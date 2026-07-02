Negozia Westlake Chemical - WLK

Su Westlake Chemical

Westlake Corporation, ex Westlake Chemical Corporation, è un produttore e fornitore globale di materiali e prodotti. L'azienda fornisce gli elementi costitutivi di soluzioni essenziali, dall'edilizia, all'imballaggio, alla sanità, al settore automobilistico e al consumo. Opera in due segmenti: Prodotti per abitazioni e infrastrutture e Materiali per prestazioni e materiali essenziali. Il segmento Housing & Infrastructure Products produce prodotti finiti utilizzati nell'edilizia residenziale e commerciale, come rivestimenti residenziali, rifiniture e modanature, tubi e raccordi, pietre architettoniche, coperture in cemento, argilla, metallo e polimeri compositi, prodotti per la vita all'aperto, tra cui decking e stuoie, e pellicole. Il segmento Performance & Essential Materials gestisce circa 25 siti in tutto il mondo che producono gli elementi chimici fondamentali utilizzati per realizzare prodotti essenziali per i settori agricolo, alimentare, medico, edile, automobilistico, elettrico e della pulizia.

Il prezzo attuale dell'azione Westlake Chemical è di 74.81 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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