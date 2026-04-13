Negozia Crown Holdings, Inc. - CCK CFD

Su Crown Holdings, Inc.

Crown Holdings, Inc. è impegnata nella progettazione, produzione e vendita di prodotti di imballaggio per beni di consumo e prodotti industriali. L'attività dell'azienda è organizzata in divisioni quali Americhe, Asia e Pacifico e Transit Packaging. Il segmento della Società all'interno della divisione Americas è Americas Beverage. Il segmento della divisione Asia-Pacifico comprende le attività di produzione di lattine per bevande e non. Il segmento della divisione Transit Packaging comprende le attività relative alle soluzioni industriali e protettive e alle attrezzature e utensili. Le soluzioni industriali comprendono reggette in acciaio, reggette in plastica, pellicole industriali e altri prodotti correlati che vengono utilizzati in una serie di settori, tra cui acciaio, legname, mattoni, scatole ondulate, prodotti alimentari e bevande, prodotti agricoli e una serie di altri prodotti.

Il prezzo attuale dell'azione Crown Holdings, Inc. è di 105.84 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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