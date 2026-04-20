Rimborsi potenziati, maggiore leva finanziaria1 e ricompense generose per i referral; tutto questo disponibile su una piattaforma pluripremiata.2
Rimborsi sugli spread in base a come fai trading. Ricevi fino al 20% di rimborso, calcolato ogni mese, che potrai richiedere quando preferisci.
Un rimborso fino al 37,5% sulle commissioni overnight per alcuni strumenti, calcolato mensilmente e riscattabile quando lo desideri.
Leva finanziaria disponibile fino a 500:1 su forex, indici, petrolio e oro, e fino a 33:1 sulle azioni.
Presentando un cliente qualificato potrai ricevere fino al 50% dei rimborsi di trading da lui generati, in accordo ai termini previsti.3
I conti professionisti offrono una leva finanziaria maggiore rispetto ai conti retail. Questo aumenta l'esposizione, ma può anche amplificare le perdite se i mercati si muovono contro di te.
La protezione dal saldo negativo si applica di default ai conti professionisti. Tuttavia, può essere rimossa, caso per caso. In tal caso, le perdite potrebbero superare il saldo del conto e potrebbero essere richiesti pagamenti aggiuntivi.
Ci si aspetta che i clienti professionisti abbiano maggiori conoscenze ed esperienza nel campo del trading. Le nostre comunicazioni presuppongono quindi una certa familiarità con i mercati e i concetti di trading.
I clienti professionisti, in base al loro livello di esperienza, non ricevono avvisi scritti sui rischi relativi alle singole operazioni.
I clienti professionisti operano in un quadro normativo diverso, che può limitare l'accesso a determinate procedure di gestione dei reclami o di indennizzo, compresi i sistemi di indennizzo degli investitori disponibili per i clienti al dettaglio.
Esposizione completa al mercato, con requisiti di margine ridotti.1
|Leva professionale massima
|Margine equivalente
|FX principale
|500:1
|0,2%
|Indici principali
|500:1
|0,2%
|Oro
|500:1
|0,2%
|Petrolio
|500:1
|0,2%
|Azioni principali
|33:1
|3,03%
|Criptovalute
|100:1
|1%
Ogni mese viene calcolata una percentuale del tuo spread, che potrai richiedere quando lo desideri.
|Volume delle posizioni
|$0m-$5m
|$5m-$10m
|>$10m
|Rimborso %
|5%
|10%
|20%
Ogni mese viene calcolata una percentuale delle commissioni swap sui CFD, che potrai richiedere quando lo desideri.
|Strumento finanziario
|Rimborso swap
|Azioni
|37,5%
|Indici
|37,5%
|Materie prime
|37,5%
|Forex e metalli preziosi
|33,3%
|Criptovalute
|10%
Quando presenti un cliente che soddisfa i requisiti per lo status di Professionista, riceverai il 50% del valore del rimborso generato dal cliente presentato, in accordo ai termini del programma.
Presenti un cliente professionista che apre e chiude posizioni nello stesso giorno di negoziazione, generando 1.000 € di rimborsi spread.
Riceverai 500 € come rimborso referral, mentre il cliente segnalato continuerà a ricevere il suo rimborso Professionista completo.
Presenti un cliente professionista che detiene alcune posizioni overnight, generando 900 € di rimborsi spread e 600 € di rimborsi swap.
Riceverai un rimborso totale di 750 € come rimborso referral, calcolato come il 50% dei rimborsi generati, in accordo ai termini del programma.
Puoi leggere i Termini e condizioni dell'account Professionista qui. Per ulteriori informazioni sul programma "Invita un amico", clicca qui.
1Il trading con leva finanziaria amplifica sia i profitti che le perdite, ed è quindi molto rischioso.
2Miglior Broker CFD 2026 – Broker Chooser
3Consulta i Termini e condizioni del nostro programma di referral professionista qui.