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Najwięksi dzisiejsi wygrani na rynku kryptowalut

Rzuć okiem na największych dzisiejszych wygranych na rynku kryptowalut – rynki, które obecnie odnotowują największy wzrost cen.*

*Dane są aktualizowane co godzinę.

Najwięksi wygrani na rynku kryptowalut

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Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.

Przewodnik po kryptowalutach o największym wzroście

Jak na jakiej zasadzie działają kryptowaluty?

Kryptowaluta wykorzystuje technologię blockchain: zdecentralizowaną księgę, która rejestruje wszystkie transakcje w sieci komputerów. Każda transakcja kryptowalutowa jest weryfikowana za pomocą kryptografii, dzięki czemu jest anonimowa i bezpieczna. Umożliwia to transakcje peer-to-peer bez konieczności korzystania z pośredników, takich jak banki.

Co może spowodować wzrost wartości kryptowalut?

Ceny kryptowalut mogą wzrosnąć z różnych powodów, od zwiększonego popytu i pozytywnych wiadomości po postęp technologiczny, zatwierdzenie regulacyjne i inwestycje na dużą skalę. Znaczącą rolę odgrywają również nastroje rynkowe i czynniki makroekonomiczne. Ponadto ograniczona podaż bitcoina, wynosząca 21 milionów monet, może spowodować wzrost cen. Możesz handlować ceną Bitcoina w ramach kontraktów na różnice kursowe (CFD) na naszym rynku BTC/USD.

Która kryptowaluta przyniosła największy zysk w całej historii?

Bitcoin (BTC) jest uważany za najbardziej zyskowną kryptowalutę w historii, ponieważ jej wartość wzrosła z zaledwie 10 centów w 2009 roku (przechodząc do 20 centów w październiku 2010 roku) do szczytowego poziomu w marcu 2024 roku, gdy osiągnęła rekordową wartość ponad 73 000 USD.

Wcześni inwestorzy, którzy utrzymywali swoje BTC, osiągnęli astronomiczne zyski, przekształcając skromne inwestycje w znaczny majątek.* Możesz handlować ceną BTC w ramach kontraktów na różnice (CFD) na naszym rynku BTC/USD.

*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.