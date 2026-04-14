Negozia The New York Times Company - NYT CFD

Su New York Times Co

The New York Times Company è una società mediatica diversificata. Le attività della società sono suddivise in: Newspaper Group, Broadcast Group, New York Times Digital (NYTD) e Other Businesses. Il segmento Newspaper Group è costituito da The New York Times Newspaper Group, che include The New York Times e International Herald Tribune, the New England Newspaper Group, che include The Boston Globe e Worcester Telegram & Gazette, 15 giornali regionali, distributori di giornali e attività correlate. Broadcast Group comprende una rete di otto stazioni televisive affiliate e due stazioni radio. NYTD comprende NYTimes.com, Boston.com e Digital Archive Distribution, che concede in licenza i database di archivi di The Times e the Globe ai fornitori di informazioni elettroniche. Il segmento Other Businesses ha interessi in uno stabilimento di produzione di carta da giornale e in un impianto di produzione di carta satinata oltre che in Discovery Times Channel e New England Sports Ventures, LLC.

Il prezzo attuale dell'azione The New York Times Company è di 80.09 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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