Jaka jest różnica między inwestowaniem a handlem kryptowalutami?

Inwestowanie w kryptowaluty polega na kupowaniu i utrzymywaniu aktywów cyfrowych przez dłuższy czas w nadziei na osiągnięcie znacznych zysków w przyszłości.Handel kryptowalutami z wykorzystaniem instrumentów pochodnych koncentruje się natomiast na kupnie i sprzedaży w krótszym okresie w celu wykorzystania występujących fluktuacji ceny.

W Capital.com możesz zajmować pozycje długie lub krótkie na aktywach takich jak pary kryptowalutowe, korzystając z kontraktów na różnice kursowe, nazywanych skrótowo CFD. Kontrakt CFD to rodzaj instrumentu pochodnego, który umożliwia spekulowanie na różnych rynkach finansowych. Zamiast bezpośrednio kupować aktywa, z ich pomocą możesz spekulować na wzroście lub spadku ich ceny, skupiając się zwykle na krótszym horyzoncie czasowym.

Zajęcie długiej pozycji może oznaczać kupno kontraktu CFD na rynek kryptowalutowy, np. ETH/USD, w celu osiągnięcia zysku ze wzrostu ceny aktywów bazowych. Z kolei krótka pozycja polega na sprzedaży kontraktu CFD w celu wygenerowania zysku w wyniku spadku ceny aktywów.