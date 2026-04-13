Negozia GDS Holdings Limited - GDS CFD

Su GDS Holdings Limited

GDS Holdings Ltd è una holding con sede in Cina che si occupa principalmente dello sviluppo e della gestione di data center ad alte prestazioni. L'azienda è neutrale nei confronti degli operatori e dei fornitori di servizi cloud, il che consente ai suoi clienti di accedere a tutte le principali reti di telecomunicazioni in Cina, nonché ai cloud pubblici cinesi e globali che ospita in molte delle sue strutture. Offre servizi di colocation e servizi gestiti, tra cui la connessione privata diretta a cloud pubblici, una piattaforma di servizi per la gestione di cloud ibridi e, ove richiesto, la rivendita di servizi di cloud pubblici. Fornisce inoltre servizi di data center in outsourcing. I suoi clienti sono fornitori di servizi cloud, società Internet, istituzioni finanziarie, vettori di telecomunicazioni, fornitori di servizi informatici, grandi imprese e clienti di servizi pubblici. La Società opera principalmente nel mercato cinese.

Il prezzo attuale dell'azione GDS Holdings Limited è di 41.58 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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