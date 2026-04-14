Negozia Bread Financial Holdings Inc - BFH CFD

Su Alliance Data Systems Corporation

Alliance Data Systems Corporation è un fornitore di soluzioni di marketing, fidelizzazione e pagamento basate sui dati, al servizio di grandi industrie di consumo. L'azienda aiuta i suoi partner a creare e ad aumentare la fedeltà dei clienti attraverso molteplici punti di contatto, utilizzando tecnologie tradizionali, digitali, mobili ed emergenti. L'azienda opera attraverso due segmenti: LoyaltyOne e Card Services. Il segmento LoyaltyOne comprende fornitori di servizi finanziari, negozi di alimentari, farmacie, rivenditori di petrolio e rivenditori specializzati. LoyaltyOne gestisce il programma AIR MILES Reward Program e BrandLoyalty. Il segmento Card Services fornisce programmi di carte di credito private label, co-brand, general purpose e business, pagamenti digitali, tra cui Bread, e servizi finanziari a marchio Comenity. Il segmento Card Services fornisce anche soluzioni di gestione del rischio, creazione di conti, finanziamenti, elaborazione di transazioni, assistenza clienti, riscossioni e servizi di marketing.

Il prezzo attuale dell'azione Bread Financial Holdings Inc è di 83.03 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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