierciedlają notowania kontraktów terminowych, takich jak 3-miesięczny SONIA lub Euribor, odzwierciedlając oczekiwania rynkowe dotyczące stóp procentowych do ustalonego terminu wygaśnięcia. Opcje typu knock-out nie są dostępne w przypadku kontraktów terminowych na stopę procentową.

Oba formaty pozwalają spekulować na zmianach stóp procentowych bez konieczności posiadania instrumentu bazowego.

Dlaczego warto handlować stopami procentowymi?

Stopy procentowe odgrywają kluczową rolę w światowej gospodarce, wpływając na wszystko – od kosztów kredytów po wyceny aktywów. Kiedy banki centralne podnoszą lub obniżają stopy procentowe, może to mieć wpływ na rynki forex, akcji, towarów, a zwłaszcza rynki obligacji.

Handel instrumentami stóp procentowych pozwala reagować na prognozy dotyczące zmian stóp – niezależnie od tego, czy spodziewasz się zacieśnienia, złagodzenia polityki pieniężnej, czy po prostu zmienności w związku z kluczowymi komunikatami.

W przypadku handlu CFD możesz zajmować pozycje długie lub krótkie w oparciu o te zmiany, bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Masz również możliwość dostosowania ekspozycji za pomocą dźwigni finansowej – pamiętaj jednak, że dźwignia finansowa zwiększa zarówno ryzyko, jak i potencjalny zysk. Opcje typu knock-out oferują inne podejście: umożliwiają prowadzenie transakcji na rynkach kasowych z wbudowanymi limitami ryzyka i z góry ustalonymi kosztami, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ekspozycji rynkowej.

Dlaczego warto handlować na rynkach stóp procentowych z Capital.com?

Niezależnie od tego, czy handlujesz wokół posiedzeń banków centralnych, reagujesz na nieoczekiwane zmiany inflacji, czy zabezpieczasz się przed ryzykiem związanym ze stopami procentowymi, nasza platforma zapewnia Ci narzędzia, które Ci to umożliwią.

Wejdź na rynki takie jak 3-miesięczna stopa SONIA i Euribor

Ceny i wiadomości na bieżąco, wszystko w ramach jednej platformy – dzięki czemu możesz wyprzedzać najważniejsze publikacje danych

Zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów i zarządzania ryzykiem, w tym powiadomienia o zmianach cen i zlecenia stop-loss*

Bądź na bieżąco z rynkami dzięki naszej intuicyjnej platformie i sprawnej obsłudze klienta – i handluj kluczowymi instrumentami stóp procentowych, opierając się na rzetelnych informacjach.

*Realizacja zleceń stop-loss nie jest gwarantowana. W przypadku uruchomienia zleceń z gwarantowanym zamknięciem pobierana jest opłata.