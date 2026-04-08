Tesla, Inc. (TSLA) notowana jest po 348,74 USD według stanu na 12:38 UTC 7 kwietnia 2026 r., w przedziale dziennym 347,28–367,01 USD. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Presja na TSLA odzwierciedla kilka zbiegających się czynników: dostawy pojazdów w Q1 2026 r. wyniosły 358 023 jednostki, nie osiągając konsensusu Wall Street wynoszącego około 365 000–370 000 jednostek, co oznacza drugi z rzędu kwartał poniżej oczekiwań (CNBC, 2 kwietnia 2026 r.); szersze rynki akcji znalazły się pod znaczną presją po tym, jak S&P 500 odnotował najostrzejszy tygodniowy spadek od marca 2020 r., wywołany ogłoszeniem przez Chiny 34% ceł odwetowych na wszystkie towary z USA w następstwie środków taryfowych prezydenta Trumpa z Dnia Wyzwolenia, co zniszczyło szacunkowo 6,6 bln USD globalnej kapitalizacji rynkowej (Yahoo Finance, 3 kwietnia 2026 r.); a wygaśnięcie kluczowych federalnych ulg podatkowych na pojazdy elektryczne w USA dodatkowo osłabiło popyt na Teslę na jej rodzimym rynku (Teslarati, 6 kwietnia 2026 r.).

Prognoza akcji Tesla 2026–2030: cele cenowe podmiotów trzecich

Według stanu na 7 kwietnia 2026 r. prognozy akcji Tesla od podmiotów trzecich obejmują szeroki zakres, kształtowany przez niedoszacowanie dostaw Tesli w Q1 2026 r. wynoszące 358 023 jednostki w porównaniu z konsensusem Bloomberg wynoszącym około 372 000, utrzymującą się presję na marże oraz rozbieżne poglądy na temat długoterminowej wartości rurociągu autonomii i AI Tesli.

J.P. Morgan (niedoważenie, niedźwiedzie stanowisko domu)

Analityk J.P. Morgan Ryan Brinkman potwierdza rating niedoważenia i prognozę akcji TSLA na grudzień 2026 r. na poziomie 145 USD. Brinkman obniża swoją prognozę EPS na 2026 r. do 1,80 USD z 2 USD, powołując się na dostawy w Q1, które wyniosły 4% poniżej konsensusu Bloomberg i 7% poniżej własnej prognozy J.P. Morgan wynoszącej 385 000 jednostek, przy szacowanych 164 000 jednostek niesprzedanych zapasów, stanowiących rekordową akumulację (Investing.com, 6 kwietnia 2026 r.).

BNP Paribas Exane (gorsza od rynku, obniżony cel)

BNP Paribas Exane potwierdza rating gorsza od rynku i cenę docelową TSLA na poziomie 280 USD, obniżoną z 313 USD, zauważając, że dostawy w Q1 2026 r. stanowią „kolejny czynnik przyczyniający się do trudnej sytuacji akcji TSLA" i że wzrost floty robotaxi pozostaje ograniczony do dwóch miast. Firma wskazuje, że tempo programu robotaxi i trajektoria wolnych przepływów pieniężnych w 2026 r. są kluczowymi zmiennymi na ten rok (MarketScreener, 2 marca 2026 r.).

Truist Financial (trzymaj, obniżony cel)

Truist Financial obniża cenę docelową TSLA do 400 USD z 438 USD i utrzymuje rating trzymaj, po tym jak wynik dostaw Tesli w Q1 wyniósł 358 000 jednostek, nie osiągając wcześniejszych szacunków. Zrewidowany cel sugeruje około 14,7% potencjału wzrostu w stosunku do ostatniej ceny z 7 kwietnia 2026 r., przy czym Truist powołuje się na niedoszacowanie dostaw i zwiększoną konkurencję na rynku pojazdów elektrycznych jako podstawę obniżki (Investing.com, 2 kwietnia 2026 r.).

Canaccord Genuity (kupuj, skorygowany cel)

Analityk Canaccord Genuity George Gianarikas potwierdza rating kupuj i cenę docelową TSLA na poziomie 420 USD, obniżoną z 520 USD, powołując się na rekalibrację wyceny po niedoszacowaniu dostaw w Q1. Gianarikas utrzymuje konstruktywne stanowisko, ponieważ firma nadal popiera długoterminowe perspektywy popytu na pojazdy elektryczne Tesli i narrację pojazdów autonomicznych (Investing.com, 6 kwietnia 2026 r.).

Wedbush (lepszy od rynku, najwyższy cel na Wall Street)

Analityk Wedbush Dan Ives potwierdza rating lepszy od rynku i cenę docelową TSLA na poziomie 600 USD. Ives opiera scenariusz zwyżkowy na tym, co nazywa infrastrukturą AI i autonomii „TeraFab" Tesli, z wdrożeniem robotaxi, które ma objąć ponad 30 miast w USA w 2026 r., a firma powołuje się na długoterminową opcjonalność AI jako uzasadnienie utrzymania najwyższego celu cenowego na Wall Street (MarketBeat, 27 marca 2026 r.).

W tych źródłach prognozy akcji Tesla wahają się od 145 do 600 USD. Wspólnym wątkiem w notatkach niedźwiedzich i neutralnych jest niedoszacowanie dostaw w Q1 i ryzyko realizacji pojazdów autonomicznych, podczas gdy scenariusz zwyżkowy opiera się głównie na harmonogramach monetyzacji AI i robotaxi.

Cena akcji TSLA: przegląd techniczny

Cena akcji TSLA wynosi 348,74 USD według stanu na 12:38 UTC 7 kwietnia 2026 r., przy czym ostatnia cena znajduje się poniżej każdej kluczowej średniej ruchomej na wykresie dziennym, zgodnie z danymi TradingView. 20/50/100/200-dniowe SMA układają się na poziomie około 382/402/422/397 USD, wszystkie powyżej obecnej ceny, z niedźwiedzim ustawieniem w całym klastrze, zgodnym z trendem spadkowym, który pozostaje w mocy.

Wskaźniki momentum są ostrożne na obecnych poziomach. 14-dniowy RSI wynosi 36,52, w dolnej neutralnej strefie i zbliża się, choć jeszcze nie osiągnął, konwencjonalnych progów wyprzedania. ADX(14) na poziomie 28,25 wskazuje, że ustalony trend jest w toku, nadając pewną wagę dominującemu ruchowi kierunkowemu w dół.

Klasyczny punkt obrotu na poziomie 380,09 USD reprezentuje najbliższy punkt odniesienia nad rynkiem; dzienny zamknięcie powyżej tego poziomu wprowadzi w pole widzenia strefę R1 w pobliżu 408 USD, z R2 w pobliżu 444 USD jako następnym punktem odniesienia.

Po stronie spadkowej klasyczne S1 na poziomie 343,80 USD to najbliższy punkt wsparcia poniżej ostatniej ceny z 7 kwietnia 2026 r. wynoszącej 348,74 USD; zamknięcie poniżej tego poziomu może otworzyć drogę w kierunku S2 w pobliżu 315,85 USD, podczas gdy odbicie, które zatrzyma się na punkcie obrotu lub klastrze średnich ruchomych, może wzmocnić obecną strukturę (TradingView, 7 kwietnia 2026 r.).

Historia ceny akcji Tesla (2024–2026)

Cena akcji TSLA notowana była w przedziale 168–183 USD w kwietniu 2024 r., z zamknięciem na poziomie 173,04 USD 8 kwietnia 2024 r., odzwierciedlając okres utrzymującej się słabości po tym, jak akcje gwałtownie spadły z maksimów z końca 2021 r.

Znaczące ożywienie nabrało tempa pod koniec 2024 r., napędzane odnowionym apetytem inwestorów na mega-cap tech oraz narrację AI i autonomii Tesli. TSLA zamknęła się na poziomie 402,68 USD 31 grudnia 2024 r., więcej niż podwajając wartość z kwietniowych minimów 2024 r., i osiągnęła dzienny szczyt 462,61 USD 2 stycznia 2026 r., zanim momentum osłabło.

Rok 2026 rozpoczął się dalszą presją sprzedażową. TSLA zamknęła się na poziomie 439,70 USD 2 stycznia 2026 r., następnie dryfowała niżej przez luty i marzec, gdy niedoszacowanie dostaw w Q1 wynoszące 358 023 jednostki obciążyło sentyment. Akcje straciły dalszy grunt na początku kwietnia, spadając do dziennego minimum 214,34 USD 7 kwietnia 2025 r. – poziomu, od którego TSLA od tamtej pory znacznie się odbiła, choć gwałtowny spadek w Q1–Q2 2025 r. służy jako przypomnienie, jak szybko warunki mogą się zmienić.

TSLA była ostatnio notowana po 348,74 USD 7 kwietnia 2026 r., spadając o około 22,6% od początku roku w stosunku do zamknięcia z 31 grudnia 2025 r. wynoszącego 450,09 USD, ale rosnąc o około 45,4% rok do roku w stosunku do zamknięcia z 7 kwietnia 2025 r. wynoszącego 239,80 USD.