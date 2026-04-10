Negozia Ametek - AME CFD

Su AMETEK, Inc.

AMETEK, Inc. (AMETEK), è un produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici con operazioni in Nord America, Europa, Asia e Sud America. La Società commercializza i suoi prodotti in tutto il mondo attraverso due gruppi: l'Electronic Instruments Group (EIG) e l'Electromechanical Group (EMG). EIG fornisce la progettazione e produzione di strumenti per i mercati di processo, energia, industria ed aerospaziale. EMG fornisce soluzioni di controllo del movimento di precisione, sistemi di gestione termica, metalli speciali ed interconnessioni elettriche. I suoi mercati finali includono i settori aerospaziale e della difesa, medico, automazione e altri mercati industriali.

Il prezzo attuale dell'azione Ametek è di 235.38 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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