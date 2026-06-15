Jaki towar giełdowy cieszy się największą popularnością wśród inwestorów?

Najczęściej wybieranym towarem na świecie jest ropa naftowa, uznawana za kluczową dla globalnych rynków energii. Wysoki wolumen handlu tym towarem wynika z jego kluczowego znaczenia w zasilaniu przemysłu, transportu i produkcji energii elektrycznej. Z tego względu cena ropy naftowej jest bardzo wrażliwa na wydarzenia geopolityczne, zakłócenia w łańcuchu dostaw i zmiany w polityce energetycznej. Inwestorzy i analitycy uważnie monitorują ceny ropy naftowej, ponieważ mogą one znacząco wpływać na różne sektory gospodarki na całym świecie.

Kontrakty CFD w Capital.com umożliwiają spekulację na cenach zarówno ropy naftowej z USA (znanej jako West Texas Intermediate), jak i ropy Brent (wydobywanej na Morzu Północnym). Jako produkt pochodny, kontrakty CFD umożliwiają spekulowanie na wzrost lub spadek cen bez konieczności kupna lub sprzedaży fizycznych baryłek ropy.

Dzięki temu kontrakty CFD mogą być użytecznym sposobem na wprowadzenie ropy naftowej do portfela inwestycji. Kontrakty CFD oferują również dostęp do dźwigni finansowej, co umożliwia zajęcie znacznie większej pozycji w stosunku do początkowej kwoty depozytu zabezpieczającego. Taki rodzaj handlu może skutkować znacznymi zyskami lub stratami w krótkim czasie, dlatego warto dokładnie zaznajomić się ze specyfiką tego ryzykownego produktu przed przystąpieniem do transakcji. Podstawowe informacje są dostępne w naszym Przewodniku handlu CFD.