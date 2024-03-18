Podstawy handlu kryptowalutami

Nie wiesz, na czym polega handel kryptowalutami? Oto przegląd tego szybko rozwijającego się globalnego rynku.

Czym jest handel kryptowalutami?

Handel na kryptowalutach polega na zajmowaniu pozycji na wzrost lub spadek ceny aktywów cyfrowych, jak np. bitcoin czy ether, przy użyciu instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD lub opcje knock-out. Metoda ta jest taka sama, jak w przypadku handlu bardziej ugruntowanymi klasami aktywów, takimi jak akcje lub towary, ponieważ handlujesz tylko ceną bazową aktywów, a nie posiadasz ich bezpośrednio.

Handel kontraktami CFD na kryptowaluty odbywa się zwykle z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Umożliwia to obrót pełną wartością pozycji przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków, zwanym depozytem zabezpieczającym. Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej jest ryzykowny, ponieważ zwiększa zarówno zyski, jak i straty.

Z kolei handel kryptowalutami przy użyciu opcji knock-out pozwala zawsze określić poziom ryzyka przed otwarciem transakcji.

Pozycje na kryptowalutach można również zajmować poprzez bezpośredni zakup waluty cyfrowej za pośrednictwem portfeli i giełd. Wiąże się to jednak z utratą możliwości spekulowania na spadek ceny i wymaga pokrycia pełnej wartości pozycji.

Dlaczego warto handlować kryptowalutami?

Ludzie handlują kryptowalutami z różnych powodów, od silnego potencjału zysku, który dostrzegają, przez dywersyfikację, po zdecentralizowany charakter i dostępność rynku 24/7. Aktywa takie jak bitcoin doświadczyły w ostatnich latach okresów ekstremalnej zmienności, które zostały mocno nagłośnione, czyniąc je niesławnymi w kulturze popularnej i poszerzając ich atrakcyjność spekulacyjną. Niektórzy postrzegają kryptowaluty jako potencjalne zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z walutami fiat lub inflacją, a inni doceniają innowacyjną technologię blockchain, która leży u ich podstaw.

Oferujemy handel kontraktami CFD i opcjami knock-out na kryptowaluty, co pozwala czerpać korzyści z wahań ceny bez konieczności bezpośredniego nabycia kryptowalut. Możesz u nas 450 handlować aktywami cyfrowymi z możliwością spekulowania zarówno na spadki, jak i wzrosty cen.

Identyfikuj potencjalne punkty wejścia i wyjścia z pomocą naszych inteligentnych narzędzi tworzenia wykresów i ustaw alerty cenowe z powiadomieniami o istotnych ruchach rynku. Zabezpiecz się przed niekorzystnymi ruchami rynkowymi dzięki naszej gamie narzędzi do zarządzania ryzykiem risk-management, w tym zleceniom trailing stop, które blokują pozytywne ruchy rynkowe, jednocześnie chroniąc przed stratami*

*Zlecenia stop loss mogą nie być gwarantowane.