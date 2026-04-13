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Su Energizer Holdings, Inc. 7.50%

Energizer Holdings, Inc. è un produttore, commercializzatore e distributore globale di batterie per uso domestico e speciali, luci portatili e prodotti per l'estetica, le prestazioni, i refrigeranti e i profumi per autoveicoli. L'azienda opera attraverso due segmenti geografici: Americhe e Internazionale. L'azienda offre batterie al litio, alcaline, allo zinco-carbone, all'idruro di nichel-metallo, all'aria di zinco e all'ossido di argento. L'azienda produce, distribuisce e commercializza prodotti per l'illuminazione, tra cui fari, lanterne, luci per bambini e luci per aree. Le sue categorie di prodotti per l'estetica e la profumazione includono protettivi, salviette, prodotti per la cura di pneumatici e ruote, detergenti per vetri e prodotti per la cura della pelle. Le batterie e le luci sono vendute con i marchi Energizer, Eveready, Rayovac e Varta. I prodotti per l'estetica, le prestazioni, i refrigeranti e le fragranze per autoveicoli sono venduti con i marchi Refresh Your Car!, California Scents, Driven, Bahama & Co., LEXOL, Eagle One, Armor All, STP e A/C PRO.

Il prezzo attuale dell'azione Energizer Holdings, Inc. 7.50% è di 18.83 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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