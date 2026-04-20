Strona głównaPlatformy handlowe MT4

Handluj z MetaTrader 4

Odblokuj wysoce elastyczną platformę handlową z narzędziami zaawansowanej analizy technicznej. Połącz swoje konta Capital.com i MT4 już dziś.

Więcej informacji

Zaawansowane wykresy w zasięgu ręki

Połącz technologię MetaTrader 4 z Capital.com już dziś

Zyskaj pełniejszy wgląd

Rozwijaj swoją analizę techniczną z pomocą szerokiego asortymentu niestandardowych wskaźników, od punktów zwrotu po różne warianty oscylatorów i średnich kroczących.

Dostosuj swoje centrum handlu

Twórz własne wskaźniki i skrypty. Dostosuj swój panel konta, wykresy, paski narzędzi i inne elementy.

Podejmuj bardziej świadome decyzje

Wzmocnij swoją analizę dzięki pakietowi narzędzi Smart Trader, który zawiera 30 popularnych wskaźników i 24 obiekty analityczne.

Zarządzaj szybko pozycjami

Korzystaj z wielu konfiguracji wykresów i dostosuj układy, szablony i profile do własnego stylu.

Ulepszaj swoje strategie handlu

Dostosuj swoje podejście z pomocą uwag i sugestii naszego narzędzia Guardian Angel.

Połącz swoje konto z MT4 w trzech krokach

Wykorzystaj najnowsze innowacje technologiczne.

Krok 1

Otwórz swoje konto Capital.com, aby aktywować MT4 (upewnij się, że przeszedłeś pomyślnie weryfikację).

Krok 2

Utwórz konto MT4 w naszej aplikacji lub na platformie przeglądarkowej, podążając za kolejnymi krokami przewodnika.
Jak utworzyć konto MT4

Krok 3

Pobierz MT4 na urządzenia mobilne lub korzystaj z platformy w przeglądarce bądź na laptopie. Wprowadź dane logowania MT4 w kliencie MT4. Teraz możesz przystąpić do handlu za pośrednictwem MT4.
Gdzie znaleźć dane logowania MT4

Pobierz MT4

Wersja Mac

Pobierz

Wersja Windows

Pobierz

Google Play

Pobierz

App Store

Pobierz

Terminal internetowy

Pobierz

Dlaczego platforma Capital.com?

Przystępna platforma

Handluj na ponad 5,500 rynków na przejrzystej platformie i w aplikacji, w których znajdziesz wszystkie potrzebne informacje i żadnych zbędnych.
Odkryj nasze platformy

Zaufany broker o światowym zasięgu

Dołącz do społeczności ponad 857,000+ inwestorów z całego świata. Nasi klienci doceniają nas tak bardzo, że wykonali transakcje na kwotę ponad 1 tln USD na naszej platformie.1
Dowiedz się więcej o nas

Przejrzyste, konkurencyjne opłaty

0% prowizji bez wyjątków. 0% opłaty overnight za kontrakty CFD na akcje i kryptowaluty. Sprawdź inne obowiązujące opłaty w naszej przejrzystej strukturze.
Sprawdź opłaty

Wszystko, co potrzebne do handlu

Porównuj rynki na szybkich wykresach. Znajduj formacje i schematy z pomocą ponad 100 wskaźników. Handluj na bazie aktualności bezpośrednio na platformie. Płynna integracja z TradingView i MT4. I wiele innych zalet, na które zabrakło nam tu miejsca! 
Pomoc w handlu na wiele sposobów

Twoje rynki, twoja dźwignia finansowa

Handluj CFD na France 40, EUR/USD, złoto, akcje i tysiące innych rynków, wybierając komfortowy poziom dźwigni. 
Sprawdź, na czym handlować

Zostań lepszym inwestorem

Odkryj szeroki zbiór materiałów edukacyjnych do szlifowania Twoich umiejętności: przewodniki po rynkach, strategie handlu i inne.
Więcej informacji

Chcesz dołączyć do wiodącego brokera?

1. Utwórz swoje konto2. Dokonaj swojej pierwszej wpłaty3. Rozpocznij handlowanie

Częste pytania

Czym jest broker MT4?

Każdy objęty nadzorem regulacyjnym broker oferujący oprogramowanie MT4 jest uznawany za brokera MT4 — tak jak Capital.com!

Czy MT4 jest brokerem?

Nie, MT4 nie jest brokerem, a pakietem oprogramowania łączącym się z platformą wybranego brokera, np. Capital.com, w celu wykonywania transakcji.

Dlaczego inwestorzy używają MetaTrader 4?

MetaTrader 4 usprawnia i zwiększa komfort handlu, dostarczając wykresy i ceny w czasie rzeczywistym, szczegółowe dane analityczne oraz szeroki wybór narzędzi zarządzania zleceniami i wskaźników. To wysoce elastyczna platforma umożliwiająca dostosowanie panelu użytkownika, wykresów, pasków narzędzi i innych elementów.

Czy MetaTrader 4 jest dobry dla początkujących?

MetaTrader 4 może być pomocnym rozwiązaniem dla początkujących ze względu na przystępny, wysoce konfigurowalny interfejs. Usługa udostępnia również zbiór narzędzi Smart Trader, dodatki i wskaźniki, które mogą być pomocne w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

Czy można korzystać z MT4 do handlu na koncie demonstracyjnym?

Tak. Klienci w krajach objętych naszymi licencjami ASIC, CySEC, FSA, FCA i SCB mogą połączyć swoje konta rzeczywiste lub demonstracyjne Capital.com z MetaTrader 4. Integracja nie jest dostępna dla mieszkańców Francji.

Ile kosztuje MetaTrader 4?

Usługa MetaTrader 4 jest w pełni bezpłatna. Możesz jednak ponieść dodatkowe koszty w postaci spreadu, opłat lub prowizji brokera.

Jak utworzyć konto MetaTrader4?

Możesz utworzyć i połączyć swoje konta Capital.com i MetaTrader4, aby korzystać z wysoce elastycznej platformy handlowej i zestawu narzędzi zaawansowanej analizy technicznej. W tym celu wystarczy wykonać następujące czynności:

 

  1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto w Capital.com; 

  2. Aby dodać konto MT4 w naszej aplikacji:

    • Przejdź do menu „Konto“

    • Naciśnij „Moje konta”

    • Naciśnij „Dodaj konto rzeczywiste (lub demonstracyjne)”

    • Wybierz konto MT4 Capital.com i naciśnij „Kontynuuj”

  3. Aby dodać konto MT4 w wersji przeglądarkowej:

    • Przejdź do ustawień

    • Wybierz „Moje konta”

    • Wybierz „Dodaj konto rzeczywiste (lub demonstracyjne)”

    • Kliknij „Konto Capital.com MT4”, a następnie „Kontynuuj”

  4. Twoje konto w MT4 jest teraz gotowe.

Gdzie znaleźć dane logowania do MetaTrader 4?

Aby sprawdzić dane logowania do Twojego konta MT4-

W aplikacji Capital.com:

  1. Przejdź do menu „Konto” i wybierz „Moje konta”

  2. Naciśnij dane logowania przy koncie MT4.

 

Na platformie przeglądarkowej Capital.com:

  1. Otwórz ustawienia i wybierz „Moje konta”

  2. Kliknij dane logowania przy koncie MT4.

 

Hasło powinno być takie samo jak to używane do logowania na platformie Capital.com. 

Przedstawione informacje dotyczą Capital Com Group.