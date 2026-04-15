Negozia Tapestry, Inc. - TPR CFD

Su Tapestry Inc

Coach, Inc. disegna, sviluppa e commercializza accessori classici e moderni in stile americano, borse, piccoli articoli di pelletteria da donna e da uomo, valigie ventiquattrore, accessori da viaggio e per il tempo libero nonché accessori correlati. Insieme ai suoi partner operanti nel settore della concessione di licenze, Coach offre inoltre orologi, calzature, occhiali e mobili per ufficio con il marchio Coach. I prodotti offerti da Coach sono venduti attraverso numerosi canali di vendita diretta, che, alla fine dell'anno fiscale concluso il 3 luglio 2004 (anno fiscale 2004), comprendevano 174 negozi al dettaglio negli Stati Uniti, cataloghi di vendita diretta, negozi in linea e 76 spacci aziendali negli Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Tapestry, Inc. è di 151.29 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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