Negozia ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology - BIB CFD
Su ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
Il fondo investe in strumenti finanziari che ProShare Advisors ritiene, in combinazione, possano produrre rendimenti giornalieri coerenti con l'obiettivo d'investimento del fondo. L'indice è un indice ponderato per la capitalizzazione modificata che include titoli di società quotate al Nasdaq classificate come biotecnologiche o farmaceutiche. Questo ETF offre una leva long giornaliera di 2x rispetto all'indice NASDAQ Biotechnology a base ampia, il che lo rende un potente strumento per gli investitori con una prospettiva rialzista a breve termine per le società biotecnologiche o farmaceutiche. Gli investitori devono notare che la leva di BIB si azzera su base giornaliera, il che comporta una capitalizzazione dei rendimenti quando si detiene per più periodi.
Il prezzo attuale dell'azione ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology è di 84.51 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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