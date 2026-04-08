NVIDIA Corporation (NVDA) notowana jest w okolicach 175,70 USD w popołudniowej sesji o godzinie 12:05 UTC 7 kwietnia 2026 r., w dziennym przedziale 175,50–178,90 USD. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.

Presja na akcje odzwierciedla zbieg czynników makro i sektorowych. Szerokie amerykańskie rynki akcji doświadczyły zmienności w związku z trwającą niepewnością dotyczącą polityki handlowej, przy podwyższonych obawach o recesję po tym, jak Goldman Sachs podniósł prawdopodobieństwo recesji w USA w ciągu 12 miesięcy do 30% z 25% pod koniec marca 2026 r., podczas gdy J.P. Morgan i inne duże banki wydały podobne ostrzeżenia w poprzednich miesiącach (TheStreet, 24 marca 2026 r.). Nasdaq doświadczył presji sprzedażowej wraz z szerszą grupą Magnificent Seven w tym samym kontekście makro.

Na poziomie firmy NVIDIA odnotowała rekordowe przychody w Q4 roku fiskalnego 2026 wynoszące 68,1 mld USD, co stanowi wzrost o 73% rok do roku, przy czym przychody z Centrów Danych osiągnęły 62,3 mld USD, napędzane adopcją platformy Blackwell i popytem na infrastrukturę AI. Firma przedstawiła również prognozę przychodów na Q1 roku fiskalnego 2027 w wysokości około 78 mld USD, powyżej konsensusu Wall Street wynoszącego 72,6 mld USD w tamtym czasie (NVIDIA Investor Relations, 25 lutego 2026 r.). Dodatkowo USA zatwierdziły warunkowy eksport chipów H200 NVIDIA do Chin w styczniu 2026 r., z wymogami obejmującymi ocenę chipów przez stronę trzecią i warunki odpowiedniej podaży, utrzymując dynamikę regulacyjną w centrum uwagi dla akcji (Reuters, 14 stycznia 2026 r.).

Prognoza akcji NVIDIA 2026–2030: Cele cenowe od zewnętrznych analityków

Na dzień 7 kwietnia 2026 r. prognozy akcji NVIDIA od zewnętrznych analityków odzwierciedlają generalnie bycze nastawienie do pozycji firmy w infrastrukturze AI, z indywidualnymi 12-miesięcznymi celami w zakresie od 250 do 325 USD. Poniższe prognozy pochodzą z raportów analitycznych sell-side i agregatora konsensusu, uporządkowane od niższego do wyższego celu.

Benchmark (Potwierdzenie rekomendacji Kupuj)

Benchmark potwierdza rekomendację Kupuj z 12-miesięczną prognozą akcji NVDA na poziomie 250 USD, utrzymując zaufanie do krótkoterminowej trajektorii akcji. Firma powołuje się na pobicie oczekiwań w wynikach Q4 roku fiskalnego 2026 NVIDIA – EPS na poziomie 1,62 USD wobec konsensusu 1,54 USD – oraz utrzymujący się popyt hyperscalerów na architekturę Blackwell jako podstawę zachowanego celu (MarketBeat, 1 kwietnia 2026 r.).

New Street Research (obniżenie celu)

New Street Research obniża swój 12-miesięczny cel cenowy dla NVDA do 275 USD z 307 USD, zachowując jednocześnie rekomendację Kupuj, co oznacza około 56% potencjału wzrostu od poprzedniego zamknięcia w momencie publikacji. Obniżka odzwierciedla rekalibrację wyceny w związku z szerokim przeszacowaniem sektora i trwającą niepewnością polityki handlowej, a nie zmianą podstawowego poglądu firmy na popyt na infrastrukturę AI (MarketBeat, 1 kwietnia 2026 r.).

Raymond James (Zdecydowanie Kupuj, podwyższenie celu)

Raymond James podnosi swój 12-miesięczny cel cenowy dla NVDA do 323 USD z 291 USD, utrzymując rekomendację Zdecydowanie Kupuj, ponieważ analityk Srini Pajjuri wskazuje na widoczność zarządu dotyczącą 1 bln USD sprzedaży związanej z GPU do 2027 r., co firma określa jako potencjalnie konserwatywne oszacowanie. Podwyżka jest zakotwiczona w przychodach NVIDIA za Q4 roku fiskalnego 2026 wynoszących 68,13 mld USD, co stanowi wzrost o 73,2% rok do roku, przy czym firma powołuje się na utrzymujące się zobowiązania hyperscalerów dotyczące wydatków kapitałowych oraz rozwój platformy Blackwell jako główne czynniki napędzające popyt (Investing.com, 18 marca 2026 r.).

MarketBeat (przegląd konsensusu sell-side)

MarketBeat agreguje oceny 53 analityków pokrywających spółkę, ustalając średni 12-miesięczny konsensusowy cel cenowy dla NVDA na poziomie 275,25 USD, z konsensusową rekomendacją Kupuj. Rozkład obejmuje 4 rekomendacje Zdecydowanie Kupuj, 47 Kupuj i 2 Trzymaj, bez żadnych rekomendacji Sprzedaj. Zakres celów wynosi od 140 USD na dolnym końcu do 320 USD na górnym, przy czym analitycy ogólnie ważą solidny krótkoterminowy popyt na Blackwell w stosunku do długoterminowych ryzyk, w tym ograniczeń eksportowych USA, konkurencji chipów niestandardowych od hyperscalerów oraz presji wyceny napędzanej przez makro (MarketBeat, 1 kwietnia 2026 r.).

Public.com (agregator konsensusu)

Public.com podaje średni 12-miesięczny konsensusowy cel cenowy 267,55 USD dla NVDA wśród 38 analityków pokrywających spółkę, z konsensusową rekomendacją Kupuj. Według podziału 55% analityków przyznaje Zdecydowanie Kupuj, 39% Kupuj, 3% Trzymaj i 3% Zdecydowanie Sprzedaj. Agregator zauważa, że scenariusz byka koncentruje się na przychodach z centrów danych rosnących w złożonym tempie rocznym około 80–90% przez lata kalendarzowe 2026 i 2027, podczas gdy scenariusz niedźwiedzia wskazuje ryzyka, w tym erozję udziału w rynku, zwiększoną konkurencję GPU oraz presję makroekonomiczną na budżety wydatków kapitałowych (Public.com, 6 kwietnia 2026 r.).

W tych źródłach indywidualne prognozy akcji NVIDIA wahają się od 250 do 323 USD, przy czym konsensus sell-side agreguje się w zakresie 267–275 USD. Wspólne tematy obejmują popyt na platformy Blackwell i Vera Rubin, widoczność wydatków kapitałowych hyperscalerów oraz perspektywę przychodów z AI na poziomie 1 bln USD do 2027 r., podczas gdy główne wymieniane czynniki ryzyka to kontrole eksportowe USA, niepewność makro oraz presja konkurencyjna ze strony niestandardowego krzemu.

Prognozy i przewidywania stron trzecich są z natury niepewne, ponieważ nie mogą w pełni uwzględnić nieoczekiwanych wydarzeń rynkowych.

Cena akcji NVDA: Przegląd techniczny

Cena akcji NVDA wynosi 175,70 USD na dzień 7 kwietnia 2026 r. o godzinie 12:05 UTC, znajdując się tuż powyżej klasycznego punktu pivot 175,85 USD i ogólnie w zgodzie z klastrem krótkoterminowych średnich kroczących. 10- i 20-dniowe proste średnie kroczące (SMA) na poziomie około 174 USD i około 178 USD odpowiednio rejestrują sygnały kupna na TradingView, podczas gdy 30-, 50- i 100-dniowe SMA na poziomie około 180 USD, około 183 USD i około 183 USD wszystkie wskazują sprzedaż, odzwierciedlając akcje notowane w strefie spornej między krótko- i średnioterminowymi sygnałami trendu.

14-dniowy indeks względnej siły (RSI) wynosi 49,37, odczyt neutralny, który wskazuje ani na wykupienie, ani na wyprzedanie. Średni indeks kierunkowy (ADX) na poziomie 21,99 wskazuje na rozwijający się, a nie ugruntowany trend, sugerując, że akcja cenowa nie ma silnego przekonania kierunkowego na obecnych poziomach.

Po stronie wzrostowej R1 na poziomie 187,43 USD (klasyczny pivot) to najbliższy punkt odniesienia powyżej obecnej ceny; dzienne zamknięcie powyżej tego poziomu mogłoby otworzyć widok na R2 w okolicach 200,46 USD. Średnia krocząca Hull (9) na poziomie 177,47 USD i średnia krocząca ważona wolumenem na poziomie 177,33 USD znajdują się nieznacznie powyżej ostatniej ceny i mogą działać jako krótkoterminowe punkty odniesienia.

Po stronie spadkowej klasyczny pivot na poziomie 175,85 USD zapewnia początkowe wsparcie, z S1 na poziomie 162,82 USD jako następnym klasycznym punktem odniesienia poniżej. 200-dniowa SMA na poziomie około 180 USD i 100-dniowa SMA na poziomie około 183 USD znajdują się powyżej obecnej ceny, podczas gdy 200-dniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) na poziomie około 173,77 USD reprezentuje najbliższą długoterminową średnią kroczącą poniżej obecnych poziomów (TradingView, 7 kwietnia 2026 r.).

Historia cen akcji NVIDIA (2024–2026)

Cena akcji NVDA otworzyła się w kwietniu 2024 r. na poziomie około 87 USD, już we wczesnych etapach tego, co miało stać się wyraźnym dwuletnim wzrostem napędzanym rosnącym popytem na chipy AI i infrastrukturę centrów danych.

Akcje zamknęły 2024 r. na poziomie 134,34 USD – wzrost o około 178% w ciągu roku – po osiągnięciu dwuletniego maksimum około 140 USD w listopadzie 2024 r., przed cofnięciem się pod koniec roku. NVDA rozpoczęła 2025 r. blisko 138 USD i kontynuowała trend wzrostowy przez styczeń, krótko dotykając 150 USD 7 stycznia 2025 r. przed wycofaniem się. Akcje ustabilizowały się w przedziale 120–140 USD przez luty i początek marca 2025 r., następnie znalazły się pod znaczną presją od kwietnia do początku maja 2025 r., spadając do poziomu 86,13 USD 7 kwietnia 2025 r., gdy obawy makro związane z taryfami obciążyły szerszy sektor technologiczny.

Ożywienie nabrało tempa od maja 2025 r. NVDA wspięła się z powrotem przez 130 i 140 USD do lata, a do końca października 2025 r. powróciła w kierunku szczytowego zamknięcia na poziomie 207,28 USD 3 listopada 2025 r., najwyższego zamknięcia w dostarczonym zbiorze danych. Akcje następnie stopniowo dryfowały niżej, zamykając 2025 r. na poziomie 186,63 USD.

NVDA notowana jest na poziomie 175,70 USD 7 kwietnia 2026 r., około 5,9% poniżej zamknięcia z 31 grudnia 2025 r. wynoszącego 186,63 USD i około 77% powyżej zamknięcia z 7 kwietnia 2025 r. wynoszącego 99,25 USD.