Strona głównaRynkiStopy procentowe
Handel instrumentami stóp procentowych polega na spekulowaniu instrumentami powiązanymi z przyszłymi zmianami stóp procentowych banków centralnych, takimi jak stopa funduszy federalnych w Stanach Zjednoczonych, podstawowa stopa procentowa Banku Anglii czy stopa depozytowa EBC.
Interest-rate-linked markets can move in response to central bank decisions, inflation data, employment figures and broader macroeconomic sentiment.
Zamiast handlować bezpośrednio stopami procentowymi, można handlować kontraktami CFD na rynkach kasowych stóp procentowych lub kontraktami terminowymi na stopy procentowe.
Oba formaty pozwalają spekulować na zmianach stóp procentowych bez konieczności posiadania instrumentu bazowego.
Stopy procentowe odgrywają kluczową rolę w światowej gospodarce, wpływając na wszystko – od kosztów kredytów po wyceny aktywów. Kiedy banki centralne podnoszą lub obniżają stopy procentowe, może to mieć wpływ na rynki forex, akcji, towarów, a zwłaszcza rynki obligacji.
Handel instrumentami stóp procentowych pozwala reagować na prognozy dotyczące zmian stóp – niezależnie od tego, czy spodziewasz się zacieśnienia, złagodzenia polityki pieniężnej, czy po prostu zmienności w związku z kluczowymi komunikatami.
W przypadku handlu CFD możesz zajmować pozycje długie lub krótkie w oparciu o te zmiany, bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Masz również możliwość dostosowania ekspozycji za pomocą dźwigni finansowej – pamiętaj jednak, że dźwignia finansowa zwiększa zarówno ryzyko, jak i potencjalny zysk. Opcje typu knock-out oferują inne podejście: umożliwiają prowadzenie transakcji na rynkach kasowych z wbudowanymi limitami ryzyka i z góry ustalonymi kosztami, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ekspozycji rynkowej.
Niezależnie od tego, czy handlujesz wokół posiedzeń banków centralnych, reagujesz na nieoczekiwane zmiany inflacji, czy zabezpieczasz się przed ryzykiem związanym ze stopami procentowymi, nasza platforma zapewnia Ci narzędzia, które Ci to umożliwią.
Bądź na bieżąco z rynkami dzięki naszej intuicyjnej platformie i sprawnej obsłudze klienta – i handluj kluczowymi instrumentami stóp procentowych, opierając się na rzetelnych informacjach.
*Realizacja zleceń stop-loss nie jest gwarantowana. W przypadku uruchomienia zleceń z gwarantowanym zamknięciem pobierana jest opłata.
Wyświetlanie naszych 4 i 5-gwiazdkowych recenzji. Konkretne dane użytkownika pozostały celowo anonimowe, aby chronić jego prywatność zgodnie z wymogami RODO.
Dlaczego warto wybrać Capital.com? Nasze statystyki mówią same za siebie.Grupa Capital.com
1 Przedstawione informacje dotyczą Capital Com Group.
2 Dźwignia finansowa zwiększa zarówno zyski, jak i straty.