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Su Waters Corporation

Waters Corporation, un produttore di strumenti di analisi, progetta, produce e vende, attraverso Waters Division, strumenti di cromatografia liquida ad alte prestazioni e strumenti per spettrometria di massa, nonché prodotti di supporto e servizi associati, tra cui colonne per cromatografia e altri materiali correnti di laboratorio. Attraverso la divisione TA Instruments (TAI), la società progetta e produce servizi e strumenti per analisi termiche e reologiche. Waters si occupa anche dello sviluppo e della fornitura di prodotti basati su software interfacciabili con i suoi strumenti, generalmente acquistati dai clienti insieme agli strumenti di analisi. I prodotti della società sono utilizzati dai clienti dei settori: farmaceutico, delle scienze naturali, biochimica, industriale, accademico e governativo che si occupano di ricerca e sviluppo, di controllo qualità e di altre applicazioni di laboratorio. Waters svolge le proprie attività attraverso Waters Technologies Corporation, la sua controllata operativa.

Il prezzo attuale dell'azione Waters è di 376.32 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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