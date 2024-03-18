Uzyskaj dostęp do 5,500+ rynków oraz dwóch sposobów handlu z jednego konta. Użyj CFD do uzyskania dostępu do dźwigni, lub opcji knock-out dla z góry określonego ryzyka. Dowiedz się, co może być dla Ciebie odpowiednie.
Kontrakty handlowe na różnicę między otwierającą a zamykającą ceną rynkową transakcji.
Opcje handlowe z wcześniej określonym profilem ryzyka i kontrolą nad tym, ile kosztuje twój handel.
|Kontrakty CFD
|Opcje knock-out
|Co to jest?
|Umowa między tobą a nami, dotycząca wymiany różnicy w cenie rynku między otwarciem a zamknięciem transakcji.
|Opcja – rodzaj kontraktu pochodnego, który umożliwia handel na cenie rynku bazowego.
|Na jakich rynkach mogę handlować?
|Czy muszę posiadać na własność jakiekolwiek aktywa?
|Nie, możesz tylko spekulować na temat cen.
|Nie.
|Czy mogę handlować na spadających rynkach?
|Tak.
|Tak.
|Czy to jest instrument o ograniczonym ryzyku?
|Nie automatycznie, ale możesz samodzielnie zarządzać ryzykiem za pomocą narzędzi w platformie.
|Tak, zarządzanie ryzykiem jest wbudowane w każdą transakcję.
|Czy mogę użyć dźwigni?
|Tak, do limitu ustalonego przez twojego regulatora.
|Nie, ale masz kontrolę nad swoim narażeniem.
|Kontrakt CFD
|Opcja knock-out
|Jak ruch na rynku wpływa na jego wartość?
|Wartość CFD porusza się wraz z rynkiem bazowym. Wyższa dźwignia oznacza, że możesz kontrolować większą transakcję przy mniejszym kapitale – więc nawet małe ruchy na rynku mogą mieć większy wpływ na twój zysk lub stratę.
|Wartość opcji knock-out zmienia się wraz z rynkiem bazowym. To, jak bardzo wpłynie to na wartość Twojej transakcji, zależy od liczby zakupionych opcji i poziomu knock-out.
|Czy mogę handlować na spadających rynkach ( sprzedaż krótka)?
|Tak. Możesz kupić, aby otworzyć, jeśli myślisz, że rynek wzrośnie, i sprzedać, aby otworzyć, jeśli myślisz, że rynek spadnie.
|Tak. Możesz kupić opcję „Call”, jeśli uważasz, że rynek będzie rósł, lub opcję „Put”, jeśli uważasz, że rynek będzie spadał.
|Czy transakcje są ograniczone ryzykiem?
Nie. Twoje maksymalne ryzyko to technicznie cały bilans Twojego konta.
Technicznie rzecz biorąc, maksymalne ryzyko stanowi całe saldo Twojego konta.
Zostaniesz obciążony opłatą, jeśli gwarantowany poziom zlecenia stop zostanie osiągnięty.
Tak. Zarządzanie ryzykiem jest wbudowane w opcje knock-out.
Wybierzesz poziom knock-out dla każdej transakcji przed jej otwarciem. Działa to trochę jak gwarantowany stop i umożliwia kontrolowanie, jak daleko sięga twój kapitał..
Przenieś poziom knock-out bliżej ceny rynkowej, a twoja transakcja będzie tańszy do otwarcia – z tym samym potencjałem wzrostu co droższa transakcja. Jednak istnieje większe prawdopodobieństwo, że transakcja zostanie zamknięta.
Jeśli rynek osiągnie poziom knock-out, twoja transakcja zostanie zamknięta – ale twoje maksymalne ryzyko to tylko kwota, którą zapłaciłeś za otwarcie (plus wszelkie ujemne korekty finansowania, jeśli trzymasz swoją pozycję przez noc).
|Czy mogę użyć dźwigni?
Tak. Kiedy otwierasz transakcję, wpłacasz tylko część jej pełnej wartości – depozyt zabezpieczający – co daje ci dostęp do dźwigni finansowej.
Pamiętaj, że handel z dźwignią może prowadzić do dużych, szybkich strat, jak i zysków.
Nie, ale masz kontrolę nad tym, jak daleko sięga twój kapitał.
Przenieś poziom knock-out bliżej ceny otwarcia na rynku, a zapłacisz mniej za otwarcie swojej transakcji.
To da ci tę samą ekspozycję na wzrost, co droższa transakcja, za niższą wpłatę początkową.
|Czy będę musiał zapłacić jakieś opłaty?
Tak. Zawsze zapłacisz za spread, to jest nasza opłata za realizację twojej transakcji.
W zależności od rodzaju transakcji mogą zostać naliczone inne opłaty, takie jak premie za gwarantowane zlecenia stop lub opłaty administracyjne za finansowanie overnight.
Dowiedz się więcej o naszych opłatach.
Tak. Zawsze zapłacisz za spread, to jest nasza opłata za realizację twojej transakcji.
Zapłacisz też za opcję knock-out – naszą opłatę za ochronę handlu przed poślizgiem – gdy otwierasz. Ale odzyskasz to, jeśli zamkniesz swoją transakcję przed jej zamknięciem na poziomie knock-out.
W zależności od rodzaju transakcji mogą zostać naliczone inne opłaty, takie jak opłaty administracyjne za finansowanie overnight. Dowiedz się więcej o naszych opłatach.
