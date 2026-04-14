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Su Honda Motor Co Ltd

HONDA MOTOR CO., LTD. sviluppa, produce e commercializza motocicli, automobili e prodotti di potenza in tutto il mondo. Le sezioni della Società includono l'attività commerciale delle Moto, quella delle Automobili, quella dei servizi finanziari, i prodotti elettrici e altre attività commerciali. La Società produce una gamma di motociclette, con cilindrate che vanno dalla classe a 50 centimetri cubici alla classe da 1.800 centimetri cubici. Le automobili della Società utilizzano motori a benzina a tre, quattro o sei cilindri, motori diesel, sistemi ibridi benzina-elettrico e sistemi di plug-in ibrido benzina-elettrico. Honda offre una gamma di servizi finanziari ai propri clienti e rivenditori attraverso le controllate di finanza in vari Paesi, tra cui Giappone, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Brasile e Thailandia. Honda produce una gamma di prodotti elettrici, tra cui i motori per usi generali, i generatori, le pompe dell'acqua, le falciatrici, i tosaerba guidabili, i tagliaerba, i decespugliatori, le motozappe e gli spazzaneve.

Il prezzo attuale dell'azione Honda Motor Co., Ltd. è di 1257.84 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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