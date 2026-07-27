Jak działa handel z depozytem zabezpieczającym?

Handel z depozytem opiera się na wykorzystywaniu dźwigni w nadziei, że zysk z transakcji przewyższy odsetki za pożyczone środki. Dźwignia finansowa może szybko spotęgować zarówno zyski, jak i straty, przez co jej stosowanie jest wysoce ryzykowną strategią.

Załóżmy, że chcesz wykonać transakcję na akcjach Tesla (TSLA) po cenie 600 USD za jednostkę. Aby nabyć 10 akcji, potrzebowałbyś 6000 USD, którymi możesz nie dysponować. W transakcji z depozytem ze wskaźnikiem dźwigni 5:1, wymagany depozyt do otwarcia pozycji wyniósłby jedynie 1200 USD, a pozostała kwota zostałaby pożyczona przez brokera.

Jeżeli cena akcji wzrosłaby do 615 USD, zyskałbyś 150 USD. Wartość ta wynika z przemnożenia 10 akcji przez różnicę między nową ceną a ceną 600 USD, za którą zakupiłeś akcje. Notowania akcji Tesla wzrosły o zaledwie 2,5%, jednak transakcja z depozytem zwiększyła zwrot z inwestycji (ROI) do 12,5%.

Z drugiej strony, jeżeli akcje Tesla spadłyby o 15 USD, do 585 USD za jednostkę, straciłbyś 150 USD, czyli 12,5%, przy założeniu, że nie ustawiłeś odpowiedniego zlecenia typu stop.*

**Zlecenia stop loss mogą nie być gwarantowane.

Jeżeli posiadasz większą liczbę otwartych transakcji lub spekulujesz na klasach aktywów o wysokiej zmienności, które są podatne na gwałtowne wahania ceny, Twoje straty mogą w krótkim czasie skumulować się do dużej kwoty.

Wymóg minimalnego kapitału

Środki wymagane do otwarcia transakcji są zamiennie określane mianem depozytu, depozytu początkowego, depozytu zabezpieczającego, lub wymaganego depozytu. W Capital.com stosujemy termin „wymagany depozyt”.

Twój wymagany depozyt jest zależny od rodzaju aktywów, w które chcesz zainwestować. Oblicza się go jako wartość procentową ceny aktywa określaną jako współczynnik depozytu. Każdy instrument ma odrębny wymagany depozyt.

Jeśli masz otwartych jednocześnie kilka pozycji, suma wymaganych depozytów z poszczególnych transakcji określana jest mianem zajętych środków. Pozostałe pieniądze, których możesz użyć do otwarcia nowych transakcji, są określane jako wolne środki.

Obowiązkowy depozyt zabezpieczający

Oprócz wymaganego depozytu, który stanowi kwotę dostępnych środków potrzebną do otwarcia transakcji, potrzebujesz także środków do pokrycia obowiązkowego depozytu zabezpieczającego dla utrzymania transakcji.

Łączna kwota, jaką musisz przechowywać na swoim koncie depozytowym, zależy od rozmiaru zawieranych transakcji i tego, czy przynoszą one aktualnie zysk, czy też stratę.

Pieniądze przechowywane na Twoim koncie stanowią Twoje środki lub saldo gotówkowe, natomiast kapitał to suma środków wraz ze wszelkimi niezrealizowanymi zyskami i stratami. Depozyt to wymagana kwota środków, którą należy pokryć z kapitału. Oblicza się ją na podstawie bieżącej ceny zamknięcia otwartych pozycji przemnożonej przez liczbę kontraktów oraz poziom dźwigni. Poziom pokrycia depozytu to kapitał podzielony przez kwotę depozytu.

W rezultacie kwota stanowiąca Twój ogólny depozyt ulega stale zmianie wraz ze wzrostem lub spadkiem wartości Twoich transakcji. Powinieneś zadbać o to, aby Twój kapitał wystarczał na pokrycie co najmniej 100% depozytu.

Monitoruj pozycje swoich transakcji przez cały czas, by zapewnić pokrycie 100% kwoty depozytu. W przeciwnym razie zostaniesz poproszony o zasilenie konta dodatkowymi środkami w celu zwiększenia kapitału lub zamknięcie pozycji, aby zmniejszyć łączną kwotę wymaganego depozytu.

Limit kredytowy lub obowiązkowy depozyt zabezpieczający

Oprócz wymaganego depozytu początkowego musisz utrzymywać wystarczające ogólne saldo depozytu na swoim koncie. Są to środki na koncie, które nie są obecnie wykorzystywane do transakcji. Służą one jako zabezpieczenie na wypadek niekorzystnego obrotu transakcji.

Łączna kwota, jaką musisz przechowywać na swoim koncie depozytowym, zależy od rozmiaru zawieranych transakcji i tego, czy przynoszą one aktualnie zysk, czy też stratę.

Środki przechowywane na koncie są Twoim kapitałem, natomiast pieniądze, które możesz być dłużny wskutek strat poniesionych na otwartych pozycjach, stanowią Twój depozyt zabezpieczający. Twój ogólny poziom depozytu (wyrażany zwykle w procentach) to kapitał podzielony przez depozyt.

W rezultacie kwota stanowiąca Twój ogólny depozyt ulega stale zmianie wraz ze wzrostem lub spadkiem wartości Twoich transakcji. Powinieneś zawsze zabiegać o to, aby Twój łączny depozyt pokrywał co najmniej 100% Twoich potencjalnych strat.

Monitoruj pozycje swoich transakcji przez cały czas, by zapewnić pokrycie 100% kwoty depozytu. W przeciwnym razie możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu dodatkowymi środkami.

Jak uniknąć wezwań do uzupełnienia depozytu?

Wezwanie do uzupełnienia depozytu stanowi ostrzeżenie, że pozycja obróciła się na Twoją niekorzyść i nie dysponujesz środkami na pokrycie strat. Wezwanie do uzupełnienia depozytu następuje, gdy Twój kapitał na koncie depozytowym staje się niewystarczający do obsługi zaciągniętej pożyczki.

Innymi słowy, oznacza to, że broker zbliża się do maksymalnej kwoty pożyczki, jakiej może udzielić, przez co musisz przelać na konto dodatkowe środki lub zamknąć pozycje, by zapobiec dalszym stratom.

Nie powinieneś ignorować otrzymanego wezwania do uzupełnienia depozytu. Może to bowiem doprowadzić do automatycznego zamknięcia pozycji i ryzyka utraty całej zainwestowanej kwoty.

Możesz ograniczyć ryzyko otrzymania wezwania do uzupełnienia depozytu z pomocą narzędzi zarządzania ryzykiem, takim jak zlecenia typu stop*, poprzez zwiększenie stanu konta, lub zamykając pozycje w celu obniżenia wymaganego poziomu depozytu. Oczywiście warto być zawsze przygotowanym na najgorszy scenariusz, ponieważ rynki są zmienne i bardzo trudno trafnie przewidzieć ich zachowanie.

*Nie wszystkie zlecenia typu stop loss są gwarantowane.

Dlaczego zlecenia typu stop są ważne?

Zlecenie stop lub stop loss jest mechanizmem zamykającym otwartą pozycję po osiągnięciu uprzednio ustalonej przez klienta ceny. Oznacza to, że jeśli sytuacja przybierze niekorzystny obrót, pozycja może zostać automatycznie zamknięta przed wygenerowaniem nadmiernych strat mogących uruchomić wezwanie do uzupełnienia depozytu.

Zlecenie stop loss ogranicza ryzyko transakcyjne. Przyjmując, że nabyłbyś kontrakt CFD za 100 USD za akcję, zlecenie stop loss mogłoby aktywować się automatycznie po określonym spadku notowań, np. poniżej 95 USD.

Jeżeli zajmujesz krótką pozycję, zlecenie stop loss należałoby ustawić przy wzroście ceny, np. do 105 USD, aby zapobiec stratom związanym z tym kierunkiem handlu.

Należy jednak pamiętać, że choć zlecenia stop loss są aktywowane przy uprzednio określonym pułapie ceny, ich wykonanie odbywa się po następnej możliwej cenie. W efekcie, w razie wystąpienia luki w rynku, transakcja może zostać zatrzymana na mniej korzystnym poziomie od ustalonego. Takie zjawisko określa się również mianem poślizgu ceny. Aby go uniknąć, można skorzystać ze zleceń typu gwarantowany stop loss.

Gwarantowany stop loss działa tak samo, jak zwykłe zlecenie stop, ale jest odporny na poślizg cenowy i skutkuje każdorazowo zamknięciem pozycji po określonej cenie. Należy jednak wspomnieć, że zlecenia typu gwarantowany stop loss są obarczone niewielką opłatą.