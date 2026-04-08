Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) jest notowany po 65,28 PLN według stanu na godzinę 1:50 UTC 2 kwietnia 2026 roku, w przedziale dziennym 64,34–65,70 PLN.

Nastroje wokół akcji odzwierciedlają kilka równoczesnych wydarzeń. PZU odnotował 12% spadek zysku netto rok do roku w IV kwartale 2025 roku do 1,47 mld PLN, co było zasadniczo zgodne z oczekiwaniami analityków, ponieważ nasilająca się konkurencja w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz słabsze dochody finansowe wpłynęły na wyniki, podczas gdy zysk netto za cały 2025 rok wzrósł o 25,4% do 6,7 mld PLN (Reuters, 26 lutego 2026). 25 marca 2026 roku prezes Bogdan Benczak poinformował komisję parlamentarną, że dywidenda z zysków za 2025 rok ma wynieść co najmniej tyle, co w roku poprzednim, czyli 4,47 PLN na akcję (Biznes PAP, 26 marca 2026), co potwierdza zaangażowanie grupy w dystrybucję kapitału. Dodatkowo, oczekująca fuzja i reorganizacja z Bankiem Pekao, objęte memorandum podpisanym w czerwcu 2025 roku, pozostają w centrum uwagi strukturalnej, przy czym finalizacja jest obecnie planowana na koniec 2026 roku w związku z trwającymi procesami legislacyjnymi i regulacyjnymi (Bankier.pl, 26 lutego 2026). Szerszy warszawski rynek również zmierzył się z przeciwnościami, a indeks WIG spadł do 123 719 punktów 2 kwietnia 2026 roku, tracąc 0,68% w sesji (Trading Economics, 2 kwietnia 2026).

Prognoza akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na lata 2026–2030: cele cenowe od zewnętrznych źródeł

Według stanu na 2 kwietnia 2026 roku prognozy akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń od zewnętrznych źródeł znajdują się powyżej obecnego poziomu notowań 65,28 PLN.

Fintel (migawka konsensusu)

Fintel odnotowuje średni 12-miesięczny cel cenowy dla PZU na poziomie 67,31 PLN, z dolnym szacunkiem 57,57 PLN i górnym 79,59 PLN. Rozpiętość 22,02 PLN między dolnym a górnym celem odzwierciedla rozbieżne opinie analityków dotyczące tempa planowanej reorganizacji bancassurance z Bankiem Pekao oraz trajektorii marż w ubezpieczeniach komunikacyjnych w obliczu nasilającej się konkurencji rynkowej (Fintel, 31 marca 2026).

Yahoo Finance (agregat wielu analityków)

Yahoo Finance agreguje cele od panelu analityków i podaje średni 12-miesięczny cel cenowy 70,79 PLN, z dolnym szacunkiem 62,70 PLN i górnym 76 PLN. Przedział znajduje się 8,5%–16,4% powyżej obecnego poziomu notowań, przy czym analitycy wskazują na rekordowy roczny zysk netto PZU za 2025 rok wynoszący 6,7 mld PLN oraz deklarację grupy o utrzymaniu dywidendy na poziomie co najmniej 4,47 PLN na akcję z roku poprzedniego jako kluczowe czynniki wspierające (Yahoo Finance, 2 kwietnia 2026).

MarketScreener (konsensus brokerów)

MarketScreener kompiluje opinie 10 analityków i prezentuje średnią ocenę konsensusu Kupuj, średni cel cenowy 68,39 PLN, górny szacunek 75,80 PLN oraz dolny 62,70 PLN. Konsensus Kupuj odzwierciedla zaufanie do bazy zysków PZU i zdolności do dystrybucji kapitału, podczas gdy dolny szacunek 62,70 PLN wyznacza ostrożny koniec przedziału w obliczu utrzymującej się niepewności co do harmonogramu legislacyjnego dotyczącego fuzji z Pekao (MarketScreener, 2 kwietnia 2026).

Investing.com (konsensus analityków)

Investing.com podaje 12-miesięczną średnią prognozę akcji PZU na poziomie 70,80 PLN od 10 współpracujących analityków, z górnym szacunkiem 76 PLN. Konstruktywne nachylenie w panelu odzwierciedla oczekiwania, że restrukturyzacja bancassurance PZU, po zakończeniu, poprawi zdolność do cross-sellingu i efektywność kosztową w całej połączonej grupie (Investing.com, 2 kwietnia 2026).

TradingView (tracker celów cenowych analityków)

TradingView agreguje cele od 10 analityków i ustala średni 12-miesięczny cel cenowy na 71,18 PLN, z maksymalnym szacunkiem 76 PLN i minimalnym 62,70 PLN. Średnia znajduje się około 9,1% powyżej obecnego poziomu 65,28 PLN, przy czym szersza społeczność analityków zwraca uwagę na rating siły finansowej S&P Global A- dla PZU, potwierdzony 11 marca 2026 roku z pozytywną perspektywą, jako wspierający sygnał kredytowy (TradingView, 2 kwietnia 2026).

W tych źródłach prognozy akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zbiegają się w przedziale 67–71 PLN, z Kupuj jako dominującą oceną. Wspólne wątki obejmują siłę zysków grupy w 2025 roku, wskazówki dywidendowe oraz opcjonalność strukturalną wokół reorganizacji Pekao, równoważone na dolnym końcu przez niepewność konkurencyjną i regulacyjną.

Kurs akcji PZU: przegląd techniczny

Kurs akcji PZU wynosi 65,28 PLN według stanu na godzinę 1:50 UTC 2 kwietnia 2026 roku, znajdując się tuż powyżej 30-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) na poziomie 65,03 PLN i zasadniczo zgodnie ze 100-dniową SMA na poziomie 66,05 PLN. Krótkoterminowy obraz średnich ruchomych jest mieszany: 20/50/100/200-dniowe SMA wynoszą odpowiednio około 63,74 / 66,98 / 66,05 / 63,19, przy czym cena obecnie znajduje się między poziomami 30-dniowym i 50-dniowym, podczas gdy średnia ruchoma Hulla (9) na poziomie 65,07 PLN rejestruje sygnał kupna.

Wskaźniki momentum z pakietu oscylatorów TradingView przedstawiają w dużej mierze neutralny odczyt. 14-dniowy wskaźnik względnej siły (RSI) wynosi 52,46, wskazując na stan środkowego zakresu, górno-neutralny, bez sugerowania, że ruch jest nadmiernie rozciągnięty w którymkolwiek kierunku. Średni wskaźnik kierunkowy (ADX) na poziomie 28,12 wskazuje na ustalone, choć nie silnie trendujące, środowisko kierunkowe.

Po stronie wzrostowej, klasyczny punkt obrotu R1 na poziomie 67,21 PLN jest najbliższym punktem odniesienia powyżej obecnej ceny; dzienny zamknięcie powyżej tego poziomu przybliżyłoby R2 na poziomie 70,35 PLN. Po stronie spadkowej, klasyczny punkt obrotu na poziomie 63,99 PLN zapewnia początkowe wsparcie, a 200-dniowa SMA na poziomie 63,19 PLN reprezentuje kolejną znaczącą półkę średniej ruchomej; utrata tego poziomu groziłaby ruchem w kierunku S1 na poziomie 60,85 PLN (TradingView, 2 kwietnia 2026).

Historia cen akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (2025–2026)

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) to jedna z największych grup finansowych w Polsce, łącząca ubezpieczenia, bankowość i zarządzanie aktywami pod jednym dachem, a jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kurs akcji PZU otworzył się na początku września 2025 roku na poziomie około 61,05 PLN i spadał przez jesień, osiągając zamknięcie na najniższym poziomie 54,60 PLN 17 października 2025 roku w obliczu szerszej słabości rynku. Akcje następnie odwróciły się gwałtownie, wzrastając o ponad 31% od dołka z października do zamknięcia na poziomie 71,72 PLN 4 lutego 2026 roku, co było najwyższym zamknięciem w zbiorze danych, gdy apetyt inwestorów poprawił się wraz z silnym pędem zysków grupy za cały rok.

Od szczytu z lutego PZU cofnęło się o około 9%, zamykając 2025 rok na poziomie 67,08 PLN i otwierając 2026 rok na poziomie 68,78 PLN, zanim osłabło dalej w nowym roku. PZU zamknęło się na poziomie 65,28 PLN 2 kwietnia 2026 roku, około 2,7% poniżej zamknięcia na koniec 2025 roku i około 5,1% poniżej poziomu otwarcia w 2026 roku.