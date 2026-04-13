Negozia Diageo Adr Rep 4 - DEO CFD

Su Diageo plc (ADR)

DIAGEO PLC è un‘azienda di bevande alcoliche. L‘azienda opera in varie categorie, tra cui liquori e birra. I suoi segmenti geografici includono Nord America; Europa, Russia e Turchia; Africa; America Latina e Caraibi e Asia Pacifica. I suoi prodotti principali includono scotch whisky, gin, vodka, rum, birra, crema di liquore irlandese, vino, raki, tequila, whisky canadese, whiskey americano, cocktail alcolici in bottiglia, cachaca, brandy e pronti da bere. I marchi della società includono Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray e Guinness. Gestisce le sue operazioni da varie località, compreso Regno Unito; Irlanda; Italia; Turchia; Stati Uniti; Canada; Brasile; Messico; Australia; Singapore; India; Nigeria; Sud Africa; Africa orientale e mercati regionali africani. Produce anche una gamma di prodotti pronti da bere realizzati principalmente in Regno Unito, Italia, Sud Africa, Australia, Stati Uniti e Canada.

Il prezzo attuale dell'azione Diageo Adr Rep 4 è di 79.05 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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