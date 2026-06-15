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Najwięksi dzisiejsi przegrani na rynku kryptowalut

Rzuć okiem na największych dzisiejszych przegranych na rynku kryptowalut, czyli kryptowaluty, które obecnie odnotowują największe spadki ceny*.

*Dane są aktualizowane co godzinę.

Najbardziej spadające kryptowaluty

Sprawdź pary kryptowalute, które odnotowały największe spadki ceny. Planujesz długą czy krótką pozycję na najbardziej spadające dziś kryptowaluty?
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TBTC/USDTBTC/USD
LSETH/USDLSETH/USD
WBTC/USDWrapped Bitcoin to US Dollar
BTC/EURBitcoin to Euro
BTC/USDBitcoin to US Dollar
BTC/GBPBitcoin / Pound Sterling
XAUT/USDXAUT to US Dollar
PAXG/USDPAX Gold to US Dollar
CMETH/USDCMETH/USD
C10XBITA Crypto 10 Index 10
Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.

Przewodnik po najbardziej zniżkujących kryptowalutach

Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty to cyfrowe lu wirtualne waluty, które wykorzystują kryptografię do zapewnienia bezpieczeństwa. Działają one w zdecentralizowanych sieciach opartych na technologii blockchain, aby zapewnić przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji bez udziału centralnego organu zarządzającego.

Jaka jest różnica między inwestowaniem a handlem kryptowalutami?

Inwestowanie w kryptowaluty polega na kupowaniu i utrzymywaniu aktywów cyfrowych przez dłuższy czas w nadziei na osiągnięcie znacznych zysków w przyszłości.Handel kryptowalutami z wykorzystaniem instrumentów pochodnych koncentruje się natomiast na kupnie i sprzedaży w krótszym okresie w celu wykorzystania występujących fluktuacji ceny. 

W Capital.com możesz zajmować pozycje długie lub krótkie na aktywach takich jak pary kryptowalutowe, korzystając z kontraktów na różnice kursowe, nazywanych skrótowo CFD. Kontrakt CFD to rodzaj instrumentu pochodnego, który umożliwia spekulowanie na różnych rynkach finansowych. Zamiast bezpośrednio kupować aktywa, z ich pomocą możesz spekulować na wzroście lub spadku ich ceny, skupiając się zwykle na krótszym horyzoncie czasowym.

Zajęcie długiej pozycji może oznaczać kupno kontraktu CFD na rynek kryptowalutowy, np. ETH/USD, w celu osiągnięcia zysku ze wzrostu ceny aktywów bazowych. Z kolei krótka pozycja polega na sprzedaży kontraktu CFD w celu wygenerowania zysku w wyniku spadku ceny aktywów.

Co może spowodować spadek wartości kryptowaluty?

Ceny kryptowalut mogą spadać z różnych powodów. Zmiany w przepisach lub zakazy handlu kryptowalutami wprowadzane przez rządy lub organy regulacyjne mogą wywoływać niepewność na rynku i powodować wyprzedaż. Naruszenia zabezpieczeń, takie jak ataki hakerskie na giełdy kryptowalut lub portfele, mogą podważyć zaufanie inwestorów i potencjalnie doprowadzić do spadków cen. Manipulacja rynkowa może sztucznie zawyżać ceny kryptowalut przed gwałtowną wyprzedażą, powodującą znaczne spadki. 

Negatywne doniesienia, takie jak przypadki oszustw lub obawy dotyczące środowiska, mogą również wywołać strach i zwiększać presję sprzedaży wśród spekulantów i inwestorów. Szersze spowolnienie gospodarcze lub kryzysy finansowe mogą zmniejszać zainteresowanie inwestorów ryzykownymi aktywami, takimi jak kryptowaluty.

Ponadto problemy technologiczne związane z technologią danej kryptowaluty oraz zmiany nastrojów rynkowych mogą również prowadzić do znacznych spadków cen tokenów.

Która kryptowaluta spadła najbardziej?

Mimo że wiele kryptowalut odnotowało znaczne spadki w ciągu ostatniej dekady (w wielu przypadkach prowadząc do ich „śmierci”), Terra (LUNA) wyróżnia się jako jeden z najbardziej dramatycznych przypadków ostatnich lat. 

TerraUSD (UST) była algorytmicznym stablecoinem zaprojektowanym z zamiarem stałego utrzymywania kursu 1:1 względem dolara amerykańskiego i opierającym się głównie na monecie LUNA w ekosystemie Terra. Kiedy w maju 2022 r. UST straciła parytet z dolarem amerykańskim, spowodowało to masową wyprzedaż i gwałtowny spadek wartości LUNA.

Wydarzenie wywołało falę poruszenia na całym rynku kryptowalut, prowadząc do zwiększonej kontroli i zainteresowania ze strony organów regulacyjnych oraz przypominając o ryzyku związanym z całym sektorem kryptowalutowym.