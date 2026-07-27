Czym jest handel?

Handel to kupowanie i sprzedawanie instrumentów finansowych w celu osiągnięcia zysku.. Odbywa się to poprzez zajęcie pozycji w odniesieniu do zmian cen aktywów, takich jak . Odbywa się to poprzez zajęcie pozycji w odniesieniu do zmian cen aktywów, takich jak akcje , waluty ( rynek forex ), towary , i indeksy . Z nami możesz wybierać spośród ponad 3000 takich rynków.

W przeciwieństwie do inwestowania, gdzie jesteś właścicielem aktywów, handel polega na spekulowaniu ceną aktywów bez przejmowania ich własności. Na przykład, kiedy handlujesz instrumentem pochodnym, takim jaka CFD, nie kupujesz samego aktywa, ale czerpiesz zysk z różnicy jego ceny w czasie.

W handlu zazwyczaj wykorzystuje się dźwignię finansową lub handel z depozytem zabezpieczającym. Dzięki temu możesz kontrolować większe pozycje przy mniejszym kapitale początkowym. Na przykład, przy dźwigni 10:1, potrzebujesz tylko 100 USD, aby kontrolować transakcję o wartości 1000 USD, a reszta jest faktycznie pożyczona przez brokera, z którego usług korzystasz.

Oznacza to, że dźwignia finansowa może zwiększyć potencjalne zyski, ponieważ jesteś narażony na zmiany cen całej kwoty 1000 USD, a nie tylko na ryzyko związane z wkładem 100 USD. Z drugiej strony jednak zwiększa to również potencjalne straty, sprawiając, że zarządzanie ryzykiem staje się kluczowym elementem handlu. Można stosować różne strategie, wykorzystując narzędzia do przewidywania, czy cena aktywów wzrośnie, czy spadnie, w oparciu o takie czynniki, jak trendy makroekonomiczne lub analiza techniczna, np. poziomy wsparcia i oporu.

Dowiedz się więcej o różnicy między handlem a inwestowaniem.