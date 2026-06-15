Najczęściej wybierane dziś pary kryptowalutowe

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W świecie walut cyfrowych nie ma różnicy między tymi terminami; „krypto” to po prostu skrót słowa „kryptowaluta”. Kryptowaluty to cyfrowe lub wirtualne waluty, które wykorzystują kryptografię w celu zapewnienia anonimowości i bezpieczeństwa transakcji.
Według stanu z 2024 r. mówi się o istnieniu ponad 20 000 kryptowalut, choć nie wszystkie są w użyciu lub aktywnym obrocie. Wiele z nich to „martwe” kryptowaluty, które upadły i zostały porzucone. Liczba aktywnych kryptowalut jest zmienna, a niektóre szacunki sugerują, że w obrocie uczestniczą ich dziesiątki tysięcy.
Bitcoin (BTC) to najpopularniejsza i najbardziej rozpoznawalna kryptowaluta na świecie. Była to pierwsza kryptowaluta, która do dziś pozostaje najcenniejszą pod względem kapitalizacji rynkowej. Pionierska rola bitcoina i jego ugruntowana reputacja sprawiły, że stał się on punktem odniesienia dla całego rynku kryptowalut.
Bitcoin (BTC) jest najczęściej wybieraną w handlu kryptowalutą i osiąga największe wolumeny obrotu na światowych giełdach. Jego dominacja na rynku i płynność sprawiają, że jest ulubioną kryptowalutą wśród traderów na całym świecie. Drugą najczęściej wybieraną kryptowalutą po bitcoinie jest ethereum (ETH).
Termin „ethereum” jest często używany w odniesieniu zarówno do sieci, jak i kryptowaluty. Ethereum to blockchain i rozproszona platforma, która umożliwia każdemu uczestnikowi tworzenie aplikacji opartych na blockchainie. Ether (ETH) to natywna kryptowaluta platformy Ethereum. Ether cieszy się ogromną popularnością i jest drugą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej, wykorzystywaną szeroko do transakcji i rozwoju aplikacji w sieci Ethereum.