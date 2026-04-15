Negozia Sensient Technologies Corp - SXT CFD

Su Sensient Technologies Corporati

Sensient Technologies Corporation è un produttore e commercializzatore globale di colori, aromi e altri ingredienti speciali. I prodotti dell'azienda comprendono aromi, esaltatori di sapidità, ingredienti, estratti e bio-nutrienti; oli essenziali; ingredienti naturali, tra cui verdure disidratate e altri ingredienti alimentari; coloranti naturali e sintetici per alimenti e bevande; coloranti e ingredienti cosmetici; eccipienti e ingredienti farmaceutici e nutraceutici; coloranti tecnici, coloranti speciali e coloranti e pigmenti speciali. I segmenti dell'azienda comprendono il Gruppo Flavors & Extracts e il Gruppo Color, gestiti in base ai prodotti, e il Gruppo Asia-Pacifico, gestito su base geografica. L'azienda si avvale di tecnologie avanzate e di solide capacità di supply chain globali per sviluppare soluzioni specializzate per alimenti e bevande, nonché prodotti destinati ai settori farmaceutico, nutraceutico, cosmetico e della cura della persona.

Il prezzo attuale dell'azione Sensient Technologies Corp è di 91.47 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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