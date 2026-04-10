Negozia American Tower - AMT CFD

Su American Tower Corp

American Tower Corporation (ATC) è una holding. La Società opera come un fondo di investimento immobiliare (REIT), che possiede, gestisce e sviluppa beni immobiliari per comunicazioni con affittuari multipli. I segmenti di ATC comprendono Proprietà Stati Uniti, Proprietà Asia, Proprietà EMEA, Proprietà America Latina, Servizi ed Altro. La sua attività principale è la gestione immobiliare, che include il leasing di spazi su siti di comunicazione a fornitori di servizi wireless, società di trasmissione radiotelevisiva, fornitori di dati wireless, agenzie governative e comuni ed affittuari in vari altri settori. Il segmento Proprietà negli Stati Uniti include operazioni negli Stati Uniti. Il segmento Proprietà in Asia comprende operazioni in India. Il segmento Proprietà EMEA comprende operazioni in Germania, Ghana, Nigeria, Sudafrica e Uganda. Il segmento Proprietà America Latina comprende attività in Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Messico e Perù. Il segmento servizi offre servizi relativi alle torri negli Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione American Tower è di 178.73 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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