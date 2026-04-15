Negozia Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - SQM CFD

Su Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM) è un produttore di nitrato di potassio e di iodio. L'azienda produce nutrienti speciali per le piante, derivati dello iodio, litio e suoi derivati, cloruro di potassio, solfato di potassio e alcuni prodotti chimici industriali. I suoi segmenti comprendono nutrienti vegetali speciali, prodotti chimici industriali, iodio e derivati, litio e derivati, potassio e altri prodotti e servizi. I nutrienti speciali per le piante sono fertilizzanti che consentono agli agricoltori di migliorare la resa e la qualità di alcune colture. I prodotti chimici industriali hanno una serie di applicazioni nei processi chimici, come la produzione di vetro e di nitrati industriali. Lo iodio e i suoi derivati sono utilizzati, tra l'altro, nell'industria dei mezzi di contrasto a raggi X e dei biocidi. Il litio e i suoi derivati sono utilizzati nelle batterie, nei grassi e nelle fritte per la produzione di ceramica. Il cloruro di potassio è un fertilizzante di base che viene prodotto e venduto dalla Società in tutto il mondo.

Il prezzo attuale dell'azione Sociedad Química y Minera de Chile S.A. è di 87.14 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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