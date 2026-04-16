NVIDIA Corporation (NVDA) ostatnio notowana była po $188,34 o 16:57 UTC 13 kwietnia 2026 roku, cofając się z dziennego maksimum $189,42 i utrzymując się znacznie powyżej sesyjnego minimum $182,50.

Sentyment wokół akcji był wspierany przez solidny popyt napędzany AI, przy czym TSMC odnotował wzrost przychodów w pierwszym kwartale o 35,1% rok do roku – wynik, który podniósł producenckich chipów w szerszym ujęciu i doprowadził indeks Philadelphia Semiconductor Index do rekordowego poziomu 8 926,08 w dniu 10 kwietnia 2026 roku (Reuters, 10 kwietnia 2026). NVIDIA wzrosła o 1,8% w tej sesji, gdy inwestorzy zinterpretowali silne przychody odlewni jako wskaźnik utrzymującego się popytu na GPU (FinancialContent, 10 kwietnia 2026). Szersze tło obejmuje również trwającą niepewność polityki handlowej, przy czym ramy kontroli eksportu administracji Trumpa nadal ograniczają zdolność NVIDIA do wysyłki niektórych zaawansowanych chipów do Chin bez licencji – regulacyjne obciążenie, które NVIDIA zasygnalizowała w swoich wynikach za czwarty kwartał fiskalny 2026, zauważając, że nie zakłada żadnych przychodów z obliczeń Data Center z Chin w swoich perspektywach na przyszłość (NVIDIA Investor Relations, 25 lutego 2026). Wyniki NVIDIA za czwarty kwartał fiskalny 2026, opublikowane w lutym 2026, wykazały rekordowe przychody w wysokości $68,1 mld, wzrost o 73% rok do roku, z prognozą przychodów na pierwszy kwartał fiskalny 2027 ustaloną na około $78,0 mld, co stanowi fundamentalny punkt odniesienia dla obecnego poziomu notowań akcji (Fortune, 25 lutego 2026).

Prognoza akcji NVIDIA 2026–2030: cele cenowe zewnętrznych analityków

Na dzień 13 kwietnia 2026 roku prognozy akcji NVIDIA od zewnętrznych analityków odzwierciedlają w szerokim ujęciu konstruktywne stanowisko, kształtowane przez rekordowe wyniki NVIDIA za czwarty kwartał fiskalny 2026, ujawnienia z GTC 2026 dotyczące planu rozwoju platform Blackwell i Rubin oraz zaktualizowaną przez firmę prognozę przychodów z GPU w wysokości $1 biliona do 2027 roku (NVIDIA Investor Relations, 25 lutego 2026). Poniższe cele podsumowują wiodące poglądy zewnętrznych analityków na rynek NVDA.

New Street Research (Kupuj, obniżony cel)

New Street Research obniżył swój 12-miesięczny cel cenowy dla NVDA do $275 z $307, zachowując jednocześnie rekomendację Kupuj. Analityk Pierre Ferragu utrzymał swoje konstruktywne stanowisko pomimo zrewidowanej prognozy, zauważając, że NVIDIA dodała około $500 mld w zamówieniach od października 2025 roku i że prognoza zarządu dotycząca przychodów w wysokości $1 biliona do 2027 roku prawdopodobnie zaniża rzeczywisty wynik (MarketBeat, 1 kwietnia 2026).

Raymond James (Zdecydowanie kupuj, podwyższony cel)

Raymond James podniósł swoją 12-miesięczną prognozę akcji NVDA do $323 z $291, zachowując rekomendację Zdecydowanie kupuj, gdy analityk Simon Leopold zwiększył prognozy, aby odzwierciedlić zaktualizowaną przez zarząd prognozę skumulowanej sprzedaży GPU w wysokości $1 biliona do 2027 roku. Firma zauważyła, że jej teza o wnioskach jako katalizatorze może wyprzedzać harmonogram, a platformy następnej generacji Vera Rubin i Rubin Ultra mają utrzymać dynamikę przychodów w drugiej połowie 2026 roku (Yahoo Finance, 28 marca 2026).

Wedbush (Przewyższa rynek, potwierdzona z perspektywą wzrostu)

Analityk Wedbush Dan Ives potwierdził rekomendację Przewyższa rynek dla NVDA, wskazując na 30–40% potencjału wzrostu z ówczesnych poziomów około $177 i opisując cofnięcie jako okazję do zakupu w obliczu krótkoterminowego szumu makro. Firma wskazała na przyspieszającą aktywność w zakresie umów dotyczących korporacyjnej AI, oświadczenie Jensena Huanga, że nadeszło przełomowe infleksja agentowej AI, oraz wzrost przychodów NVIDIA z sieci o 263% rok do roku w czwartym kwartale fiskalnym 2026 jako wskaźniki, że podstawowy popyt pozostaje strukturalnie nienaruszony (247 Wall St., 6 kwietnia 2026).

Intellectia AI (przegląd konsensusu, kompilacja wielu analityków)

Kompilacja raportów ratingów po stronie sprzedaży wskazuje, że 38 analityków obsługujących NVDA przyznaje konsensusową rekomendację Kupuj ze średnim 12-miesięcznym celem cenowym $253, co implikuje około 38% potencjału wzrostu z ówczesnej ceny $183. Analityk Evercore ISI Mark Lipacis posiada najwyższy cel na rynku wynoszący $352, oparty na poglądzie, że NVIDIA może przejąć 70–80% rynku akceleratorów AI, przy czym rosnące poziomy zapasów są wymieniane jako sygnał utrzymującego się wzrostu popytu (Intellectia AI, 12 kwietnia 2026).

MarketBeat (badanie konsensusu, szeroki panel)

Zagregowany konsensus MarketBeat obejmujący 53 analityków przyznał NVDA rekomendację Kupuj, ze średnim 12-miesięcznym celem cenowym $275,25, maksimum $400 i minimum $140. Szeroki zakres odzwierciedla rozbieżne założenia dotyczące trwałości wydatków na AI, przeszkód związanych z kontrolą eksportu wpływających na przychody z Chin oraz dynamiki konkurencyjnej na rynku GPU (MarketBeat, 10 kwietnia 2026).

Podsumowanie: w tych źródłach prognozy akcji NVIDIA wahają się od $253 (średnia konsensusu, kompilacja Intellectia AI) do $323 (Raymond James), podczas gdy zagregowane panele po stronie sprzedaży zbiegają się w okolicach $253–$275, z konsensusową rekomendacją Kupuj lub Zdecydowanie kupuj wspólną we wszystkich badanych źródłach. Trwałość wydatków na infrastrukturę AI, przejście produktowe Blackwell-Rubin oraz perspektywa skumulowanych przychodów w wysokości $1 biliona to wspólne wątki.

Cena akcji NVDA: przegląd techniczny

Na wykresie dziennym cena akcji NVDA notowana jest po $188,34 o 16:57 UTC 13 kwietnia 2026 roku, utrzymując się powyżej szeroko wyrównanego klastra średnich kroczących, przy czym 20-, 50-, 100- i 200-dniowe SMA znajdują się odpowiednio na poziomie około $178, $182, $183 i $181, według TradingView. Wszystkie 12 odczytów SMA i EMA w zakresie okresów od 10 do 200 daje sygnał kupna, odzwierciedlając konsekwentnie konstruktywne pozycjonowanie ceny względem jej kluczowych średnich. 200-dniowa EMA na poziomie $174,29 przebiega wyraźnie poniżej 200-dniowej SMA, stanowiąc drugorzędny długoterminowy poziom odniesienia. Średnia krocząca Hull (9) na poziomie $189,04 znajduje się nieznacznie powyżej ostatniego zamknięcia i rejestruje sygnał sprzedaży, sugerując, że krótkoterminowe momentum może się stabilizować na tych poziomach.

Odczyty momentum z TradingView są mieszane. 14-dniowy RSI na poziomie 61,38 znajduje się w górnym paśmie neutralnym, zgodnie z konstruktywną, ale nie nadmiernie rozciągniętą kondycją. Wskaźnik kanału towarowego (20) na poziomie 146,65 rejestruje sygnał sprzedaży, podczas gdy oscylator ostateczny na poziomie 71,90 i poziom MACD na 0,84 pokazują sygnały kupna; średni wskaźnik kierunkowy (14) na poziomie 18,38 pozostaje poniżej 25, sugerując, że obecny trend nie ma silnego przekonania kierunkowego.

Od góry, klasyczny pivot R1 na poziomie $187,43 znajduje się tuż poniżej ostatniego zamknięcia $188,34; poziom R2 na $200,46 wchodzi w grę, jeśli cena utrzyma dzienne zamknięcie powyżej R1. Od dołu, klasyczny punkt pivot na poziomie $175,85 reprezentuje pierwsze odniesienie, z półką 100- i 200-dniowej SMA w obszarze $181–$183 jako drugorzędną kwestią; ruch poniżej tego klastra może otworzyć drogę w kierunku pivotu S1 na poziomie $162,82 (TradingView, 13 kwietnia 2026).

Historia ceny akcji NVIDIA (2024–2026)

Cena akcji NVDA otworzyła kwiecień 2024 w okolicach $85, wciąż na wczesnym etapie tego, co miało stać się utrzymującą się rajdem napędzanym AI. Akcje rosły stabilnie przez resztę 2024 roku, zamykając rok na poziomie $134,34 w dniu 31 grudnia 2024, co stanowiło wzrost około 56,7% od poziomów z połowy kwietnia, gdy popyt na architekturę GPU Blackwell NVIDIA narastał wśród klientów centrów danych hiperskali.

Rok 2025 przyniósł ostrzejsze wahania. NVDA rozpoczęła rok na poziomie $137,97 w dniu 2 stycznia i pchnęła do najwyższego zamknięcia w zestawie danych wynoszącego $207,28 w dniu 3 listopada 2025, wspierana rekordowymi wynikami kwartalnymi i przyspieszającymi wydatkami na infrastrukturę AI. Ten szczyt okazał się trudny do utrzymania. Kombinacja szerszej presji w sektorze technologicznym i niepewności eksportu chipów USA–Chiny ściągnęła akcje w dół pod koniec 2025 i na początku nowego roku, z najostrzejszą nogą przypadającą na początek kwietnia 2025, kiedy NVDA dotknęła sesyjnego minimum $86,13 w dniu 7 kwietnia 2025 w obliczu rynkowego stresu napędzanego cłami – spadek szczyt-dno o około 52,1% od zamknięcia listopada 2025. Akcje odbiły się stamtąd gwałtownie, niemal podwajając się od tego dołka.

NVDA zamknęła się na poziomie $188,10 w dniu 13 kwietnia 2026, około 0,3% w dół od początku roku od otwarcia 2 stycznia 2026 wynoszącego $188,74, ale w górę około 71,9% rok do roku w porównaniu z zamknięciem 14 kwietnia 2025 wynoszącym $109,42.