Podsumowanie Zarabiamy na spreadach, zleceniach typu gwarantowany stop loss, opłatach za przewalutowanie oraz opłatach overnight. Nie pobieramy prowizji za pozycje otwierane przez klientów.

Zgodnie z naszą misją wspierania klientów w podejmowaniu lepszych decyzji, dokonaliśmy pokaźnych inwestycji w narzędzia wspomagające handel.

Capital.com zapewnia ochronę przed ujemnym saldem dla klientów detalicznych, przez co straty z handlu nie mogą przekroczyć sumy środków zgromadzonych na koncie. Jeśli chcesz utrzymać pozycję po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia depozytu, będziesz mógł wpłacić dodatkowe środki, by pokryć wymagany depozyt i zapobiec zamknięciu transakcji.

Staramy się budować z naszymi klientami długotrwałe relacje oparte na zaufaniu.

Spready

Spready to różnica między ceną kupna i sprzedaży papierów wartościowych w obrocie, które stanowią główne źródło dochodu brokerów takich jak my. Spready mogą się różnić w zależności od wybranego aktywa i warunków rynkowych.

Przykładowo, rynki o zwyczajowo dużym wolumenie, takie jak EUR/USD lub złoto, mogą mieć węższe spready niż mniej popularne rynki, takie jak kukurydza lub sok pomarańczowy. Oznacza to, że ogólny koszt handlu na rynkach o wysokiej płynności może być potencjalnie znacznie niższy niż w przypadku mniej płynnych rynków. Z drugiej strony, mniej płynne rynki są często podatne na wysoką zmienność, przez co mogą przyciągać świadomych ryzyka inwestorów mimo wyższych kosztów.

Oto wizualizacja ceny kupna i sprzedaży aktywa przedstawiająca spread, z którego pochodzi nasza opłata. Wielkość spreadu może się różnić w zależności od rynku i czynników takich jak jego płynność i zmienność, co oznacza, że koszt transakcji nie jest stały. Przed otwarciem pozycji zaleca się każdorazowe sprawdzanie związanych z nią kosztów.

Przykład spreadu Załóżmy, że wykonujesz transakcję o rozmiarze 1 kontraktu CFD na US 500, gdzie jeden punkt zmiany ceny indeksu reprezentuje 1 USD. Spread na tym indeksie wynosi 0,8 punktu. Oznacza to, że koszt Twojego spreadu wyniesie 1 USD x 0,8 = 0,80 USD. Otwierasz nową pozycję i zwiększasz jej rozmiar do 10 kontraktów. Spread pozycji wyniesie wówczas 0,8 USD x 10 = 8 USD. Teraz przyjmijmy, że wykonujesz transakcję na GBP/USD o wartości nominalnej 10 000 GBP (tzw. minimalny krok transakcyjny, czyli mini lot) ze spreadem 0,00013 na parze (czyli 1,3 punktu). W takiej sytuacji zapłacisz: 0,00013 x 10 000 = równowartość 1,30 USD w spreadzie za otwarcie i zamknięcie pozycji.

Zlecenia typu gwarantowany stop loss

Standardowe zlecenie stop loss stanowi zlecenie sprzedaży papieru wartościowego przy określonej cenie. Wykonanie zlecenia dokładnie po wyznaczonej cenie nie jest jednak gwarantowane ze względu na możliwość wystąpienia tzw. poślizgu ceny. Oznacza to, że w sytuacji wystąpienia luki na rynku, standardowe zlecenie stop zostanie wykonane po następnej dostępnej cenie, zamiast po wyznaczonej. Poślizgi mogą występować na wysoce zmiennych rynkach lub w okresach niskiej płynności.

Alternatywą są zlecenia typu gwarantowany stop loss (GSLO), które gwarantują zamknięcie transakcji po wyznaczonej cenie bez względu na poślizg lub wystąpienie luki w rynku. Choć zlecenia GSLO zapewniają gwarancję, że transakcja zostanie wykonana po oczekiwanej cenie, należy pamiętać, że ich aktywacja wiąże się z dodatkową opłatą. Poniżej przedstawiamy przykład zlecenia GSLO w zestawieniu ze standardowym zleceniem stop.

Opłata overnight (finansowanie overnight)

Opłata overnight jest standardową w branży opłatą dzienną za utrzymanie otwartej pozycji do następnego dnia. Pobieramy ją w celu pokrycia kosztów pożyczki na utrzymanie pozycji lewarowanych poza standardowymi godzinami otwarcia rynku. W określonych przypadkach opłata może również stanowić uznanie na rzecz klienta, jeżeli utrzymuje on krótką pozycję.

Sposób naliczania opłaty overnight jest zależny od klasy aktywów. Czynnikami określającymi wysokość opłaty są wskaźniki referencyjne stóp procentowych (np. SONIA lub SOFR), korekta bazowa overnight, stopa swapowa overnight oraz nasza opłata dzienna. Szczegółowe omówienie składowych opłaty w zależności od klasy aktywów wraz z przykładami transakcji można znaleźć na naszej stronie prowizji i opłat.

