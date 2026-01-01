Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie finansów i handlu nasze kierownictwo sprawiło, że staliśmy się jednym z najszybciej rozwijających się brokerów w Europie, tworząc innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają inwestorom podejmowanie lepszych decyzji.
Viktor jest brytyjskim przedsiębiorcą w sektorze technologicznym, który ma oko do identyfikowania kształtujących rynek projektów. Od 2001 roku inwestuje w przełomowe technologie poprzez swoją globalną platformę inwestycyjną VP Capital.
To właśnie zamiłowanie do łączenia najlepszych w swojej klasie technologii z wysoko zmotywowanymi zespołami doprowadziło go do założenia Capital.com w 2016 roku. Od tego czasu Capital.com stał się jedną z najszybciej rozwijających się platform handlowych na świecie, z biurami w Wielkiej Brytanii, Europie, Australii i Środkowym Wschodzie.
Christoforos dołączył do zespołu Capital.com w listopadzie 2016 r., wnosząc dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeń i finansów. Swoją karierę rozpoczynał jako aktuariusz w zakresie pośrednictwa reasekuracji, a kolejne trzy lata spędził w sektorze maklerskim, awansując ze stanowiska młodszego maklera do kierownika ds. ryzyka. Dołączył do nas jako kierownik ds. ryzyka, by objąć następnie stanowisko dyrektora ds. ryzyka, a później dyrektora operacyjnego.
Uzyskał tytuł licencjata matematyki Leeds University oraz tytuł magistra nauk aktuarialnych City, University of London (obecnie City St George's).
Rupert dołączył do Capital.com w czerwcu 2022 r., mając ponad 15 lat doświadczenia na stanowiskach związanych z handlem i sprzedażą w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Po latach pracy w dziale transakcyjnym IG został zastępcą dyrektora ds. transakcji walutowych i kryptowalutowych. W 2017 roku został mianowany dyrektorem generalnym IG US, gdzie odpowiadał za uruchomienie działalności i uzyskanie zgód organów regulacyjnych, a następnie rozwinął ją do rangi znaczącego konkurenta na amerykańskim rynku walutowym.
Jako dyrektor generalny Capital.com UK Rupert nadzoruje działalność spółki w Wielkiej Brytanii i dba o zgodność z globalną strategią Grupy.
Tarik Chebib jest odpowiedzialny za ekspansję Capital.com na nowe, szybko rozwijające się rynki w regionie. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży brokerskiej Tarik dołączył do Capital.com jako dyrektor ds. przychodów w lipcu 2021 r., a rok później objął stanowisko regionalnego dyrektora generalnego. Mieszkający w Dubaju Tarik kieruje obecnie naszą nowo licencjonowaną spółką zależną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił szereg funkcji kierowniczych wyższego szczebla, w tym stanowisko dyrektora ds. sprzedaży w IG, a ostatnio dyrektora działalności na Środkowym Wschodzie w Pepperstone.
Posiada tytuł magistra zarządzania Cass Business School oraz licencjat z biznesu Brunel University London.
Thomas McCrickard jest dyrektorem generalnym Capital Com Australia, gdzie kieruje strategią firmy, nadzorem regulacyjnym i działalnością operacyjną w całym regionie.
Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu na światowych rynkach finansowych Thomas zajmował wysokie stanowiska w obszarze handlu instrumentami pochodnymi, zarządzania ryzykiem i strategii w Londynie i Melbourne. Od grudnia 2023 r. pełni funkcję dyrektora Capital Com Australia, kierując firmą w kluczowych etapach rozwoju i wzrostu. Thomas posiada tytuł licencjata w dziedzinie matematyki biznesowej i statystyki uzyskany w London School of Economics and Political Science.
Ariel dołączył do Capital.com w marcu 2021 roku. Swoją karierę rozpoczął 18 lat temu w Ernst & Young, gdzie pełnił funkcję starszego audytora spółek z sektora zaawansowanych technologii notowanych na giełdzie Nasdaq. Później pełnił funkcję starszego kontrolera w start-upach, a także w międzynarodowych, dojrzałych konglomeratach, takich jak francuska grupa Alstom Energy (przejęta przez General Electric). Przed dołączeniem do zespołu spędził trzy lata rozwijając platformę handlu społecznościowego eToro, gdzie pełnił funkcję dyrektora finansowego na Europę.
Ariel jest certyfikowanym księgowym i posiada tytuł licencjata rachunkowości, zarządzania i ekonomii, a także tytuł MBA zarządzania finansami.
Sheena dołączyła do Capital.com we wrześniu 2023 r., mając na koncie udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołami we wszystkich aspektach zgodności z przepisami w Europie i na Środkowym Wschodzie. Przed podjęciem pracy w Capital.com Sheena pełniła funkcję dyrektora ds. zgodności w ADSS. Sheena spędziła ponad dekadę swojej wczesnej kariery w CMC Markets, awansując ze stanowiska asystentki ds. zgodności do dyrektora ds. zgodności na Wielką Brytanię i Europę.
Posiada tytuł licencjata prawa uzyskany na Queen Mary University of London oraz tytuł magistra międzynarodowej polityki społecznej uzyskany na UCL.
Sasha jest dyrektorem ds. produktów w Capital.com i kieruje rozwojem naszej globalnej platformy oraz doświadczeń użytkowników. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zarządzaniu produktami, technologii finansowej i innowacjach zorientowanych na klienta, z pasją tworzy intuicyjne, skalowalne produkty, które zaspokajają rzeczywiste potrzeby użytkowników. Sasha ma doświadczenie w kierowaniu wielofunkcyjnymi zespołami na wielu rynkach i koncentruje się na stymulowaniu rozwoju produktów poprzez dane, myślenie projektowe i wspieranie wysokiej wydajności. Przed dołączeniem do Capital.com Sasha był dyrektorem ds. produktów w Revolut Wealth & Trading and Credit.
Jako dyrektor ds. informacji i bezpieczeństwa w Capital.com Pavel kieruje globalną strategią firmy w zakresie bezpieczeństwa informacji, IT, infrastruktury, obsługi platformy i zgodności z przepisami. Od momentu dołączenia do firmy w 2018 roku odegrał kluczową rolę w wzmocnieniu bezpieczeństwa Capital.com oraz stworzeniu solidnych, skalowalnych podstaw technologicznych wspierających szybki rozwój w regulowanym środowisku fintech. Dzięki dogłębnej wiedzy specjalistycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa, zarządzania w IT i zarządzania ryzykiem, Pavel zapewnia kulturę cyberodporności i gotowości regulacyjnej, utrzymując Capital.com w czołówce bezpiecznych i elastycznych technologii finansowych.
Eugene Lemesh kieruje globalną strategią kadrową Capital.com, koncentrując się na rozwoju talentów, rozwoju organizacyjnym oraz promowaniu kultury wysokiej wydajności i integracji. Dzięki bogatemu doświadczeniu w kierowaniu działami kadr w dynamicznych, szybko rozwijających się środowiskach, nadzoruje cały cykl kariery pracowników, od rekrutacji i wdrażania po szkolenia, DEI i rozwój przywództwa. Eugene znany jest z opracowywania strategii, które stawiają ludzi na pierwszym miejscu, są zgodne z celami biznesowymi, wspierają innowacyjność i umożliwiają pracownikom rozwój na każdym etapie kariery.
Od czasu dołączenia do zespołu w 2016 roku Nikolai odegrał kluczową rolę w rozwoju spółki, prowadząc ją od etapu start-upu do dzisiejszej pozycji globalnego przedsiębiorstwa. Dzięki swoim zdolnościom w zakresie budowania talentów i rozwijania działalności w dynamicznie rozwijającej się branży fintech, Nikolai z powodzeniem kierował wieloma kluczowymi działami, od prawnego i operacyjnego po rozwój i marketing.
Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji oraz posiada tytuł doktora nauk prawnych.
Zanim Valentina dołączyła do Capital.com, pracowała jako główny radca prawny i dyrektor administracyjny lub zarządzający w wielu firmach z branży IT, mediów, nieruchomości i usług finansowych..
Jeszcze wcześniej była współpracowniczką w jednej z czołowych lokalnych kancelarii prawnych. Valentina posiada tytuł licencjata w zakresie regulacji prawnych działalności gospodarczej uzyskany na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym oraz ukończyła program zarządzania zawodowego w IPM Business School. Obecnie kończy studia magisterskie na King's College London w ramach programu międzynarodowego prawa finansowego i handlowego.
Elpida dołączyła do Capital.com w 2024 roku, wnosząc ponad 10 lat międzynarodowego doświadczenia w zakresie obsługi klienta, wdrażania nowych pracowników, płatności i transformacji back-office. Jako dyrektor operacyjny kieruje kluczowymi działaniami, które poprawiają jakość obsługi klienta i usprawniają działalność firmy. Wcześniej zajmowała wysokie stanowiska kierownicze w branży fintech, w tym stanowisko starszego wiceprezesa ds. obsługi klienta i dyrektora ds. przechowywania akt, gdzie zarządzała globalnymi zespołami, wprowadzała automatyzację i usprawniała świadczenie usług.
Vitalii Kedyk jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie aktywów cyfrowych, posiadającym prawie dziesięcioletnie doświadczenie w promowaniu innowacji w dziedzinie kryptowalut i Web3. Od 2017 roku współpracował z kilkoma regulowanymi giełdami kryptowalutowymi i był jednym z założycieli CryptoUK, przyczyniając się do wczesnego rozwoju regulacji dotyczących kryptowalut w Wielkiej Brytanii.
Przed dołączeniem do Capital.com Vitalii był dyrektorem ds. strategii w Currency.com, gdzie kierował inicjatywami strategicznymi i z powodzeniem zarządzał procesem fuzji i przejęcia, który zakończył się na początku 2025 roku. W Capital.com koncentruje się na rozszerzaniu oferty platformy w zakresie kryptowalut, wykorzystując swoją dogłębną wiedzę na temat rynków kryptowalut, finansów cyfrowych i ram regulacyjnych.
1 Przedstawione informacje dotyczą grupy Capital Com.
