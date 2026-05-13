Połącz swoje konto Capital.com z TradingView i ciesz się niezrównaną wygodą handlu, korzystając z ekskluzywnych narzędzi do generowania wykresów.

Najbardziej znaczący portal społecznościowy dla inwestorów i graczy giełdowych z ponad 50 milionami użytkowników.

Łatwy w obsłudze interfejs

TradingView oferuje intuicyjny interfejs, który umożliwia rozwój umiejętności handlu niezależnie od posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Handel w najlepszym wydaniu

Platforma TradingView jest kompatybilna z komputerami, smartfonami i tabletami, dzięki czemu pozwala monitorować i wybierać kontrakty CFD oraz współpracować z innymi użytkownikami w dowolnym miejscu i czasie.

Jak połączyć konto z TradingView?

  • Krok 1 Zarejestruj się i utwórz konto Capital.com.
  • Krok 2 Znajdź nasz profil brokera w TradingView i kliknij odnośnik „Handluj”.
  • Krok 3 Zaloguj się w Capital.com i potwierdź połączenie konta.
  • Krok 4 Możesz już zacząć korzystać z wykresów i zlecać transakcje.

 

Dlaczego warto handlować w TradingView?

Ekskluzywne wykresy

Zwiększ spójność swojej strategii handlowej dzięki wysoce interaktywnym, dynamicznym i przystosowanym do urządzeń mobilnych wykresom opartym na ponad 110 inteligentnych narzędziach do wizualizacji danych.

Wszystkie aspekty handlu

Sięgnij po szereg wskaźników tuż obok zaawansowanych przesiewaczy i kanału aktualności na żywo. Nie musisz przełączać między platformami, aby wydajnie handlować.

Połącz konto i ucz się

Dołącz do społeczności inwestorów i poznawaj najnowsze trendy i doniesienia z rynków.

Cechy TradingView

Zaawansowane wykresy

Wykrywaj potencjalne okazje na rynku z pomocą ponad 12 elastycznych wykresów, w tym Renko, Kagi i punktowo-symbolicznych, wyświetlając do 8 z nich na pojedynczej karcie.

Alerty handlowe:

Bądź na bieżąco z rynkami, wykorzystując 12 warunków powiadomień, takich jak cena, wskaźniki i strategie.

Analiza techniczna:

Wyznaczaj trafny kurs dzięki ponad 100 wstępnie skonfigurowanym wskaźnikom, niezliczonym wskaźnikom generowanym przez członków społeczności, inteligentnym narzędziom wizualizacji, wskaźnikom profilu wolumenu, rozpoznawaniu formacji świecowych i innym funkcjom.

Analiza finansowa:

Używaj ponad 100 fundamentalnych pól i współczynników, sprawozdań finansowych, analiz wyceny i historycznych danych spółek.

Język programowania Pine Script:

Masz doświadczenie w handlu? Twórz własne wskaźniki w rozbudowanym języku programowania Pine ScriptTM obsługiwanym przez platformę.

Stale rozrastający się portal społecznościowy:

Dołącz do aktywnej społeczności podobnych sobie użytkowników z całego świata i porozumiewaj się z nimi w czasie rzeczywistym. Oglądaj i ucz się ze streamów tradingowych na żywo lub dziel się wiedzą we własnych transmisjach.

Dlaczego platforma Capital.com?

Przystępna platforma

Handluj na ponad 5,500 rynków na przejrzystej platformie i w aplikacji, w których znajdziesz wszystkie potrzebne informacje i żadnych zbędnych.
Zaufany broker o światowym zasięgu

Dołącz do społeczności ponad 857,000+ inwestorów z całego świata. Nasi klienci doceniają nas tak bardzo, że wykonali transakcje na kwotę ponad 1 tln USD na naszej platformie.1
Przejrzyste, konkurencyjne opłaty

0% prowizji bez wyjątków. 0% opłaty overnight za kontrakty CFD na akcje i kryptowaluty. Sprawdź inne obowiązujące opłaty w naszej przejrzystej strukturze.
Wszystko, co potrzebne do handlu

Porównuj rynki na szybkich wykresach. Znajduj formacje i schematy z pomocą ponad 100 wskaźników. Handluj na bazie aktualności bezpośrednio na platformie. Płynna integracja z TradingView i MT4. I wiele innych zalet, na które zabrakło nam tu miejsca! 
Pomoc w handlu na wiele sposobów

Twoje rynki, twoja dźwignia finansowa

Handluj CFD na France 40, EUR/USD, złoto, akcje i tysiące innych rynków, wybierając komfortowy poziom dźwigni. 
Zostań lepszym inwestorem

Odkryj szeroki zbiór materiałów edukacyjnych do szlifowania Twoich umiejętności: przewodniki po rynkach, strategie handlu i inne.
Częste pytania

Na jakich urządzeniach można korzystać z TradingView?

Platforma TradingView jest dostępna na komputerach, smartfonach i tabletach.

Jak handlować w TradingView?

Połącz Capital.com z TradingView, aby handlować CFD z pomocą zaawansowanych wykresów. Kontrakty CFD opierają się na wymianie różnicy w cenie między chwilą ich otwarcia i zamknięcia. Umożliwiają one zajmowanie długich lub krótkich pozycji za jedynie ułamek wartości transakcji, co określa się mianem handlu lewarowanego.

W rezultacie możesz otwierać większe pozycje i tym samym zwiększać swoją ekspozycję na światowe rynki finansowe. Z drugiej strony, zwiększa to również ryzyko, ponieważ dźwignia finansowa może potęgować zarówno zyski, jak i straty. Z tego względu podczas handlu kontraktami CFD istotne jest stosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem.

Na jakich rynkach można handlować w TradingView?

Handlując z Capital.com za pośrednictwem TradingView, możesz zajmować długie lub krótkie pozycje w formie kontraktów CFD na ponad 3000 rynków, w tym na akcje, kryptowaluty, indeksy, waluty i towary.

