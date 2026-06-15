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Najczęściej wybierane waluty

Poznaj najczęściej wybierane do handlu waluty na świecie. Zajmij długą lub krótką pozycję CFD na najpopularniejsze pary walutowe, w tym EUR/USD, GBP/USD i USD/JPY.

Najczęściej wybierane waluty

Sprawdź najczęściej wybierane obecnie pary walutowe i zdecyduj, czy chcesz handlować najpopularniejszymi walutami świata.
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EUR/USDEuro / US Dollar
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar
GBP/USDBritish Pound / US Dollar
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc
USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso
EUR/JPYEuro / Japanese Yen
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar
GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen
NZD/USDNew Zealand Dollar / US Dollar
Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.

Przewodnik po najczęściej wybieranych walutach w handlu

Na czym polega handel na rynku Forex?

Termin „forex” jest skrótem od foreign exchange. Handel na rynku forex odnosi się do procesu kupna i sprzedaży krajowych walut w celu osiągnięcia zysku z wahań kursów ich wymiany. Można to zrobić za pomocą finansowych produktów pochodnych, takich jak lewarowane kontrakty CFD. Handel lewarowany jest ryzykowny.

Czym jest rynek forex?

Rynek forex jest zdecentralizowanym globalnym rynkiem handlu walutami. To największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie z około 7 bilionami dolarów dziennego wolumenu transakcji według stanu z 2024 roku. Handel walutami na rynku forex odbywa się w parach, a do najpopularniejszych z nich należą EUR/USD, USD/JPY i GBP/USD. Uczestnikami rynku forex są zarówno instytucje, takie jak banki centralne i fundusze hedgingowe, jak i indywidualni inwestorzy detaliczni, a rynek działa 24 godziny na dobę, przez pięć dni w tygodniu.

Kto handluje na rynku forex?

Rynek forex jest w dużej mierze kształtowany przez pięciu głównych graczy: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan oraz UBS. Ich dominująca pozycja odgrywa kluczową rolę w wyznaczaniu trendów i regulowaniu płynności na rynku forex. Naturalnie, w rynku forex uczestniczy również wielu indywidualnych inwestorów detalicznych z całego świata.

Jakie są zalety i wady handlu walutami?

Handel walutami odbywa się na wysoce płynnym rynku z potencjałem do znacznych zysków ze względu na mechanizm dźwigni finansowej i wysoką zmienność kursów. Należy jednak pamiętać, że zmienność może być przyczyną znacznych strat, a stosowanie dźwigni finansowej potęguje zarówno zyski, jak i straty. Z tego względu ten rodzaj handlu jest wysoce ryzykowny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów.

Czy 100 USD wystarczy do handlu walutami?

Tak, obrót walutami można zacząć od 100 USD. Minimalna kwota depozytu w Capital.com wynosi zaledwie 20 USD.