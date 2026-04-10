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Su NN Group NV

La NN Group N.V. è la società di gestione assicurazioni e investimenti con sede nei Paesi Bassi. Essa gestisce sette divisioni. La divisione The Netherland Life offre prodotti di assicurazione sulla vita a gruppi e individuali e pensioni. La Netherlands Non-life fornisce assicurazioni motore, trasporto, incendio, responsabilità e assicurazione di viaggio, come pure i prodotti di protezione del reddito. La Insurance Europe comprende assicurazioni sulla vita offerta in 11 paesi europei, le pensioni, assicurazione sulla vita in Belgio e Spagna e assicurazione sanitaria in Grecia. The Japan Life offre assicurazioni sulla vita di proprietà delle aziende. La Investment Management fornisce servizi di consulenza e prodotti di investimento. L‘altro settore comprende il business della Banca Nationale-Nederlanden e della riassicuratore interna della società, la ING Re, nonché holding e altri risultati. The Japan Closed Block VA comprende l‘assicurazione sulla vita individuale con una rendita variabile di premio unico closed-block. Nel luglio 2014, ING Groep NV ha ridotto la percentuale di possesso della Società al 68,1%.

Il prezzo attuale dell'azione NN Group N.V. è di 71.425 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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