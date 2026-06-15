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Zwyżkujące towary

Poznaj najsilniej zwyżkujące towary na tle całej gamy rosnących aktywów i zyskaj lepszy wgląd w dzisiejszą klasę aktywów towarowych.

Towary: największe zwyżki

Bądź na bieżąco z największymi ruchami na giełdach towarowych i podejmuj decyzje na podstawie bieżących wzrostów cen towarów.
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SprzedawcyKupujący
CCU2026Cocoa US Future
US CocoaUS Cocoa Spot
CCZ2026Cocoa US Future
LRCU2026Coffee UK Future
OatsOats Spot
MZN3Zinc
ON2026Oats Future
LRCCoffee UK
AluminumAluminum Spot
LeadLead
Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.

Przewodnik po najbardziej zwyżkujących towarach

Co to są towary?

Towary to surowce lub podstawowe produkty rolne, które są kupowane i sprzedawane w dużych ilościach na giełdach towarowych. Ich wartość jest dyktowana przez siły podaży i popytu, a cena bazowa może być przedmiotem obrotu przy użyciu finansowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD, lub w ramach inwestycji zakładających nabycie fizycznych aktywów. W ujęciu ogólnym towary można podzielić na cztery główne grupy, tj. towary miękkie, towary twarde, zwierzęta hodowlane i surowce energetyczne. 

Jakie są rodzaje towarów?

Wyróżnia się cztery szersze kategorie towarów: towary miękkie, towary twarde, zwierzęta hodowlane i surowce energetyczne.

Czy można inwestować w towary?

Tak, w towary można inwestować na różne sposoby. Wśród dostępnych rozwiązań wymienić można kontrakty typu futures i opcje, towarowe fundusze inwestycyjne, jak również fizyczny zakup aktywów, takich jak złoto, w nadziei na wzrost ich wartości. Inwestowanie w towary różni się od handlu, ponieważ ten drugi służy spekulacji na ich cenie bazowej za pomocą instrumentów takich jak kontrakty CFD. Oznacza to, że zamiast faktycznego nabycia aktywa gracz można zająć pozycję na spadek lub wzrost jego ceny. Kontrakty CFD są zazwyczaj przedmiotem obrotu z depozytem zabezpieczającym, co oznacza, że można uzyskać ekspozycję na większe pozycje przy stosunkowo niewielkich nakładach. Takie rozwiązanie zwiększa potencjalne zyski, ale także potencjalne straty.

Jakie są trzy główne światowe rynki towarowe?

Trzy główne rynki towarowe na świecie to: CME Group (powstała z połączenia Chicago Mercantile Exchange i Chicago Board of Trade), Intercontinental Exchange i London Metal Exchange.