Negozia Vodafone Group PLC - ADR - VOD

Su Vodafone Group Plc (ADR)

VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY è una società di telecomunicazioni. Il business dell'azienda è organizzato in due regioni geografiche: Europa e Africa, Medio Oriente e Asia Pacifica (AMAP). I suoi segmenti sono Europa e AMAP. Il suo segmento europeo comprende regioni geografiche quali Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Altre regioni europee. Altre regioni europee comprende Paesi Bassi, Portogallo, Grecia, Ungheria e Romania, tra gli altri. Il segmento AMAP comprende India, Sud Africa, Tanzania, Mozambico, Lesotho, Africa, Australia, Turchia, Egitto, Ghana, Kenya, Nuova Zelanda e Qatar, tra gli altri. L'azienda fornisce una gamma di servizi, tra cui voce, messaggistica e dati su tutte le reti fisse e mobili. L'azienda acquisisce spettri e licenze per usare le frequenze radio al fine di offrire servizi di telefonia mobile. Le sue capacità fisse comprendono cavo, fibra e reti in rame per attivare servizi televisivi, banda larga e vocali.

Il prezzo attuale dell'azione Vodafone Group PLC - ADR è di 13.17 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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