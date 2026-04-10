Negozia Danone - BN CFD

Su Danone SA

DANONE S.A. si occupa direttamente o indirettamente della partecipazione nelle società e nel coordinamento delle principali funzioni e attività del gruppo. La società opera attraverso quattro divisioni: la divisione Prodotti Caseari freschi, la divisione Acque, la divisione Nutrizione primi anni di vita e la divisione Nutrizione medica. La divisione Prodotti Caseari freschi è impegnata nella produzione e distribuzione di yogurt, prodotti caseari fermentati e altre specialità casearie fresche. La divisione Acque comprende la acqua confezionata naturale con Aquadrinks (acque aromatizzate e vitamina-arricchito con succo naturale di frutta estratti, succo di frutta e vitamine). La divisione Nutrizione primi anni di vita si concentra sulla destra la nutrizione nei primi mille giorni dall'inizio della gravidanza fino a due anni di età, anche è impegnata nella produzione e nella distribuzione di prodotti alimentari destinati a neonati e alla prima infanzia quale integrazione dell'allattamento al seno. La divisione nutrizione medica è impegnata nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari destinati a soggetti affetti da specifiche malattie o anziani cagionevoli.

Il prezzo attuale dell'azione Danone è di 69.03 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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