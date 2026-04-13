Negozia Bioventus Inc. - BVS CFD

Su Bioventus Inc.

Bioventus Inc. è un'azienda globale di dispositivi medici. L'azienda è focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di trattamenti clinicamente e minimamente invasivi che coinvolgono e migliorano il naturale processo di guarigione dell'organismo. Il portafoglio di prodotti dell'azienda comprende il trattamento del dolore articolare OA e la conservazione delle articolazioni, gli innesti ossei sostitutivi e il trattamento minimamente invasivo delle fratture. Il trattamento del dolore articolare da OA e la conservazione delle articolazioni si concentrano sull'ortopedia. I suoi innesti ossei sostitutivi (BGS) offrono un portafoglio di prodotti che comprende allotrapianti di tessuto umano e sintetici. I suoi prodotti BGS possono essere utilizzati in combinazione con qualsiasi impianto di fissazione ortopedica e di fusione spinale. Sono progettati per migliorare i tassi di fusione ossea in seguito a fusioni spinali e altri interventi chirurgici ortopedici e ridurre la necessità di utilizzare l'osso del paziente.

Il prezzo attuale dell'azione Bioventus Inc. è di 8.99 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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