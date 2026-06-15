Najbardziej zmienne dziś pary kryptowalutowe

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Aby handlować kryptowalutami, zacznij od wyboru niezawodnej platformy handlowej, takiej jak Capital.com. Po przejściu weryfikacji i zdeponowaniu środków przejrzyj rynki kryptowalutowe oferowane na naszej platformie. Wśród nich znaleźć można bitcoina (za pośrednictwem rynku CFD BTC/USD) i ethereum (ETH/USD). Następnie określ wielkość transakcji i zastosuj narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop loss* oraz take profit. Otwórz długą lub krótką pozycję CFD i monitoruj ją wraz z czynnikami fundamentalnymi oraz technicznymi kształtującymi cenę. Na koniec, po zidentyfikowaniu punktu wyjścia, zamknij swoją pozycję.
Nie wszystkie zlecenia stop-loss są gwarantowane.
Kryptowaluty są wysoce zmienne z kilku powodów. Po pierwsze, rynek kryptowalut jest stosunkowo młody i mniej płynny w porównaniu z tradycyjnymi rynkami, co prowadzi do większych potencjalnych wahań ceny. Po drugie, informacje związane z regulacjami, zmiany technologiczne i nastroje rynkowe mogą powodować gwałtowne zmiany popytu. Wreszcie, spekulacyjny charakter handlu kryptowalutami może przyciągać inwestorów szukających szybkich zysków, co dodatkowo wzmacnia ruchy cen. Połączenie tych czynników skutkuje znaczną zmiennością cen kryptowalut.
Tak, kryptowaluty są ogólnie uważane za bardziej ryzykowne aktywa handlowe niż akcje. Choć obie klasy aktywów mogą wykazywać zmienność cen, kryptowaluty często doświadczają ekstremalnych wahań w krótszych okresach. Co więcej, rynek kryptowalut jest słabiej uregulowany, co czyni go bardziej podatnym na oszustwa i manipulacje rynkowe. Czynniki te mogą przyczyniać się do wyższego profilu ryzyka kryptowalut w porównaniu z tradycyjnymi akcjami.
Mimo że kryptowaluty takie jak bitcoin i ethereum znane są ze swojej zmienności, inne kryptowaluty często wykazują jeszcze silniejsze fluktuacje ceny. Monety takie jak dogecoin, shiba inu i inne mniej znane tokeny mogą doświadczać ekstremalnej zmienności ze względu na niższą płynność rynku, handel spekulacyjny i nagłe zmiany nastrojów inwestorów. Niezbędne jest przeprowadzenie dokładnych analiz i zrozumienie ryzyka przed rozpoczęciem handlu kryptowalutami.