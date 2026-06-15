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Najczęściej wybieranym towarem na świecie jest ropa naftowa, uznawana za kluczową dla globalnych rynków energii. Wysoki wolumen handlu tym towarem wynika z jego kluczowego znaczenia w zasilaniu przemysłu, transportu i produkcji energii elektrycznej. Z tego względu cena ropy naftowej jest bardzo wrażliwa na wydarzenia geopolityczne, zakłócenia w łańcuchu dostaw i zmiany w polityce energetycznej. Inwestorzy i analitycy uważnie monitorują ceny ropy naftowej, ponieważ mogą one znacząco wpływać na różne sektory gospodarki na całym świecie.
Kontrakty CFD w Capital.com umożliwiają spekulację na cenach zarówno ropy naftowej z USA (znanej jako West Texas Intermediate), jak i ropy Brent (wydobywanej na Morzu Północnym). Jako produkt pochodny, kontrakty CFD umożliwiają spekulowanie na wzrost lub spadek cen bez konieczności kupna lub sprzedaży fizycznych baryłek ropy.
Dzięki temu kontrakty CFD mogą być użytecznym sposobem na wprowadzenie ropy naftowej do portfela inwestycji. Kontrakty CFD oferują również dostęp do dźwigni finansowej, co umożliwia zajęcie znacznie większej pozycji w stosunku do początkowej kwoty depozytu zabezpieczającego. Taki rodzaj handlu może skutkować znacznymi zyskami lub stratami w krótkim czasie, dlatego warto dokładnie zaznajomić się ze specyfiką tego ryzykownego produktu przed przystąpieniem do transakcji. Podstawowe informacje są dostępne w naszym Przewodniku handlu CFD.
Choć ceny zmieniają się z każdą sekundą, do najcenniejszych towarów zalicza się zwykle ropę naftową, złoto i gaz ziemny. Każdy z tych towarów jest ceniony za kluczową rolę, jaką odgrywa w światowej gospodarce.
Ropa naftowa ma ogromne znaczenia dla energetyki i transportu, a jej cena wpływa również na sektor motoryzacyjny i technologiczny, a także wiele innych gałęzi przemysłu.
Złoto jest cenione jako tzw. bezpieczne aktywo, a jego cena wzrasta zwykle w okresach niepewności gospodarczej, choć nie oznacza to, że jest odporne na okresowe wyprzedaże.
Gaz ziemny nabiera coraz większego znaczenia jako surowiec energetyczny i grzewczy, a popyt na niego wzrasta na całym świecie. Wymienione towary są uważnie obserwowane na rynkach finansowych, a wahania ich cen mogą wpływać na globalne trendy gospodarcze i strategie handlowe.
Wybór najlepszych towarów do handlu zależy od wielu czynników.
Przedstawiona wyżej tabela zawiera najczęściej wybierane towary przez naszych klientów.
Jeśli chodzi o zmienność cen, warto przyjrzeć się naszym najbardziej zmiennym towarom, najbardziej zwyżkującym towarom lub najbardziej zniżkującym towarom.
Ostatecznie wybór najlepszego towaru do handlu powinien opierać się na czynnikach wpływających na ceny rynkowe i sytuacji na arenie światowej.
W ujęciu ogólnym ceny ropy naftowej charakteryzuje wysoka zmienność. Cena surowca reaguje na napięcia geopolityczne, które mogą powodować nierównowagę podaży i popytu.
Z drugiej strony, złoto jest powszechnie postrzegane jako środek tezauryzacji w okresach niepewności gospodarczej i może zachowywać się w sposób przeciwny do ropy.
Z tego względu, wybierając najlepszy towar do handlu, należy dokładnie zastanowić się nad własnymi celami i strategią, a także poświęcić czas na dokładne zbadanie rynku.