Rozwijaj swoją analizę techniczną z pomocą szerokiego asortymentu niestandardowych wskaźników, od punktów zwrotu po różne warianty oscylatorów i średnich kroczących.
Twórz własne wskaźniki i skrypty. Dostosuj swój panel konta, wykresy, paski narzędzi i inne elementy.
Wzmocnij swoją analizę dzięki pakietowi narzędzi Smart Trader, który zawiera 30 popularnych wskaźników i 24 obiekty analityczne.
Korzystaj z wielu konfiguracji wykresów i dostosuj układy, szablony i profile do własnego stylu.
Dostosuj swoje podejście z pomocą uwag i sugestii naszego narzędzia Guardian Angel.
Wykorzystaj najnowsze innowacje technologiczne.
Każdy objęty nadzorem regulacyjnym broker oferujący oprogramowanie MT4 jest uznawany za brokera MT4 — tak jak Capital.com!
Nie, MT4 nie jest brokerem, a pakietem oprogramowania łączącym się z platformą wybranego brokera, np. Capital.com, w celu wykonywania transakcji.
MetaTrader 4 usprawnia i zwiększa komfort handlu, dostarczając wykresy i ceny w czasie rzeczywistym, szczegółowe dane analityczne oraz szeroki wybór narzędzi zarządzania zleceniami i wskaźników. To wysoce elastyczna platforma umożliwiająca dostosowanie panelu użytkownika, wykresów, pasków narzędzi i innych elementów.
MetaTrader 4 może być pomocnym rozwiązaniem dla początkujących ze względu na przystępny, wysoce konfigurowalny interfejs. Usługa udostępnia również zbiór narzędzi Smart Trader, dodatki i wskaźniki, które mogą być pomocne w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Tak. Klienci w krajach objętych naszymi licencjami ASIC, CySEC, FSA, FCA i SCB mogą połączyć swoje konta rzeczywiste lub demonstracyjne Capital.com z MetaTrader 4. Integracja nie jest dostępna dla mieszkańców Francji.
Usługa MetaTrader 4 jest w pełni bezpłatna. Możesz jednak ponieść dodatkowe koszty w postaci spreadu, opłat lub prowizji brokera.
Możesz utworzyć i połączyć swoje konta Capital.com i MetaTrader4, aby korzystać z wysoce elastycznej platformy handlowej i zestawu narzędzi zaawansowanej analizy technicznej. W tym celu wystarczy wykonać następujące czynności:
Utwórz i zweryfikuj swoje konto w Capital.com;
Aby dodać konto MT4 w naszej aplikacji:
Przejdź do menu „Konto“
Naciśnij „Moje konta”
Naciśnij „Dodaj konto rzeczywiste (lub demonstracyjne)”
Wybierz konto MT4 Capital.com i naciśnij „Kontynuuj”
Aby dodać konto MT4 w wersji przeglądarkowej:
Przejdź do ustawień
Wybierz „Moje konta”
Wybierz „Dodaj konto rzeczywiste (lub demonstracyjne)”
Kliknij „Konto Capital.com MT4”, a następnie „Kontynuuj”
Twoje konto w MT4 jest teraz gotowe.
Aby sprawdzić dane logowania do Twojego konta MT4-
W aplikacji Capital.com:
Przejdź do menu „Konto” i wybierz „Moje konta”
Naciśnij dane logowania przy koncie MT4.
Na platformie przeglądarkowej Capital.com:
Otwórz ustawienia i wybierz „Moje konta”
Kliknij dane logowania przy koncie MT4.
Hasło powinno być takie samo jak to używane do logowania na platformie Capital.com.
