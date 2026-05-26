Kim jest doświadczony klient detaliczny?

Termin doświadczony klient detaliczny odnosi się do specjalnego typu konta wprowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla inwestorów w Polsce. Ten typ konta jest przeznaczony dla klientów, którzy spełniają określone kryteria w zakresie wiedzy i doświadczenia na rynkach finansowych.

Konto oferuje wyższy poziom dźwigni w porównaniu do standardowych kont detalicznych, umożliwiając inwestorom potencjalne zwiększenie swoich pozycji w handlu. Należy jednak pamiętać, że wyższy poziom dźwigni wiąże się z większym ryzykiem, przez co inwestorzy powinni dokładnie rozważyć możliwe skutki przed złożeniem wniosku o otwarcie tego rodzaju konta.

Składając wniosek o otwarcie tego konta, spełniający warunki inwestorzy będą mogli zwiększyć limit dźwigni finansowej na określonych rynkach.

Rynki dostępne dla zwiększonej dźwigni finansowej:

Pary walutowe 100:1 EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY USD/CAD GBP/JPY USD/CHF EUR/CHF GBP/CAD EUR/CAD CAD/JPY GBP/CHF CHF/JPY CAD/CHF EUR/USD_W

Indeksy 100:1 Akcje EU 50 (EURO STOXX 50) Germany 40 (DAX30) Japan 255 (Nikkei 225) UK 100 (FTSE 100) US 500 (S&P 500) US Tech 100 (NASDAQ) US Wall Street 30 (DJIA) France 40 (CAC 40)