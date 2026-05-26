Dzięki Capital.com możesz ubiegać się o status doświadczonego klienta detalicznego, co zapewnia dostęp do wyższej dźwigni finansowej.

To konto jest dostępne tylko dla mieszkańców Polski

Kim jest doświadczony klient detaliczny?

Termin doświadczony klient detaliczny odnosi się do specjalnego typu konta wprowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla inwestorów w Polsce. Ten typ konta jest przeznaczony dla klientów, którzy spełniają określone kryteria w zakresie wiedzy i doświadczenia na rynkach finansowych.

Konto oferuje wyższy poziom dźwigni w porównaniu do standardowych kont detalicznych, umożliwiając inwestorom potencjalne zwiększenie swoich pozycji w handlu. Należy jednak pamiętać, że wyższy poziom dźwigni wiąże się z większym ryzykiem, przez co inwestorzy powinni dokładnie rozważyć możliwe skutki przed złożeniem wniosku o otwarcie tego rodzaju konta.

Składając wniosek o otwarcie tego konta, spełniający warunki inwestorzy będą mogli zwiększyć limit dźwigni finansowej na określonych rynkach.

Rynki dostępne dla zwiększonej dźwigni finansowej:

Pary walutowe 100:1

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

EUR/GBP

EUR/JPY

USD/CAD

GBP/JPY

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CAD

EUR/CAD

CAD/JPY

GBP/CHF

CHF/JPY

CAD/CHF

EUR/USD_W
Indeksy 100:1

Akcje EU 50 (EURO STOXX 50)

Germany 40 (DAX30)

 Japan 255 (Nikkei 225)

UK 100 (FTSE 100)
US 500 (S&P 500) US Tech 100 (NASDAQ) US Wall Street 30 (DJIA) France 40 (CAC 40)
Towary 100:1

Złoto

Warunki handlu dla doświadczonych klientów detalicznych:

  • Maksymalna dźwignia finansowa wynosząca 1:100 dla par walut, indeksów i towarów
  • Automatyczne zamknięcie pozycji: 50% wymaganego depozytu
  • Ochrona przed ujemnym saldem
  • Brak zmian w dostępie do funduszu rekompensat dla inwestorów
  • Brak zmian w dostępie do usług Rzecznika Finansowego
  • Brak zmian w segregacji środków klienta na wydzielonych rachunkach

Wymagania dotyczące konta

Wymagane doświadczenie

Inwestorzy muszą spełnić co najmniej jednej z następujących warunków w ciągu ostatnich 4 kwartałów:

  • 10 transakcji powyżej 50 tys. EUR na kwartał (łączna wartość nominalna 2 mln EUR) LUB
  • 50 transakcji powyżej 10 tys. euro na kwartał (łączna wartość nominalna 2 mln euro) LUB
  • 40 transakcji na kwartał (łączna wartość nominalna 2 mln EUR)

Wiedza z zakresu instrumentów pochodnych

Inwestorzy muszą spełnić co najmniej jeden z następujących warunków: 

  •  Odpowiednie doświadczenie zawodowe LUB 
  • Certyfikat szkolenia w zakresie instrumentów pochodnych, w tym CFD,

Jeżeli nie dysponujesz odpowiednim świadectwem wiedzy, ale posiadasz wymagane doświadczenie, Capital.com zapewni Ci możliwość bezpłatnego uzyskania stosownego certyfikatu

Jak złożyć wniosek

Jeśli jesteś zainteresowany i kwalifikujesz się do tego konta, skontaktuj się z nami pod adresem sales.poland@capital.com, a jeden z naszych zespołów skontaktuje się z Tobą, aby rozpocząć. 

Jeśli jeszcze nie założyłeś konta na capital.com, możesz to zrobić tutaj: 