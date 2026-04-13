Negozia Davita - DVA CFD

Su Davita

DaVita Inc. è un fornitore di servizi sanitari. L'azienda fornisce servizi di assistenza renale negli Stati Uniti. Le attività dell'azienda comprendono la dialisi negli Stati Uniti e i relativi servizi di laboratorio (attività di dialisi negli Stati Uniti), i servizi accessori e le iniziative strategiche negli Stati Uniti, le attività internazionali (servizi accessori) e il supporto amministrativo aziendale. L'attività di dialisi negli Stati Uniti tratta pazienti con insufficienza renale cronica e malattie renali in fase terminale (ESKD). L'azienda fornisce servizi dialitici e amministrativi e servizi di laboratorio correlati. I suoi servizi comprendono servizi di emodialisi ambulatoriale, servizi di emodialisi ospedaliera e servizi di dialisi domiciliare. I servizi accessori consistono in servizi di assistenza renale integrata, servizi medici a supporto di iniziative di assistenza renale integrata e di assistenza renale al di fuori della dialisi, programmi di ricerca clinica, attività di software per trapianti e operazioni internazionali.

Il prezzo attuale dell'azione Davita è di 151.2 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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