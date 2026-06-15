Strona głównaRynkiKryptowalutyNajczęściej wybierane dziś pary kryptowalutowe

Najczęściej wybierane dziś pary kryptowalutowe

Rzuć okiem na najczęściej wybierane dziś kryptowaluty. Zajmij długą lub krótką pozycję CFD na najczęściej wybierane pary kryptowalutowe, takie jak BTC/USD i ETH/USD.

Najczęściej wybierane kryptowaluty

Sprawdź najczęściej wybierane dziś pary kryptowalutowe poniżej. Czy wpiszą się one w Twoją strategię handlu?
Strona przegląduNajczęściej handlowaneNajbardziej zmienneNajwiększe wzrostyNajwiększe spadki
SprzedajKupSpread1D zmianaWykresy 1D
SprzedawcyKupujący
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
ESPORTS/USDESPORTS/USD
SOL/USDSolana to US Dollar
PLAY/USDPLAY/USD
XLM/USDStellar to US Dollar
PEPE/USDPEPE to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
MYX/USDMYX/USD
Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.

Częste pytania

Jaka jest różnica między „krypto” a kryptowalutą?

W świecie walut cyfrowych nie ma różnicy między tymi terminami; „krypto” to po prostu skrót słowa „kryptowaluta”. Kryptowaluty to cyfrowe lub wirtualne waluty, które wykorzystują kryptografię w celu zapewnienia anonimowości i bezpieczeństwa transakcji.

Ile istnieje kryptowalut?

Według stanu z 2024 r. mówi się o istnieniu ponad 20 000 kryptowalut, choć nie wszystkie są w użyciu lub aktywnym obrocie. Wiele z nich to „martwe” kryptowaluty, które upadły i zostały porzucone. Liczba aktywnych kryptowalut jest zmienna, a niektóre szacunki sugerują, że w obrocie uczestniczą ich dziesiątki tysięcy.

Jaka jest najpopularniejsza kryptowaluta?

Bitcoin (BTC) to najpopularniejsza i najbardziej rozpoznawalna kryptowaluta na świecie. Była to pierwsza kryptowaluta, która do dziś pozostaje najcenniejszą pod względem kapitalizacji rynkowej. Pionierska rola bitcoina i jego ugruntowana reputacja sprawiły, że stał się on punktem odniesienia dla całego rynku kryptowalut.

Jaka kryptowaluta jest najczęściej wybierana w handlu?

Bitcoin (BTC) jest najczęściej wybieraną w handlu kryptowalutą i osiąga największe wolumeny obrotu na światowych giełdach. Jego dominacja na rynku i płynność sprawiają, że jest ulubioną kryptowalutą wśród traderów na całym świecie. Drugą najczęściej wybieraną kryptowalutą po bitcoinie jest ethereum (ETH).

Dlaczego na ether mówi się często ethereum?

Termin „ethereum” jest często używany w odniesieniu zarówno do sieci, jak i kryptowaluty. Ethereum to blockchain i rozproszona platforma, która umożliwia każdemu uczestnikowi tworzenie aplikacji opartych na blockchainie. Ether (ETH) to natywna kryptowaluta platformy Ethereum. Ether cieszy się ogromną popularnością i jest drugą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej, wykorzystywaną szeroko do transakcji i rozwoju aplikacji w sieci Ethereum.