Najbardziej znaczący portal społecznościowy dla inwestorów i graczy giełdowych z ponad 50 milionami użytkowników.
Zwiększ spójność swojej strategii handlowej dzięki wysoce interaktywnym, dynamicznym i przystosowanym do urządzeń mobilnych wykresom opartym na ponad 110 inteligentnych narzędziach do wizualizacji danych.
Sięgnij po szereg wskaźników tuż obok zaawansowanych przesiewaczy i kanału aktualności na żywo. Nie musisz przełączać między platformami, aby wydajnie handlować.
Dołącz do społeczności inwestorów i poznawaj najnowsze trendy i doniesienia z rynków.
Wykrywaj potencjalne okazje na rynku z pomocą ponad 12 elastycznych wykresów, w tym Renko, Kagi i punktowo-symbolicznych, wyświetlając do 8 z nich na pojedynczej karcie.
Bądź na bieżąco z rynkami, wykorzystując 12 warunków powiadomień, takich jak cena, wskaźniki i strategie.
Wyznaczaj trafny kurs dzięki ponad 100 wstępnie skonfigurowanym wskaźnikom, niezliczonym wskaźnikom generowanym przez członków społeczności, inteligentnym narzędziom wizualizacji, wskaźnikom profilu wolumenu, rozpoznawaniu formacji świecowych i innym funkcjom.
Używaj ponad 100 fundamentalnych pól i współczynników, sprawozdań finansowych, analiz wyceny i historycznych danych spółek.
Masz doświadczenie w handlu? Twórz własne wskaźniki w rozbudowanym języku programowania Pine ScriptTM obsługiwanym przez platformę.
Dołącz do aktywnej społeczności podobnych sobie użytkowników z całego świata i porozumiewaj się z nimi w czasie rzeczywistym. Oglądaj i ucz się ze streamów tradingowych na żywo lub dziel się wiedzą we własnych transmisjach.
Platforma TradingView jest dostępna na komputerach, smartfonach i tabletach.
Połącz Capital.com z TradingView, aby handlować CFD z pomocą zaawansowanych wykresów. Kontrakty CFD opierają się na wymianie różnicy w cenie między chwilą ich otwarcia i zamknięcia. Umożliwiają one zajmowanie długich lub krótkich pozycji za jedynie ułamek wartości transakcji, co określa się mianem handlu lewarowanego.
W rezultacie możesz otwierać większe pozycje i tym samym zwiększać swoją ekspozycję na światowe rynki finansowe. Z drugiej strony, zwiększa to również ryzyko, ponieważ dźwignia finansowa może potęgować zarówno zyski, jak i straty. Z tego względu podczas handlu kontraktami CFD istotne jest stosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem.
Handlując z Capital.com za pośrednictwem TradingView, możesz zajmować długie lub krótkie pozycje w formie kontraktów CFD na ponad 3000 rynków, w tym na akcje, kryptowaluty, indeksy, waluty i towary.
