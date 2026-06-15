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Termin „forex” jest skrótem od foreign exchange. Handel na rynku forex odnosi się do procesu kupna i sprzedaży krajowych walut w celu osiągnięcia zysku z wahań kursów ich wymiany. Można to zrobić za pomocą finansowych produktów pochodnych, takich jak lewarowane kontrakty CFD. Handel lewarowany jest ryzykowny.
Rynek forex jest zdecentralizowanym globalnym rynkiem handlu walutami. To największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie z około 7 bilionami dolarów dziennego wolumenu transakcji według stanu z 2024 roku. Handel walutami na rynku forex odbywa się w parach, a do najpopularniejszych z nich należą EUR/USD, USD/JPY i GBP/USD. Uczestnikami rynku forex są zarówno instytucje, takie jak banki centralne i fundusze hedgingowe, jak i indywidualni inwestorzy detaliczni, a rynek działa 24 godziny na dobę, przez pięć dni w tygodniu.
Rynek forex jest w dużej mierze kształtowany przez pięciu głównych graczy: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan oraz UBS. Ich dominująca pozycja odgrywa kluczową rolę w wyznaczaniu trendów i regulowaniu płynności na rynku forex. Naturalnie, w rynku forex uczestniczy również wielu indywidualnych inwestorów detalicznych z całego świata.
Handel walutami odbywa się na wysoce płynnym rynku z potencjałem do znacznych zysków ze względu na mechanizm dźwigni finansowej i wysoką zmienność kursów. Należy jednak pamiętać, że zmienność może być przyczyną znacznych strat, a stosowanie dźwigni finansowej potęguje zarówno zyski, jak i straty. Z tego względu ten rodzaj handlu jest wysoce ryzykowny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów.
Tak, obrót walutami można zacząć od 100 USD. Minimalna kwota depozytu w Capital.com wynosi zaledwie 20 USD.