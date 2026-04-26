Dino Polska SA (DNP) notowane jest po 33,29 PLN we wczesnych godzinach popołudniowych o 13:35 UTC 2 kwietnia 2026, w przedziale dziennym 33,02–34,07 PLN.

Nastroje pozostają osłabione po tym, jak spółka opublikowała znacznie gorsze od oczekiwań wyniki za Q4 27 marca 2026, z EBIT na poziomie 477 mln PLN, co stanowi około 18% poniżej konsensusu Bloomberg wynoszącego 582 mln PLN. Rozczarowanie wynikało ze spadku marży brutto o 79 punktów bazowych do 22,9%. Analityk Barclays Matthew Clements zauważył, że Dino „ponownie weszło w deflację koszyka pod koniec 2025 roku, która utrzymuje się w 2026 roku". Spółka wskazała, że wzrost sprzedaży porównywalnej za cały 2026 rok ma przekroczyć 4,4% odnotowane w 2025 roku, choć zaznaczyła, że marża pozostanie drugorzędna wobec wolumenu (Investing.com, 27 marca 2026).

Akcje Dino Polska 2026–2030: prognozy stron trzecich

Na dzień 2 kwietnia 2026 prognozy akcji Dino Polska od stron trzecich zostały ukształtowane przez gorsze od oczekiwań wyniki spółki za Q4 2025, a instytucje analityczne zrewidowały swoje prognozy w obliczu kompresji marż i utrzymującej się deflacji koszyka na polskim rynku spożywczym.

Barclays (obniżka po wynikach)

Analityk Barclays Matthew Clements stwierdził, że EBIT DNP za Q4 2025 w wysokości 477 mln PLN był około 18% poniżej konsensusu Bloomberg wynoszącego 582 mln PLN, przy spadku marży brutto o 79 punktów bazowych do 22,9%. Clements wskazuje na ponowne wejście Dino w deflację koszyka pod koniec 2025 roku, utrzymującą się w 2026 roku, jako główny czynnik rozczarowania, zauważając, że zarząd uznał marżę za drugorzędną wobec wzrostu wolumenu w całym 2026 roku (Investing.com, 27 marca 2026).

Reuters (aktualizacja operacyjna)

Reuters informuje, że Dino Polska otworzyło 62 nowe sklepy w Q1 2026, utrzymując program rozbudowy sieci, ponieważ spółka stawia na wzrost wolumenowy. Otwarcia sklepów pokazują ciągłe zaangażowanie w długoterminowe zdobywanie udziału w rynku, nawet jeśli krótkoterminowe wskaźniki rentowności są pod presją (TradingView, 2 kwietnia 2026).

Finanzen.at (makroekonomia polskiego handlu detalicznego)

Finanzen.at informuje, że wzrost sprzedaży detalicznej w Polsce za luty 2026 wyniósł 5,0% rok do roku, poniżej konsensusu rynkowego wynoszącego 6,1%, co oznacza słabsze od oczekiwanego odbicie. Rozczarowanie dodaje trudności polskim spółkom konsumenckim, a detaliści spożywczy tacy jak DNP są wrażliwi na tempo ożywienia wydatków gospodarstw domowych (Finanzen.at, 23 marca 2026).

EnterPoland (kontekst makroekonomiczny)

EnterPoland opisuje ożywienie polskiej gospodarki w marcu 2026 jako „nierówne i kruche", z nierównomierną konsumpcją w różnych segmentach na tle utrzymującej się presji inflacyjnej i ostrożnych nastrojów gospodarstw domowych. Ocena wskazuje na krótkoterminowe ryzyko dla detalistów działających na rynku polskim, w tym sieci spożywczych narażonych na kompromisy między wolumenem a ceną (EnterPoland, 25 marca 2026).

W tych źródłach prognozy akcji Dino Polska zbiegają się w ostrożnym podejściu krótkoterminowym do DNP, z powracającymi motywami gorszych wyników za Q4 2025, kompresji marż i słabszego otoczenia makroekonomicznego w Polsce, przy częściowym równoważeniu przez rozbudowę sieci sklepów.

Prognozy i przewidywania stron trzecich są z natury niepewne, ponieważ nie mogą w pełni uwzględnić nieoczekiwanych wydarzeń rynkowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.

Cena akcji DNP: przegląd techniczny

Cena akcji Dino Polska wynosi 33,29 PLN na dzień 2 kwietnia 2026 o 13:35 UTC, przy czym wszystkie główne proste średnie kroczące – 20/50/100/200-dniowe SMA na poziomach około 39 / 39 / 40 / 44 PLN – znajdują się znacznie powyżej obecnej ceny, każda rejestrując sygnał sprzedaży według danych TradingView. Średnia krocząca Hulla (9) na poziomie 31,64 PLN znajduje się poniżej ostatniej ceny i rejestruje sygnał kupna, podczas gdy średnia krocząca ważona wolumenem (20) na poziomie 36,71 PLN pozostaje powyżej obecnego poziomu z sygnałem sprzedaży.

14-dniowy wskaźnik siły względnej wynosi 28,58, co plasuje go w strefie wyprzedania. Wskaźnik kierunku ruchu (14) wynosi 33,42, co jest zgodne z ugruntowanym trendem kierunkowym według TradingView. Poziom MACD (12, 26) wynosi −1,72, rejestrując sygnał sprzedaży, podczas gdy siła byków wynosi −6,29, wzmacniając ogólnie negatywny obraz momentum w oscylatorach.

W klasycznej strukturze punktów obrotu punkt obrotu znajduje się na poziomie 35,38 PLN, stanowiąc najbliższy punkt odniesienia powyżej obecnej ceny. Utrzymanie się powyżej tego poziomu otworzyłoby widok na R1 na poziomie 40 PLN. W dół S1 na poziomie 28,76 PLN reprezentuje kolejny klasyczny poziom wsparcia, z S2 na poziomie 24,14 PLN dalej (TradingView, 2 kwietnia 2026).

Jest to analiza techniczna wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej ani rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu.

Historia ceny akcji Dino Polska (2024–2026)

Cena akcji Dino Polska rozpoczęła 2025 rok w ogólnie pozytywnej fazie, z akcjami rosnącymi stopniowo przez lato, by zamknąć się na poziomie 47,90 PLN 8 września 2025 – szczycie okresu objętego tymi danymi. Nastąpił stopniowy spadek jesienią, z akcjami zamykającymi się na poziomie 45,06 PLN 6 listopada 2025, zanim osłabły dalej pod koniec roku i zakończyły 2025 na poziomie 41,35 PLN 30 grudnia.

DNP rozpoczęło 2026 na poziomie 41,15 PLN 2 stycznia i utrzymywało się zasadniczo w przedziale 39–42 PLN do połowy marca, osiągając lokalne maksimum zamknięcia na poziomie 42,25 PLN 13 stycznia. Obraz zmienił się gwałtownie 27 marca 2026, kiedy akcje spadły z 40,31 PLN do zamknięcia na poziomie 33,10 PLN – spadek w jednej sesji o około 17,9% – po tym, jak spółka opublikowała gorsze od oczekiwań wyniki za Q4 2025, z EBIT około 18% poniżej konsensusu.

DNP zamknęło się na poziomie 33,31 PLN 2 kwietnia 2026, około 19,1% w dół od początku roku i około 30,5% poniżej szczytowego zamknięcia z września 2025 na poziomie 47,90 PLN.