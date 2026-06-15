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Forex to po prostu skrót angielskiego terminu „foreign exchange”. Odnosi się on zazwyczaj do światowego rynku handlu walutami.
Handel forex, zwany też po prostu handlem walutami, polega na kupnie i sprzedaży walut krajowych w parach po określonym kursie wymiany w celu osiągnięcia zysku z wahań ich wzajemnych kursów.
Przyjrzyjmy się krótkiemu przykładowi. Jeśli uważasz, że wartość funta brytyjskiego wzrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego, możesz skorzystać z instrumentu pochodnego takiego jak kontrakt CFD, aby otworzyć długą pozycję na GBP/USD. Gdyby funt zyskał na wartości w stosunku do dolara, wygenerowałbyś zysk. Natomiast w przypadku umocnienia dolara względem funta, poniósłbyś stratę.
Kontrakty CFD to złożony produkt zapewniający dostęp do dźwigni finansowej, która może zwiększać zarówno zyski, jak i straty. Z tego względu należy dokładnie zrozumieć ryzyko przed przystąpieniem do handlu. Więcej informacji na temat handlu walutami, dźwigni finansowej i innych aspektów można znaleźć w naszym pomocnym przewodniku.
Forex to globalny rynek, na którym uczestnicy handlują między sobą walutami. To najaktywniejszy rynek finansowy świata pod względem wolumenu transakcji. Jest to również najbardziej wartościowy rynek finansowy na świecie, który w 2022 r. osiągnął rekordowy dzienny obrót 7,5 bln USD.
Jako największy rynek finansowy na świecie, forex ma wielu uczestników, którzy różnią się pod względem charakteru.
Z technicznego punktu widzenia, jeśli kiedykolwiek podróżowałeś do innego kraju i wymieniałeś pieniądze, uczestniczyłeś w rynku forex. Proces kupowania waluty za inną walutę według ustalonego kursu wymiany jest podstawową zasadą rynku.
Inwestorzy indywidualni mogą uczestniczyć również w rynku forex wyłącznie w celach spekulacyjnych. Zamiast bezpośrednio kupować waluty, często sięgają oni po produkty pochodne, jak np. kontrakty CFD, aby zająć pozycję na zmianę ceny pary walutowej takiej jak EUR/USD.
Setki dużych instytucji, takich jak banki i brokerzy, również handlują na rynku forex w ramach swojej codziennej działalności. Rynek jest zdominowany przez tzw. wielką piątkę, w której skład wchodzą: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan i UBS. Wymienione spółki odpowiadały wspólnie za ponad połowę globalnego obrotu rynkowego w 2015 roku.
Handel walutami wiąże się z określonymi zaletami i wyzwaniami. Ich zrozumienie może pomóc w podjęciu decyzji o zgodności handlu walutami z celami finansowymi, tolerancją ryzyka i planowaną strategią. Poniżej przedstawimy przegląd niektórych zalet i wad handlu na rynku forex.
Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie z wysokim poziomem płynności w obrębie głównych par walutowych. Wiąże się to z możliwością niemal natychmiastowego kupna i sprzedaży wielu walut w godzinach rynkowych bez znaczących odchyleń cenowych.
Skoro mowa o godzinach handlu, warto zaznaczyć, że rynki walutowe działają 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. Umożliwia to ciągłe prowadzenie transakcji niezależnie od osobistego harmonogramu i strefy czasowej.
Na rynku dostępny jest szeroki wybór par walutowych, w tym głównych, drugorzędnych i egzotycznych. Ta różnorodność sprawia, że przy solidnej analizie i odpowiedniej dyscyplinie można wykonywać transakcje w odpowiedzi na wydarzenia geopolityczne, publikacje danych ekonomicznych, trendy rynkowe itp.
Korzystając z dźwigni finansowej do handlu na rynku forex (np. za pośrednictwem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD), można zarządzać znacznie większą pozycją, niż wynosił początkowy nakład kapitału na otwarcie pozycji lub depozyt zabezpieczający. Jest to jednak broń obosieczna. Dźwignia finansowa może bowiem zwiększać zyski, ale to samo dzieje się ze stratami.
Same wartości walut mogą być również bardzo zmienne i ulegać znacznym wahaniom w krótkim okresie. Ta zmienność może mieć negatywny wpływ na pozycje, jeśli nie jest się na nią przygotowanym.
Warto też być świadomym przyczyn zmienności. Na rynek forex wpływają między innymi warunki gospodarcze, stopy procentowe i wydarzenia geopolityczne. Konieczne jest dokładne rozumienie tych czynników i ich wpływu na zmiany wartości walut.
Ta lista nie jest w żadnym wypadku wyczerpująca. Przed przystąpieniem do handlu na rynku forex zaleca się przeprowadzenie własnej analizy, by podjąć decyzję, czy jest on odpowiedni dla założonych celów i posiadanych umiejętności.