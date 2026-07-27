Kompleksowy przewodnik po handlu z depozytem zabezpieczającym
Handel z depozytem zabezpieczającym polega na pokryciu przez inwestora tylko części kwoty transakcji (depozytu) i pożyczeniu reszty środków od maklera.
Handel z depozytem zabezpieczającym umożliwia czerpanie zysków z fluktuacji cen aktywów, na które normalnie mógłbyś nie móc sobie pozwolić. Warto zwrócić uwagę, że handel z depozytem może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i ryzyko oraz wielkość strat.
Co oznacza termin handel z depozytem? W tym przewodniku omówimy istotę handlu z depozytem zabezpieczającym, najważniejsze techniki i zasady, takie jak dźwignia finansowa oraz wezwanie do uzupełnienia depozytu, a także zalety i ryzyko związane z tym rodzajem handlu.
Czym jest handel z depozytem zabezpieczającym?
Czym jest depozyt w handlu? Wyróżnia się dwa rodzaje depozytów, o których musisz wiedzieć. Środki potrzebne do otwarcia pozycji to Twój wymagany depozyt. Wysokość depozytu jest zależna od poziomu dźwigni finansowej wyrażanej jako wskaźnik dźwigni.
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Dźwignia 2:1 = 50% depozytu
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Dźwignia 5:1 = 20% depozytu
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Dźwignia 10:1 = 10% depozytu
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Dźwignia 20:1 = 5% depozytu
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Dźwignia 30:1 = 3,3333% depozytu
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Dźwignia 100:1 = 1% depozytu
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Dźwignia 200:1 = 0,5% depozytu
Obowiązują również limity wymagane do utrzymania transakcji z depozytem, które są oparte na łącznym depozycie obowiązkowym, czyli kwocie, jaką musi pokrywać kapitał klienta (łączna wartość konta).
Brokerzy wymagają pokrycia depozytu w kapitale w celu ograniczenia ryzyka. Jeżeli nie dysponujesz wystarczającymi środkami do pokrycia potencjalnych strat, możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu, w ramach którego broker może poprosić o zasilenie konta lub zamknięcie stratnych pozycji. Jeżeli straty pozycji będą się pogłębiać, dojdzie do ich automatycznego zamknięcia.
Przykład transakcji z depozytem
Powiedzmy, że zasilasz swoje konto kwotą 20 USD i przeznaczasz ją na handel CFD na akcje. Jeżeli zastosujesz dźwignię 5:1, będziesz mógł obracać aktywami o wartości 100 USD, a każdy dolar Twojego wymaganego depozytu będzie wart 20% łącznej kwoty transakcji. Broker uzupełnia każde 1 USD do 5 USD, więc ostatecznie Twoje 20 USD zamienia się w 100 USD.
Jeżeli natomiast zaoferowano by Ci dźwignię 10:1 (czyli 10% depozytu), mógłbyś obracać kwotą 200 USD, ponieważ każdy dolar reprezentowałby zaledwie 10% wartości transakcji, co dałoby 10 USD po uwzględnieniu dźwigni.
Jeżeli wskaźnik dźwigni wynosiłby 20:1 (5% depozytu), mógłbyś obracać kwotą 400 USD przy wkładzie 20 USD. Dla każdego typu aktywów obowiązuje inny wskaźnik dźwigni (tj. procentowy depozyt).
Jak działa handel z depozytem zabezpieczającym?
Handel z depozytem opiera się na wykorzystywaniu dźwigni w nadziei, że zysk z transakcji przewyższy odsetki za pożyczone środki. Dźwignia finansowa może szybko spotęgować zarówno zyski, jak i straty, przez co jej stosowanie jest wysoce ryzykowną strategią.
Załóżmy, że chcesz wykonać transakcję na akcjach Tesla (TSLA) po cenie 600 USD za jednostkę. Aby nabyć 10 akcji, potrzebowałbyś 6000 USD, którymi możesz nie dysponować. W transakcji z depozytem ze wskaźnikiem dźwigni 5:1, wymagany depozyt do otwarcia pozycji wyniósłby jedynie 1200 USD, a pozostała kwota zostałaby pożyczona przez brokera.
Jeżeli cena akcji wzrosłaby do 615 USD, zyskałbyś 150 USD. Wartość ta wynika z przemnożenia 10 akcji przez różnicę między nową ceną a ceną 600 USD, za którą zakupiłeś akcje. Notowania akcji Tesla wzrosły o zaledwie 2,5%, jednak transakcja z depozytem zwiększyła zwrot z inwestycji (ROI) do 12,5%.
Z drugiej strony, jeżeli akcje Tesla spadłyby o 15 USD, do 585 USD za jednostkę, straciłbyś 150 USD, czyli 12,5%, przy założeniu, że nie ustawiłeś odpowiedniego zlecenia typu stop.*
**Zlecenia stop loss mogą nie być gwarantowane.
Jeżeli posiadasz większą liczbę otwartych transakcji lub spekulujesz na klasach aktywów o wysokiej zmienności, które są podatne na gwałtowne wahania ceny, Twoje straty mogą w krótkim czasie skumulować się do dużej kwoty.
Wymóg minimalnego kapitału
Środki wymagane do otwarcia transakcji są zamiennie określane mianem depozytu, depozytu początkowego, depozytu zabezpieczającego, lub wymaganego depozytu. W Capital.com stosujemy termin „wymagany depozyt”.
Twój wymagany depozyt jest zależny od rodzaju aktywów, w które chcesz zainwestować. Oblicza się go jako wartość procentową ceny aktywa określaną jako współczynnik depozytu. Każdy instrument ma odrębny wymagany depozyt.
Jeśli masz otwartych jednocześnie kilka pozycji, suma wymaganych depozytów z poszczególnych transakcji określana jest mianem zajętych środków. Pozostałe pieniądze, których możesz użyć do otwarcia nowych transakcji, są określane jako wolne środki.
Obowiązkowy depozyt zabezpieczający
Oprócz wymaganego depozytu, który stanowi kwotę dostępnych środków potrzebną do otwarcia transakcji, potrzebujesz także środków do pokrycia obowiązkowego depozytu zabezpieczającego dla utrzymania transakcji.
Łączna kwota, jaką musisz przechowywać na swoim koncie depozytowym, zależy od rozmiaru zawieranych transakcji i tego, czy przynoszą one aktualnie zysk, czy też stratę.
Pieniądze przechowywane na Twoim koncie stanowią Twoje środki lub saldo gotówkowe, natomiast kapitał to suma środków wraz ze wszelkimi niezrealizowanymi zyskami i stratami. Depozyt to wymagana kwota środków, którą należy pokryć z kapitału. Oblicza się ją na podstawie bieżącej ceny zamknięcia otwartych pozycji przemnożonej przez liczbę kontraktów oraz poziom dźwigni. Poziom pokrycia depozytu to kapitał podzielony przez kwotę depozytu.
W rezultacie kwota stanowiąca Twój ogólny depozyt ulega stale zmianie wraz ze wzrostem lub spadkiem wartości Twoich transakcji. Powinieneś zadbać o to, aby Twój kapitał wystarczał na pokrycie co najmniej 100% depozytu.
Monitoruj pozycje swoich transakcji przez cały czas, by zapewnić pokrycie 100% kwoty depozytu. W przeciwnym razie zostaniesz poproszony o zasilenie konta dodatkowymi środkami w celu zwiększenia kapitału lub zamknięcie pozycji, aby zmniejszyć łączną kwotę wymaganego depozytu.
Limit kredytowy lub obowiązkowy depozyt zabezpieczający
Oprócz wymaganego depozytu początkowego musisz utrzymywać wystarczające ogólne saldo depozytu na swoim koncie. Są to środki na koncie, które nie są obecnie wykorzystywane do transakcji. Służą one jako zabezpieczenie na wypadek niekorzystnego obrotu transakcji.
Łączna kwota, jaką musisz przechowywać na swoim koncie depozytowym, zależy od rozmiaru zawieranych transakcji i tego, czy przynoszą one aktualnie zysk, czy też stratę.
Środki przechowywane na koncie są Twoim kapitałem, natomiast pieniądze, które możesz być dłużny wskutek strat poniesionych na otwartych pozycjach, stanowią Twój depozyt zabezpieczający. Twój ogólny poziom depozytu (wyrażany zwykle w procentach) to kapitał podzielony przez depozyt.
W rezultacie kwota stanowiąca Twój ogólny depozyt ulega stale zmianie wraz ze wzrostem lub spadkiem wartości Twoich transakcji. Powinieneś zawsze zabiegać o to, aby Twój łączny depozyt pokrywał co najmniej 100% Twoich potencjalnych strat.
Monitoruj pozycje swoich transakcji przez cały czas, by zapewnić pokrycie 100% kwoty depozytu. W przeciwnym razie możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu dodatkowymi środkami.
Jak uniknąć wezwań do uzupełnienia depozytu?
Wezwanie do uzupełnienia depozytu stanowi ostrzeżenie, że pozycja obróciła się na Twoją niekorzyść i nie dysponujesz środkami na pokrycie strat. Wezwanie do uzupełnienia depozytu następuje, gdy Twój kapitał na koncie depozytowym staje się niewystarczający do obsługi zaciągniętej pożyczki.
Innymi słowy, oznacza to, że broker zbliża się do maksymalnej kwoty pożyczki, jakiej może udzielić, przez co musisz przelać na konto dodatkowe środki lub zamknąć pozycje, by zapobiec dalszym stratom.
Nie powinieneś ignorować otrzymanego wezwania do uzupełnienia depozytu. Może to bowiem doprowadzić do automatycznego zamknięcia pozycji i ryzyka utraty całej zainwestowanej kwoty.
Możesz ograniczyć ryzyko otrzymania wezwania do uzupełnienia depozytu z pomocą narzędzi zarządzania ryzykiem, takim jak zlecenia typu stop*, poprzez zwiększenie stanu konta, lub zamykając pozycje w celu obniżenia wymaganego poziomu depozytu. Oczywiście warto być zawsze przygotowanym na najgorszy scenariusz, ponieważ rynki są zmienne i bardzo trudno trafnie przewidzieć ich zachowanie.
*Nie wszystkie zlecenia typu stop loss są gwarantowane.
Dlaczego zlecenia typu stop są ważne?
Zlecenie stop lub stop loss jest mechanizmem zamykającym otwartą pozycję po osiągnięciu uprzednio ustalonej przez klienta ceny. Oznacza to, że jeśli sytuacja przybierze niekorzystny obrót, pozycja może zostać automatycznie zamknięta przed wygenerowaniem nadmiernych strat mogących uruchomić wezwanie do uzupełnienia depozytu.
Zlecenie stop loss ogranicza ryzyko transakcyjne. Przyjmując, że nabyłbyś kontrakt CFD za 100 USD za akcję, zlecenie stop loss mogłoby aktywować się automatycznie po określonym spadku notowań, np. poniżej 95 USD.
Jeżeli zajmujesz krótką pozycję, zlecenie stop loss należałoby ustawić przy wzroście ceny, np. do 105 USD, aby zapobiec stratom związanym z tym kierunkiem handlu.
Należy jednak pamiętać, że choć zlecenia stop loss są aktywowane przy uprzednio określonym pułapie ceny, ich wykonanie odbywa się po następnej możliwej cenie. W efekcie, w razie wystąpienia luki w rynku, transakcja może zostać zatrzymana na mniej korzystnym poziomie od ustalonego. Takie zjawisko określa się również mianem poślizgu ceny. Aby go uniknąć, można skorzystać ze zleceń typu gwarantowany stop loss.
Gwarantowany stop loss działa tak samo, jak zwykłe zlecenie stop, ale jest odporny na poślizg cenowy i skutkuje każdorazowo zamknięciem pozycji po określonej cenie. Należy jednak wspomnieć, że zlecenia typu gwarantowany stop loss są obarczone niewielką opłatą.
Jak handlować z depozytem zabezpieczającym?
W świecie tradycyjnego inwestowania kupno z depozytem zabezpieczającym oznacza pożyczenie środków od brokera na zakup akcji. Mechanizm depozytu zabezpieczającego jest jednak również dostępny w obrocie instrumentami pochodnymi, takimi jak kontrakty na różnice kursowe (CFD). Kontrakty CFD umożliwiają spekulowanie na zmianach cen akcji, towarów, walut, indeksów oraz kryptowalut.
Aby rozpocząć handel z depozytem, wykonaj następujące kroki:
Krok 1: Otwórz konto do handlu z depozytem
Aby przystąpić do tej formy handlu, musisz otworzyć specjalny typ konta zwany kontem depozytowym.
Takie konto jest otwierane u brokera, który wyraził zgodę na udzielenie Ci pożyczki w celu zwiększenia wartości transakcji i zastosowania dźwigni finansowej. Korzystanie z konta depozytowego wiąże się z możliwością wygenerowania większych zysków, ale jednocześnie może też zwiększyć potencjalne straty.
Krok 2: Wpłać środki zgodnie z wymaganiami brokera
W Capital.com minimalny depozyt początkowy wynosi 20 USD.
Krok 3: Wybierz aktywo, na którym chcesz wykonać transakcję z depozytem
W Capital.com możesz handlować kontraktami CFD na ponad 3000 rynków, wliczając w to kryptowaluty, akcje, towary, indeksy i pary walutowe.
Krok 4: Spełnij wymagania dotyczące kapitału na koncie
Przez cały czas powinieneś utrzymywać na koncie depozytowym dostateczną ilość środków do pokrycia wszystkich swoich pozycji. Innymi słowy, Twój kapitał musi zawsze pokrywać 100% kwoty depozytu zabezpieczającego.
Depozyt zabezpieczający dla różnych klas aktywów
W Capital.com możesz handlować z depozytem na różnych klasach aktywów, od akcji po towary.
Akcje i udziały
Jeżeli planujesz zakup akcji dużej spółki, broker może wymagać 50% depozytu zabezpieczającego. Oznacza to, że przy wkładzie 50 000 USD, broker nabyłby w Twoim imieniu akcje o wartości 100 000 USD.
20% wzrost ceny akcji zapewniłby wówczas zysk 20 000 USD, z którego należałoby jeszcze odjąć odsetki i opłaty transakcyjne.
Problem pojawia się w sytuacji, gdy akcje spadną o 20%, co przełoży się na stratę 20 000 USD powiększoną o odsetki od pożyczonych 50 000 USD oraz opłaty transakcyjne. Na tym polega właśnie niebezpieczeństwo handlu z depozytem — może być on źródłem pokaźnych zysków, jak również dotkliwych strat.
Kontrakty na różnice kursowe (CFD)
Bezpośredni obrót akcjami z depozytem zabezpieczającym jest domeną doświadczonych inwestorów, którzy przeszli proces weryfikacji brokera i posiadają solidną historię kredytową. Niemniej, zasada handlu z depozytem na instrumentach pochodnych, takich jak kontrakty CFD, ma zastosowanie również do klientów detalicznych.
Inwestor może obracać kontraktami CFD w ramach zabezpieczenia przed spadkiem ceny posiadanych akcji.
Przykładowo, mógłby on zająć krótką pozycję w formie kontraktu CFD. Krótka sprzedaż polega na pożyczeniu akcji nienależących do inwestora i sprzedaży po bieżącej cenie w nadziei, że ich cena wkrótce spadnie.
Po spadku inwestor kupuje i zwraca akcje, które jest dłużny, zatrzymując różnicę w cenie.
Kontrakty CFD umożliwiają prowadzenie krótkiej sprzedaży tanim kosztem, gdyż nie wymagają faktycznego pożyczenia lub posiadania aktywów bazowych.
Jak działa zabezpieczenie (hedging) w formie kontraktów CFD
Załóżmy, że inwestor posiada 1000 akcji spółki ABC. Obawiając się spadku ceny, mógłby on wykonać krótką transakcję CFD na akcje tej samej spółki.
Jeżeli cena spadnie, inwestor straci na posiadanych akcjach, ale odrobi spadek na transakcji CFD (po potrąceniu stosownych odsetek od pożyczonych środków i opłat transakcyjnych).
Inwestorzy nie zabezpieczają się wyłącznie przed zmianami cen akcji. Mechanizm depozytu zabezpieczającego umożliwia również spekulację na wzroście kursu jednej waluty względem drugiej. Umożliwia on również spekulowanie na spadkach i wzrostach indeksów giełdowych. Podobnie, istnieje też możliwość spekulacji na wzrostach i spadkach cen towarów.
Handel z depozytem nie ogranicza się do pojedynczej klasy aktywów.
Handel z depozytem zabezpieczającym dla klientów detalicznych
Uproszczony handel z depozytem, który wykorzystuje zautomatyzowane systemy handlu i opiera się często na kontraktach CFD, jest obecnie udostępniany inwestorom detalicznym na platformach internetowych i w aplikacjach mobilnych.
Do rozpoczęcia handlu potrzebna jest zwykle niewielka kwota, a transakcje są zwykle zamykane z końcem dnia giełdowego. Kontrakty CFD są uznawane za odpowiednie do inwestycji krótkoterminowych i jednodniowych ze względu na opłaty overnight, utrzymujące pozycje do następnego dnia.
Systemy podlegają ścisłemu nadzorowi regulacyjnemu, często z odgórnie narzuconym przez organy nadzorcze maksymalnym poziomem dźwigni.
Najlepszy scenariusz zakłada wykorzystanie mechanizmu handlu z depozytem do szybkiego wygenerowania pokaźnych zysków przy uniknięciu potencjalnie spotęgowanych strat.
Możesz podchodzić do transakcji w sposób ostrożny, stosując zlecenia limitowe zamiast rynkowych, lub ustawiając zlecenia stop loss, by ograniczyć straty poszczególnych pozycji. Alternatywne podejście zakłada ścisłe monitorowanie transakcji i szybkie zamykanie stratnych zleceń, by zapobiec wezwaniu do uzupełnienia depozytu i automatycznemu zamknięciu pozycji.
Jeżeli rynek niespodziewanie zwróci się przeciwko Tobie, możesz potencjalnie stracić całą kwotę na koncie depozytowym i wciąż mieć dalsze zobowiązania wobec brokera.
Nawet jeśli wybrany broker podejmie rzetelne starania automatycznego zamknięcia pozycji, może nie być w stanie zrobić tego dość szybko, by zapobiec narastającym stratom.
Niektóre detaliczne platformy handlowe, takie jak Capital.com, oferują gwarancje unieważnienia długu, jeżeli automatyczne zamknięcie pozycji przez brokera nie ograniczy strat na koncie depozytowym klienta.
W takim przypadku klient może stracić wyłącznie środki zdeponowane u brokera.
Na czym polega automatyczne zamknięcie pozycji?
Automatyczne zamknięcie pozycji stanowi rodzaj zabezpieczenia przed narastającymi stratami. Zamknięcie depozytu zabezpieczającego następuje w momencie, gdy straty pozycji klienta narastają do tego stopnia, że jego kapitał będzie w stanie pokryć tylko 50% ich sumy.
Jeżeli Twój broker oferuje gwarancję ograniczenia strat do kwoty depozytu, automatyczne zamknięcie pozycji chroni również jego przed dalszymi stratami. W przypadku braku takiej gwarancji automatyczne zamknięcie pozycji nie zwolni Cię z dalszych zobowiązań względem brokera. Należy jednak pamiętać, że automatyczne zamknięcie przy 50% pokryciu depozytu nie jest w żadnym wypadku gwarantowane. Zamykanie pozycji odbywa się bowiem z uwzględnieniem bieżących cen i płynności rynku. Jeżeli w chwili spadku pokrycia kapitału poniżej 50% wymaganego depozytu na rynku występuje luka cenowa, automatyczne zamknięcie może nastąpić na jeszcze gorszych warunkach.
Każda transakcja z depozytem ma ustalony poziom automatycznego zamknięcia. Zrozumienie tych poziomów może być pomocne w unikaniu strat. Warto sprawdzać i monitorować poziomy depozytu na wybranej platformie handlowej. Poziom automatycznego zamknięcia pozycji zmienia się bowiem wraz z fluktuacją transakcji i cen aktywów.
Jak obliczany jest poziom automatycznego zamknięcia?
Poziom automatycznego zamknięcia jest obliczany na podstawie salda konta i niezrealizowanych zysków lub strat z wszelkich otwartych pozycji w oparciu o bieżące kursy średnie. Jeżeli Twoje transakcje są denominowane w różnych walutach, zostaną przeliczone na walutę podstawową konta.
Niezrealizowany zysk lub strata (UPL) jest obliczany według poniższego wzoru.
Dochodowe i stratne pozycje znoszą się wzajemnie. Jeżeli jednak suma transakcji skutkuje ujemnym bilansem, musi ona przekraczać straty pokrywane przez środki na Twoim koncie. Innymi słowy, Twój poziom depozytu musi wynosić 100% (tj. Twój kapitał musi wystarczać do pokrycia minimum 100% wymaganego depozytu).
Procentowy poziom pokrycia depozytu można sprawdzić w aplikacji mobilnej i na internetowej platformie handlowej Capital.com. Już podczas rejestracji konta warto przyjąć zasadę aktywnego monitorowania kapitału i utrzymywania powyżej 100% pokrycia depozytu.
Automatyczne zamknięcie pozycji następuje, gdy nie dysponujesz wystarczającymi środkami w depozycie do utrzymania otwartych transakcji. Capital.com zamyka pozycje, aby chronić klientów przed potencjalnie nieograniczonymi stratami i chronić nas przed potencjalnie nieograniczoną odpowiedzialnością finansową.
Warto traktować następujące poziomy jako wytyczne:
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Dobre pokrycie (powyżej 100%): jeżeli poziom depozytu jest wyższy niż 100%, dysponujesz wystarczającym kapitałem do utrzymania wszystkich otwartych pozycji i nie musisz wpłacać dodatkowych środków.
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Słabe pokrycie (75% – 100%): gdy poziom depozytu spada poniżej 100%, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu, w odpowiedzi na które możesz zamknąć część pozycji lub wpłacić dodatkowe środki.
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Automatyczne zamknięcie i ostrzeżenie (50% i mniej): następuje z chwilą, gdy poziom depozytu zbliża się do pułapu 50%. W tym przedziale można spodziewać się automatycznego zamknięcia pozycji.
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Zamknięcie bez ostrzeżenia: gwałtowny ruch rynku wpływający na otwarte pozycje może spowodować spadek poziomu depozytu poniżej 50%. Pozycje zostają zamknięte bez ostrzeżenia z powodu braku czasu na jego wysłanie.
Rynki o wysokiej zmienności są podatne na gwałtowne ruchy cenowe. Z tego powodu możesz otrzymać wielokrotne wezwania do uzupełnienia depozytu i powiadomienia o automatycznym zamknięciu pozycji w krótkim czasie.
Jak działa automatyczne zamykanie pozycji
W przypadku braku reakcji na wezwanie do uzupełnienia depozytu lub pogorszenia sytuacji nawet po zwiększeniu depozytu i spadku poziomu pokrycia do 50%, broker rozpocznie proces automatycznego zamykania pozycji.
Z tego względu warto być przygotowanym na nagły skok zmienności rynku. Mimo iż nie można kontrolować zachowania cen, istnieje możliwość ustawienia zleceń typu stop, aby zapobiec automatycznemu zamknięciu pozycji.
Jeżeli dojdzie do automatycznego zamknięcia, broker zacznie kolejno zamykać pozycje z depozytem. Zamykanie pozycji będzie odbywać się automatycznie w następującej kolejności:
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Wszystkie oczekujące zlecenia są zamykane
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Jeśli poziom depozytu zabezpieczającego jest nadal poniżej 50%, wszystkie stratne pozycje na otwartych rynkach zostaną zamknięte*
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Jeśli poziom depozytu zabezpieczającego jest nadal poniżej 50%, wszystkie zyskowne pozycje na otwartych rynkach zostaną zamknięte*
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Jeśli poziom depozytu zabezpieczającego jest nadal poniżej 50%, wszystkie pozostałe pozycje zostaną zamknięte z chwilą otwarcia właściwych rynków
*Przypominamy, że nie wszystkie rynki są otwarte w tych samych godzinach. Z tego powodu zyskowna transakcja może zostać zamknięta przed stratną.
Broker podejmie próbę zamknięcia otwartych pozycji w najkrótszym możliwym czasie, po cenach dostępnych w danym momencie na rynku. Oznacza to, że utracisz możliwość czekania na potencjalne odrobienie strat. Pozycje zostaną zamknięte ze stratą.
Jak przetrwać automatyczne zamknięcie pozycji
Automatyczne zamknięcie pozycji jest nieprzyjemnym doświadczeniem. Pamiętaj, że nie jesteś jedyną osobą, którą to spotyka. Aż połowa klientów na platformie handlowej Capital.com doświadczyła w pewnym momencie automatycznego zamknięcia pozycji. Mechanizm ten ma na celu ochronę klientów.
Automatyczne zamknięcie pozycji to wcale nie koniec świata. Najlepiej potraktować je jako okazję do refleksji i przeanalizować historię wykonywanych transakcji, aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.
Być może nie użyłeś właściwych narzędzi zarządzania ryzykiem, nie postępowałeś według spójnej strategii, lub nie trzymałeś się planu pod wpływem emocji? Wyciągnięcie nauki z popełnianych błędów jest kluczowym czynnikiem w powrocie na ścieżkę sukcesów.
Monitorowanie konta i otwartych pozycji jest niezwykle ważne. Korzystanie z wydajnej, szybko działającej aplikacji do monitorowania transakcji może oszczędzić Ci sporo frustracji. Po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia depozytu musisz być w stanie szybko zareagować i zdecydować, czy chcesz przeznaczyć dodatkowe środki na utrzymanie transakcji.
Zrozumienie mechanizmu automatycznego zamykania pozycji jest pierwszym krokiem do jego uniknięcia.
Zalety i ryzyko handlu z depozytem zabezpieczającym
Czy handel z depozytem zabezpieczającym jest korzystny?
Zaletą handlu z depozytem w porównaniu ze standardową transakcją jest dostęp do mechanizmu dźwigni finansowej. Umożliwia on wielokrotne zwiększenie wolumenu transakcji przy stosunkowo niskim koszcie początkowym, co pozwala spotęgować osiągane wyniki.
Oczywiście mechanizm ten działa w obie strony, zwiększając zarówno zyski, jak i straty. Handel z depozytem zapewnia większą ekspozycję na zmiany ceny, zwiększając ryzyko, ale i potencjalny zwrot.
Zasadniczo w handlu lewarowanym nawet niewielkie ruchy rynkowe mogą skutkować znaczącymi zyskami lub stratami. Z tego względu warto przez cały czas monitorować swoje konto. Na szczególnie zmiennych rynkach ruchy cenowe mogą być szybkie i drastyczne.
Dobre praktyki w handlu z depozytem
Przy odpowiedzialnym podejściu opartym o dokładną analizę i strategie zarządzania ryzykiem, handel z depozytem może przynosić większe zyski. Może on jednak również powodować dotkliwe straty. W najgorszym scenariuszu handel z depozytem może pozbawić Cię wszystkich środków na koncie handlowym.
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Monitoruj swoje otwarte pozycje przez cały czas
Musisz obserwować przebieg transakcji i zamykać je, gdy rynek zwróci się przeciwko Tobie lub ustawić automatyczne zlecenia typu stop, by zakończyć szybko stratne pozycje.
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Utrzymuj obowiązkowy depozyt na poziomie 100% lub wyższym
Wielu klientów rozpoczyna transakcje ze zbyt niskim zapasem środków na koncie depozytowym, co w niektórych przypadkach może powodować u nich większe straty. Utrzymywanie na koncie tylko minimalnej sumy środków zwiększa szanse na otrzymanie wezwania do uzupełnienia depozytu. Warto zwiększyć swoją rezerwę, aby móc przetrwać nieznaczne wahania rynku.
W interesie klienta leży unikanie sytuacji, w których broker zmuszony jest do szybkiej wyprzedaży pozycji po wysoce niekorzystnej cenie i bez szans na odrobienie strat. Automatyczne zamknięcie pozycji jest zwykle najbardziej niekorzystnym scenariuszem i w związku z tym warto zadbać o dostateczne finansowanie konta.
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Opracuj strategię handlu
Posiłkowanie się solidnie opracowaną i przeanalizowaną strategią handlu może zminimalizować czynnik emocjonalny przy podejmowaniu decyzji. Stosuj zasady należytej staranności przed każdą transakcją, przeprowadzaj analizę techniczną i fundamentalną, i obserwuj aktualności oraz komentarze analityków.
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Stosuj zlecenia stop loss
Zlecenia stop loss automatyzują operacje handlowe i ograniczają wpływ emocji na podejmowanie decyzji. Zlecenia typu stop mogą też ograniczać straty w okresach wyprzedaży na rynku i chronić przed wezwaniem do uzupełnienia depozytu lub automatycznym zamknięciem pozycji.
Zacznij przygodę z handlem z depozytem w Capital.com
Handel z depozytem zabezpieczającym pozwala spotęgować zyski, jeżeli cena aktywa zmieni się zgodnie z Twoimi prognozami, ale może też wiązać się ze stratami przekraczającymi wartość początkowego depozytu, jeżeli sytuacja obróci się na Twoją niekorzyść. Capital.com oferuje ochronę przed saldem ujemnym w celu zabezpieczenia klientów przed takim scenariuszem.
W ramach handlu kontraktami CFD możesz zająć długą pozycję (kupno), jeśli spodziewasz się wzrostu ceny, lub krótką (sprzedaż), jeśli prognozujesz, że cena spadnie.
Dowiedz się więcej o handlu CFD i rozważ, jakie rodzaje aktywów chcesz wybrać do swoich transakcji. Wybieraj spośród szerokiej puli akcji, indeksów, towarów lub par walut do handlu z depozytem.
Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z handlem z depozytem, możesz przećwiczyć strategię bez ryzyka strat na koncie demonstracyjnym Capital.com. A kiedy już nabierzesz pewności siebie, możesz otworzyć konto handlowe i zlecić swoją pierwszą transakcję z depozytem.
Jeżeli prowadzisz już handel z depozytem, pamiętaj o stosowaniu narzędzi zarządzania ryzykiem, aby zabezpieczyć swoje konto przed wezwaniami do uzupełnienia depozytu i automatycznym zamknięciem pozycji.
Częste pytania
Czym jest handel z depozytem zabezpieczającym?
Handel z depozytem zabezpieczającym oznacza obrót pożyczonymi środkami z wykorzystaniem dźwigni. W ten sposób można otworzyć pozycję za jedynie ułamek jej wartości, pożyczając resztę środków od brokera. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa może potęgować zarówno potencjalne zyski, jak i straty.
Jaka jest różnica między depozytem zabezpieczającym a dźwignią finansową?
Depozyt zabezpieczający to kwota potrzebna do otwarcia pozycji. Dźwignia finansowa stanowi wielokrotność ekspozycji kapitału na koncie na daną transakcję. Przykładowo, przy zastosowaniu dźwigni 2:1 zapłacisz jedynie połowę wartości aktywów, pożyczając drugą połowę od brokera. Mechanizmy depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej są ze sobą powiązane, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku dźwigni, tj. procentowej wartości depozytu.
Na czym polega depozyt zabezpieczający w handlu na przykładzie?
Depozyt zabezpieczający oznacza kwotę potrzebną do otwarcia pozycji. Przykładowo, Capital.com oferuje kontrakty CFD na srebro z 10% depozytem. Oznacza to, że jeśli zechcesz otworzyć pozycję CFD na srebro o wartości 1000 USD, przeznaczysz na to jedynie 100 USD.
Czy handel z depozytem zabezpieczającym jest korzystny?
Handel z depozytem zabezpieczającym wiąże się z określonymi korzyściami i ryzykiem. Przede wszystkim umożliwia on otwieranie większych pozycji i obrót aktywami, na które normalnie nie mógłbyś sobie pozwolić. Z drugiej strony, zwiększa on również ryzyko poniesienia większych strat. Decyzja o odpowiedniości handlu z depozytem zależeć będzie od Twojej tolerancji ryzyka i celów handlowych.
Czy dzięki handlowi z depozytem zabezpieczającym można stać się bogatym?
Handel z depozytem zabezpieczającym pozwala potencjalnie wygenerować większy zysk przy niższym nakładzie kapitału, jeżeli cena aktywa zmieni się zgodnie z Twoją pozycją. Należy jednak pamiętać, że sytuacja na rynkach jest zmienna, a niekorzystny zwrot sytuacji będzie skutkował również zwiększonymi stratami.
Czym jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?
Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest ostrzeżeniem od maklera, które występuje po spadku poziomu pokrycia transakcji na koncie depozytowym poniżej ustalonego poziomu.