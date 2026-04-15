Negozia Tenet Healthcare - THC CFD

Su Tenet Healthcare Corp

Tenet Healthcare Corporation fornisce assistenza sanitaria attraverso gli ospedali di terapia intensiva negli Stati Uniti. Nell'anno terminato il 31 dicembre 2003 le controllate di Tenet gestivano 101 policlinici nazionali con 25.116 posti letto autorizzati nelle zone urbane e rurali di 15 stati. 82 di questi policlinici appartenevano alle controllate di Tenet, mentre 19 erano di proprietà di terze parti e concessi in locazione dalle controllate Tenet. Le controllate di Tenet erano titolari di centri di assistenza sanitaria a livello nazionale che includevano ospedali di riabilitazione, ospedali specializzati, strutture per degenti a lungo termine, un centro di psichiatria e vari studi medici, ciascuno dei quali ubicato all'interno o nelle vicinanze di uno dei suoi policlinici, e un policlinico a Barcellona, Spagna. Le controllate erano anche titolari di ambulatori, di società captive e di varie attività correlate al settore della sanità.

Il prezzo attuale dell'azione Tenet Healthcare è di 192.39 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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