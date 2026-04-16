Tesla, Inc. (TSLA) zamknęła się na poziomie 351,60 USD o godzinie 17:18 UTC 13 kwietnia 2026 r., notując w ciągu dnia zakres 343,40–354,47 USD.

Sentyment wokół TSLA kształtowało kilka zbiegających się czynników. Dostawy pojazdów w Q1 2026 r. wyniosły 358 023 jednostki, co zostało opublikowane 2 kwietnia 2026 r. i okazało się wynikiem poniżej konsensusu Wall Street wynoszącego około 365 645 jednostek, podczas gdy różnica między produkcją a dostawami przekraczająca 50 000 pojazdów wskazywała na rosnące zapasy (Tesla Investor Relations, 2 kwietnia 2026 r.). Konsensus w wysokości 365 645 jednostek został zestawiony na podstawie prognoz analityków i opublikowany przez Teslę przed końcem kwartału (Tesla Investor Relations, 26 marca 2026 r.). Szersze rynki akcji w USA odnotowały również wyraźne odbicie w tygodniu kończącym się 11 kwietnia 2026 r., gdy S&P 500 wzrósł o około 3,6% po tym, jak prezydent Trump ogłosił pauzę w cłach, łagodząc niepewność makroekonomiczną i wspierając akcje z sektora dóbr konsumpcyjnych i technologii (CNBC, 10 kwietnia 2026 r.). Jednocześnie plany TSLA dotyczące dalszego rozwoju tańszych modeli EV, w tym nowego kompaktowego SUV-a o cenie poniżej 30 000 USD, dodały narrację o rurociągu produktowym w obliczu utrzymującej się niepewności makroekonomicznej (TechTimes, 9 kwietnia 2026 r.).

Prognoza akcji Tesla 2026–2030: Cele cenowe od niezależnych analityków

Na dzień 13 kwietnia 2026 r. prognozy akcji Tesla od niezależnych analityków odzwierciedlają kontrastujące poglądy na temat realizacji dostaw w krótkim terminie, komercjalizacji pojazdów autonomicznych oraz wpływu poszerzającej się różnicy między produkcją a dostawami.

HSBC (potwierdzenie rekomendacji „redukuj")

HSBC obniżył cenę docelową TSLA do 119 USD ze 133 USD, utrzymując rekomendację Reduce. Bank wskazał na utrzymującą się słabość popytu i presję na marże jako podstawę rewizji, a jego cel jest najniższy wśród głównych firm analitycznych śledzących akcje (MarketScreener, 20 marca 2026 r.).

J.P. Morgan (nota „niedoważaj")

J.P. Morgan potwierdził rekomendację Underweight dla TSLA, a analityk Ryan Brinkman utrzymał cenę docelową 145 USD po dostawach w Q1 2026 r. wynoszących 358 023 jednostki, które nie spełniły oczekiwań rynku na poziomie około 365 000–372 000 jednostek. Brinkman zwrócił uwagę na różnicę około 50 000 jednostek między produkcją (408 000) a dostawami jako sygnał narastającej presji na popyt i potencjalnego ryzyka dla marż przed publikacją wyników za Q1 (Electrek, 8 kwietnia 2026 r.).

Truist Securities (obniżenie przy rekomendacji „trzymaj")

Truist Securities obniżył cenę docelową TSLA do 400 USD z 438 USD, utrzymując rekomendację Hold, po określeniu liczb dostaw w Q1 jako „rozczarowujących", jednocześnie zauważając, że sztuczna inteligencja pozostaje kluczowa dla długoterminowych wyników. Zrewidowany cel firmy znajduje się blisko szerszego konsensusu rynkowego, odzwierciedlając ostrożne podejście krótkoterminowe zrównoważone z opcjonalnością AI i autonomii w dłuższej perspektywie (Investing.com, 2 kwietnia 2026 r.).

Deutsche Bank (utrzymanie rekomendacji „kupuj")

Deutsche Bank obniżył cenę docelową TSLA do 465 USD z 480 USD, ale utrzymał rekomendację Buy, gdy analityk Edison Yu zaktualizował swój model po niedoszacowaniu dostaw w Q1. Bank zachował konstruktywny pogląd długoterminowy, a jego cel implikuje ponad 30% potencjał wzrostu od zamknięcia na poziomie 351,60 USD 13 kwietnia 2026 r. (MarketBeat, 9 kwietnia 2026 r.).

MarketScreener (przegląd konsensusu)

MarketScreener zebrał 48 ocen analityków, raportując średni konsensus Outperform ze średnią 12-miesięczną ceną docelową 415,30 USD. Poszczególne szacunki obejmują szeroki zakres 125–600 USD, ilustrując skalę rozbieżności w ocenie wyceny Tesli w społeczności analityków śledzących spółkę (MarketScreener, 13 kwietnia 2026 r.).

Wśród tych prognoz akcji Tesla poszczególne cele wahają się od 119 USD (HSBC) do 465 USD (Deutsche Bank), a konsensus MarketScreener oscyluje wokół 415 USD. Wspólnym mianownikiem jest ponowna ocena po dostawach w Q1, przy czym strona byków wskazuje na opcjonalność AI i autonomii, podczas gdy niedźwiedzie sygnalizują ryzyko popytu i marż w krótkim terminie.

Kurs akcji TSLA: Przegląd techniczny

Kurs akcji TSLA wynosi 351,60 USD o godzinie 17:18 UTC 13 kwietnia 2026 r., według danych Capital.com, znajdując się poniżej wszystkich głównych średnich kroczących na wykresie dziennym. Według TradingView, 20-, 50-, 100- i 200-dniowe SMA wynoszą odpowiednio około 369, 393, 418 i 397 USD, wszystkie generując sygnały sprzedaży, a cena notowana jest o około 17–66 USD poniżej tego pasma. Średnia krocząca Hulla (9) na poziomie 342,99 USD jest jedynym wskaźnikiem średniej kroczącej rejestrującym sygnał kupna, znajdując się tuż poniżej ostatniego zamknięcia.

Wskaźniki momentum są ogólnie stonowane. 14-dniowy RSI wynosi 38,03, plasując się w dolnej neutralnej strefie i wskazując na rynek pozostający pod presją, a nie na rynek wykazujący wyraźne oznaki wyczerpania. ADX (14) na poziomie 27,66 sygnalizuje ugruntowany trend spadkowy, co potwierdzają dane TradingView z pełnym zestawem sygnałów sprzedaży w rodzinie SMA i EMA.

W klasycznym systemie punktów zwrotnych, punkt pivot (P) na poziomie 380,09 USD stanowi najbliższy poziom odniesienia powyżej; dzienny powrót powyżej tego poziomu otworzyłby perspektywę na poziom R1 w okolicy 408 USD. W dół, S1 na poziomie 343,80 USD to kolejny poziom odniesienia, a następnie S2 w okolicy 315,85 USD, jeśli spadki się przedłużą (TradingView, 13 kwietnia 2026 r.).

Historia kursu akcji Tesla (2024–2026)

Kurs akcji TSLA zamknął się na poziomie 160,30 USD 15 kwietnia 2024 r., blisko wielomiesięcznego minimum po gwałtownej wyprzedaży wcześniej w tym miesiącu, gdy akcje dotknęły poziomu 141,53 USD 22 kwietnia 2024 r., najniższego punktu w zbiorze danych.

Od tego dołka TSLA przeprowadził silne odbicie w drugiej połowie 2024 r. Akcje rosły stabilnie od około 182 USD pod koniec czerwca 2024 r., przekroczyły poziom 250 USD w październiku i gwałtownie wzrosły po wyborach prezydenckich w USA w listopadzie, osiągając szczyt zamknięcia na poziomie 475,04 USD 26 grudnia 2024 r. TSLA zakończył rok kalendarzowy 2024 na poziomie 402,68 USD 31 grudnia.

Rajd przeniósł się na początek 2025 r., gdy TSLA zamknął się na poziomie 427,68 USD 17 stycznia 2025 r. Następnie nastąpiło gwałtowne odwrócenie, ciągnące akcje do lokalnego minimum 215,30 USD 10 marca 2025 r. Krótkie odbicie trwało przez kwiecień i maj, zanim ponowna presja zaważyła przez lato, z TSLA notowanym w niskich i średnich 300 USD między sierpniem a październikiem 2025 r.

Drugi rajd rozpoczął się w ostatnim kwartale 2025 r., gdy TSLA osiągnął szczyt zamknięcia na poziomie 489,84 USD 22 grudnia 2025 r., zanim osłabł przed końcem roku. Akcje otworzyły 2026 r. na poziomie 458,89 USD 2 stycznia i od tego czasu wykazują trend spadkowy, zamykając się na poziomie 351,85 USD 13 kwietnia 2026 r., około 21,9% w dół od początku roku i około 119,0% w górę od minimum z 22 kwietnia 2024 r. wynoszącego 141,53 USD.