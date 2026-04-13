Negozia Geo Group Inc - GEO CFD

Su Geo Group Inc

GEO Group, Inc. possiede, affitta e gestisce una serie di strutture di sicurezza, tra cui strutture di massima, media e minima sicurezza, centri di trattamento e strutture per il reinserimento nella comunità. L'azienda fornisce tecnologie e servizi di monitoraggio, nonché programmi di supervisione e trattamento basati su prove di efficacia per i programmi basati sulla comunità. Fornisce anche servizi di trasporto a livello nazionale e nel Regno Unito attraverso GEOAmey PECS Ltd. Opera attraverso quattro segmenti. Il segmento U.S. Secure Services comprende principalmente l'attività di servizi di sicurezza in partnership pubblico-privata con sede negli Stati Uniti. Il segmento Electronic Monitoring and Supervision Services, che opera negli Stati Uniti, comprende i servizi di monitoraggio e supervisione elettronica. Il segmento Servizi di reinserimento comprende vari servizi di comunità e di reinserimento. Il segmento Servizi internazionali comprende principalmente le attività di servizi di sicurezza in partnership pubblico-privato in Australia e Sudafrica.

Il prezzo attuale dell'azione Geo Group Inc è di 17.61 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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