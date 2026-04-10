Negozia Coca-Cola HBC AG - GBP - CCH CFD

Su Coca Cola HBC AG

Coca-Cola HBC Ltd è una compagnia che si occupa dell'imbottigliamento di prodotti Coca-Cola con sede in Svizzera. I segmenti della Società comprendono Mercati sviluppati, tra i quali Austria, Cipro, Grecia, Italia, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda e Svizzera; Mercati in via di sviluppo, tra cui Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia, e Mercati emergenti, tra i quali Armenia, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Romania, Federazione Russa, Serbia e Ucraina. La Società produce, vende e distribuisce marchi di bevande. La Società commercializza Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta e Sprite, così come acqua, succhi di frutta e bevande energetiche.

Il prezzo attuale dell'azione Coca-Cola HBC AG - GBP è di 45.1 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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