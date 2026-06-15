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Zdarzyło Ci się wymieniać pieniądze w związku z wyjazdem za granicę? Jeśli tak, to technicznie handlowałeś na rynku forex!
To powiedziawszy, jeśli chcesz handlować na rynku forex w celu spekulacyjnym, tj. z zamiarem osiągnięcia zysku z wahań kursu wymiany, masz do dyspozycji kilka możliwości.
Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę, że kursy walut mogą zmieniać się szybko i nieprzewidywanie, prowadząc do nieoczekiwanych strat i zysków. Ponadto produkty finansowe używane przez inwestorów do zajmowania pozycji na rynku forex są skomplikowane i wymagają solidnego zrozumienia. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie własnych analiz przed zaryzykowaniem kapitału.
Inwestorzy detaliczni zwykle handlują walutami za pośrednictwem produktów pochodnych, takich jak kontrakty na różnice kursowe (CFD), fundusze giełdowe (ETF), kontrakty typu futures lub opcje. Zazwyczaj zaczynają oni od analizy produktów i dostawców usług, a następnie otwierają konto na platformie dostawcy, który ich zdaniem najlepiej odpowiada ich potrzebom.
Więcej informacji na temat ich działania zawiera nasz przewodnik handlu walutami.
Pierwsza waluta wymieniona w parze nazywana jest walutą bazową. Przykładowo, w parze EUR/USD, EUR (euro) jest walutą bazową.
Drugą walutę w parze nazywa się walutą kwotowaną. W naszym przykładzie dolar amerykański (USD) jest walutą kwotowaną.
Kurs wymiany odzwierciedla ilość waluty kwotowanej potrzebną do zakupu jednej jednostki waluty bazowej.
Jeżeli zatem kurs EUR/USD utrzymuje się na poziomie 1,20, oznacza to, że 1 euro jest równowartością 1,20 dolara amerykańskiego.
Pary walutowe można ogólnie sklasyfikować jako należące do jednej z trzech grup: głównych, drugorzędnych lub egzotycznych.
Pary główne to najczęściej wybierane, wysoce płynne waluty w parze z dolarem amerykańskim.EUR/USD (euro/dolar amerykański), USD/CAD (dolar amerykański/dolar kanadyjski, czyli tzw. loonie) oraz GBP/USD (funt brytyjski/dolar amerykański, określany po angielsku jako „cable”) należą do powszechnie znanych przykładów.
Pary drugorzędne (nazywane również krzyżowymi) nie zawierają dolara amerykańskiego. Niemniej, wiele z nich wciąż występuje w szerokim obrocie, jak np. NOK/SEK (korona norweska/korona szwedzka) lub EUR/GBP (euro/funt brytyjski).
Pary egzotyczne zazwyczaj składają się z głównej waluty i waluty gospodarki wschodzącej, np. USD/SGD (dolar amerykański/dolar singapurski) lub EUR/TRY (euro/lira turecka). Mogą one być mniej płynne i bardziej zmienne niż pary główne i krzyżowe, więc zazwyczaj goszczą tylko w portfelach bardziej doświadczonych inwestorów.
Korzystając z Capital.com do handlu na rynku forex, uzyskasz dostęp do ponad 120 głównych, drugorzędnych i egzotycznych par walutowych. Zyskasz też możliwość analizowania kursów walut na naszych szybkich, przejrzystych wykresach, zarządzania ryzykiem za pomocą zestawu narzędzi i ustawiania alertów cenowych, które pozwolą Ci na bieżąco śledzić zmiany cen.
Umożliwiamy handel na rynku forex w formie kontraktów CFD, co wiąże się z możliwością skorzystania z mechanizmu dźwigni finansowej, który pozwala zająć pozycję przy stosunkowo niewielkim depozycie lub nakładzie kapitału.
Należy jednak pamiętać, że stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do potencjalnych dużych, szybkich strat tak samo jak zysków, więc warto dokładnie poznać nasze produkty przed decyzją o przystąpieniu do handlu.