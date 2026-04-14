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Su Shiseido Company, Limited

Shiseido Co. Ltd. è impegnata in varie attività volte a promuovere uno stile di vita all'insegna della salute e della bellezza: prodotti cosmetici, toiletries, saloni di bellezza, alimenti per la salute e la bellezza del corpo, prodotti farmaceutici e sostanze chimiche di alto livello. La società offre prodotti e servizi che integrano tecnologie avanzate per la cura della pelle, basate su principi scientifici sia comportamentali che fisici. Shiseido e le proprie controllate operano principalmente in due segmenti industriali: Cosmetici, Toiletries e altro. Il segmento Cosmetici offre cosmetici per donna e uomo, mentre il segmento Toiletries e altro offre saponi, prodotti per la cura dei capelli, cosmetici per il mercato di massa, fazzoletti, prodotti per saloni di bellezza, alimenti per la salute e la bellezza del corpo, prodotti farmaceutici, beni di moda e sostanze chimiche di alto livello.

Il prezzo attuale dell'azione Shiseido Company, Limited è di 3199.89 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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